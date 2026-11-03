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Coluna Movimento Econômico Proibição das bets chega ao STF e abre disputa sobre prejuízos de contratos A audiência pública convocada pelo ministro Luiz Fux ocorre nesta terça-feira no STF

A proibição das bets no Brasil chega nesta terça-feira (3) ao Supremo Tribunal Federal (STF) cercada por uma questão que vai além dos efeitos sociais das apostas: quem vai pagar a conta dos contratos interrompidos? A audiência pública convocada pelo ministro Luiz Fux coloca em discussão os impactos de uma medida que, em poucas semanas, desestruturou um mercado regulamentado e autorizado pelo próprio Estado.

A Medida Provisória nº 1.394, publicada em 25 de setembro, proibiu as apostas de quota fixa e determinou a retirada das plataformas do mercado e a suspensão da publicidade. A medida atingiu não apenas as operadoras, mas também uma cadeia de negócios formada por clubes de futebol, emissoras de televisão, agências de publicidade, empresas de tecnologia e prestadores de serviços.

O problema é que muitos desses contratos foram firmados quando a atividade era legal e autorizada pelo governo federal. Agora, valores antecipados, campanhas canceladas, espaços publicitários não utilizados e investimentos já realizados podem se tornar objeto de disputas judiciais.

Para o professor de Direito da Faculdade ESEG Leonardo David Quintiliano, o caso envolve o chamado "fato do príncipe", situação em que um ato do poder público interfere na execução de contratos privados. Nessas circunstâncias, pode haver revisão das condições pactuadas ou até mesmo resolução contratual, a depender das particularidades de cada caso.

Isso não significa, entretanto, que as bets estejam automaticamente isentas de responsabilidades. A conduta de cada operadora, o cumprimento das exigências regulatórias e as cláusulas contratuais serão determinantes para definir quem deverá arcar com os prejuízos.

A audiência desta terça-feira não terá caráter decisório. Seu objetivo será reunir argumentos sobre a constitucionalidade da medida, enquanto o Congresso ainda poderá modificá-la, inclusive com a criação de regras de transição.

O desafio não está apenas em decidir se as bets devem ou não existir, mas também em definir como o país administrará os efeitos econômicos de uma mudança regulatória tão profunda sem comprometer a segurança jurídica dos investimentos.

ASPA na Super Mix

A Associação Pernambucana de Agentes de Distribuição (ASPA), presidida por Inácio Miranda, realiza a 20ª edição da Super Mix, que começa nesta quarta-feira (4), no Centro de Convenções, em Olinda. Com 222 associados, a entidade desempenha um papel importante na integração entre indústria, atacado, distribuição e varejo. Organizada pela Insight Feiras & Negócios, a Super Mix acontece em conjunto com a HFN – Hotel & Food Nordeste. As duas feiras esperam receber 32 mil visitantes e reunir 1.500 marcas até sexta-feira (6).

Real Imuno

A Real Imuno apresenta, no dia 5 de novembro, a ampliação de sua estrutura no Real Hospital Português, no Recife. Serão 13 novos leitos, elevando a capacidade de 18 para 31, dos quais três serão destinados exclusivamente ao público infantil. O serviço é dedicado ao acompanhamento de pacientes com doenças autoimunes e imunomediadas, além da realização de terapias especializadas, incluindo tratamentos com imunobiológicos.

Startups

A pernambucana Ana Uriarte, cofundadora da edtech Quark, assumirá a vice-presidência da Associação Brasileira de Startups (ABStartups) em janeiro de 2027. Eleita para o biênio 2027-2028, integrará a diretoria ao lado de Lindomar Góes, da Proesc, que permanece na presidência, e de Waldir Souza, da Tributei, reconduzido à diretoria financeira. A eleição amplia a representatividade do Nordeste nas decisões estratégicas do ecossistema nacional de inovação e tecnologia.

Leilão

O Santander realiza, em parceria com a [Biasi Leilões](https://www.biasileiloes.com.br/leilao/4408/grande-leilao-de-imoveis-196-oportunidades-com-descontos-exclusivos-em-diversos-estados-do-brasil-aproveite?pagina=1), um leilão de imóveis com 196 oportunidades distribuídas por 23 estados brasileiros. A disputa ocorrerá exclusivamente pela internet, nesta terça-feira (3), a partir das 11h. A oferta reúne casas e apartamentos de diferentes padrões e faixas de preço, com opções tanto para quem deseja adquirir um imóvel para moradia quanto para quem busca oportunidades de investimento.

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