Qual será o corte na Selic e como isso vai afetar seus investimentos?

O mercado financeiro espera que nesta quarta-feira (2), finalmente, o Comitê de Política Monetária (Copom) anuncie a primeira redução da taxa Selic em 12 meses, depois de um semestre de polêmica entre o presidente Lula, empresários, economistas e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

A reunião mensal do comitê para avaliação da taxa de juros começou nesta terça, sob muita expectativa, mas agora sob um cenário da economia bem mais positivo. Os sinais são promissores, como indicam a deflação registrada no IPCA na semana passada e a previsão de um PIB acima do esperado em 2023 (2,5%), segunda projeções do Ministério da Fazenda. Além disso, as expectativas para inflação de 2024 estão em queda há dois meses – houve apenas duas semanas de pausa. O panorama anima o mercado.

Todos esses fatores estão levando a maioria dos analistas a apostar que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto cederá, dando início ao ciclo de redução da taxa de juros. A reunião termina na quarta-feira e o mercado já faz suas estimativas. Veja o que dizem os especialistas sobre o tamanho do corte e também sobre o cenário para os investimentos.





André Perfeito, Economista Chefe da Necton

“O mercado se agita nesse início de semana com a perspectiva de que a Autoridade Monetária irá iniciar o corte na taxa básica de juros. Não há consenso sobre o tamanho do corte, mas as apostas se concentram na queda de 25 pontos base.

A questão talvez nem seja o corte em si, mas na comunicação deste corte, afinal o que está em jogo não é o curto prazo, mas os vértices mais longos. Se o BC iniciar o ciclo com 25 pode indicar que o ajuste será mais longo que o mercado espera uma vez que a velocidade é menor. Se começar com 50 pode indicar que será “um tiro mais curto”.

Mantenho a perspectiva de corte de 50, mas como argumentei em comentários recentes duas coisas conspiram para distúrbios na parte longa da curva e com isso um corte menor seja mais provável. Os pontos são:

1-) uma defasagem relevante da gasolina,

2-) os juros longos já caíram de maneira substancial.

Dito isso a questão que a Autoridade Monetária terá que endereçar nos seus comunicados é como avalia estes componentes mais longos e isso só saberemos na quarta-feira.”

Cenário para investimentos

Rodrigo Azevedo, sócio-fundador da GT Capital

“A minha expectativa é de um corte inicial de 0,25 para dar início a esse ciclo de queda de juros e aí depois sim possivelmente dentro desse ano de 2023 ainda alguns cortes na casa de 0,50, pelo menos mais dois cortes.

O que me faz pensar que deve ser um corte de 0,25 é porque dentro do próprio comunicado do COPOM, na ata do COPOM, ficou muito claro que existia uma divergência dentro do próprio comitê entre um grupo mais conservador, um grupo que defendia ainda a manutenção da taxa de juros nos patamares atuais para tomar uma medida mais cautelosa, e um outro grupo que já acreditava, sim, que é o momento de iniciar essa inflexão da taxa de juros. Então, dado esse cenário que foi passado dentro da ata do COPOM, eu acredito que esse corte deve ficar na casa de 0,25.

É sempre importante lembrar que a renda fixa tem um papel muito importante na carteira do investidor independente do patamar da taxa de juros. Então mesmo que estejamos entrando agora em um ciclo de queda e imagina-se que esse ciclo deva durar aí pelo menos dois anos, mesmo ao final desse período, o patamar que a gente deve ter de taxa de juros ainda deve sim ser bastante interessante para esse investidor que gosta e que utiliza a renda fixa dentro do seu portfólio de investimentos.

Então para aquele investidor que tem um pouco mais de conhecimento, pouco mais experiência no mercado, nos títulos de crédito privado por exemplo ainda existem muitas oportunidades de ganho acima do nível de taxa de juros. Para aquele investidor que é um pouco mais conservador existem sim títulos, por exemplo, prefixados, além dos indexados ao IPCA que ainda também apresentam uma rentabilidade bastante interessante.

Claro que não são nos mesmos níveis do que se via há 2 ou 3 meses atrás. Isso deve diminuir ao passar do tempo, mas ainda assim, são opções muito interessantes ao olhar a rentabilidade e comparar com o restante do mundo. Então mesmo iniciando esse ciclo de queda agora vão ter sim muitas oportunidades aí pelos próximos anos dentro do mercado de renda fixa”.

Ana Paula Carvalho, sócia da AVG Capital

“Depois do último dado divulgado nesta semana sobre o IPCA-15, que apresentou uma deflação de -0,07% antes uma expectativa de -0,02%, acredito que o Banco Central pode reduzir a taxa Selic em 0,50, visto que a inflação tem mostrado uma melhora qualitativa, com a redução dos preços de energia e alimentos. Além disso, de acordo com o boletim Focus desta semana, os economistas ouvidos veem uma melhora nas projeções para inflação, com expectativa de redução tanto para este ano como para o próximo.

Acredito que o ambiente ainda esteja favorável para ativos de duration mais longa e dada a expectativa de um ciclo longo de cortes de juros, o investidor deve reduzir sua exposição aos ativos pós-fixados atrelados ao CDI / Selic.

Diante disso, o investidor deve olhar para títulos atrelados ao IPCA com duration superior a 5 anos e papéis préfixados de duration média de 3,5 anos. Um pontos de atenção é adequar a carteira ao cenário atual e tentar se antecipar aos movimentos de queda das taxas de juros, aproveitando as oportunidades que ainda existem nos títulos com parte prefixada e os de renda variável de empresas de boa qualidade e que ainda estão com preços atrativos, empresas essas que se beneficiarão num cenário com taxa Selic mais baixa.

André Fernandes, sócio da A7 Capital

Nossa expectativa, com os dados que saíram recentemente como o IPCA-15 que veio melhor que o esperado, e ainda não está refletindo a queda nos preços dos automóveis novos, juntamente com uma melhora nos núcleos de inflação, o IGP-M que veio levemente abaixo do esperado também, um discurso mais dovish por parte do FED, que o mercado está interpretando que não deve vir novas altas na taxa básica de juros americana, e por fim com a taxa de câmbio nessa faixa dos R$ 4,70-R$ 4,75, o Banco Central tem espaço para cortar -0,50% na taxa SELIC, e já vemos essas apostas crescendo na curva de juros, com o mercado colocando 70% de probabilidade de corte de -0,50% na próxima reunião. Portanto, acreditamos que o Banco Central deva vir sim com um corte mais agressivo na SELIC, pois todo o cenário está se desenhando para isso.

Acreditamos também que apesar da alta do petróleo, a Petrobrás não deve fazer reajustes de preços tão cedo, o que contribui para segurar a inflação. E que a Petrobras deva segurar uma defasagem de até 30-35% no preço em comparação aos preços internacionais, e isso contribui para aliviar a pressão no IPCA e dar um conforto maior para o Banco Central cortar o juros em -0,50%.

Ricardo Jorge, sócio da Quantzed

Eu acredito que o Banco Central já começa o corte de juros na próxima reunião. A grande dúvida é se começa em passos de 0,25 ou de 0,50. Eu pessoalmente acredito que comece com queda de 0.25. E há dois fatores que vão influenciar essa possibilidade de início de corte de juros. O primeiro é a ancoragem das expectativas para o médio e longo prazo, mas mais importante do que isso nesse momento é o arrefecimento dos indicadores de inflação que a gente tem visto de maneira recorrente. Então, a gente tem de fato visto o IPCA apresentando números melhores, os núcleos de inflação também apresentando uma dinâmica melhor.

É bem verdade que o setor de serviços ainda segue pressionado, o emprego segue pressionado, mas em contrapartida a gente consegue ver já uma retração do crédito, a gente já vê o próprio IPCA mostrando sinais de arrefecimento e a própria ancoragem das expectativas dos agentes econômicos em função de todas essas reformas, de todo esse avanço que a gente tem acompanhado no Congresso, reforma tributária, o novo arcabouço fiscal.

Esses temas ainda precisam passar por uma nova votação, mas a questão é que o pontapé inicial já foi dado, então isso também contribui para que haja uma melhora da dinâmica das expectativas para médio e longo prazo. Então, temos tanto esses fatores que corroboram para o Banco Central começar a cortar juros com as expectativas de médio e longo prazo melhorando por conta de toda a questão política e fiscal como também a questão dos indicadores de inflação que tem demonstrado um arrefecimento recorrente mês após mês.

Investimentos: e agora, para onde ir, com os juros em queda?

Quando se tem um cenário de queda de taxa de juros, o melhor investimento são os investimentos prefixados, mas a gente já está muito próximo de iniciar o corte e o mercado já precifica isso antecipadamente, então o melhor momento para se comprar prefixado foi quando a expectativa com relação às taxas de juros ainda estavam altas e esse movimento já passou. O ponto de inflexão já aconteceu desde meados de março, ou seja, ainda existe um prêmio a ser capturado em investimentos prefixados, mas é um prêmio mais magro com um risco maior agora.

Então, o ideal é ter uma parcela menor em prefixados e, para o momento atual, faz mais sentido investir em ativos indexados ao IPCA porque qualquer evento que faça a inflação voltar a subir gera um ganho adicional do carrego do papel. Em contrapartida, o investidor acaba sofrendo um pouco também com a parcela prefixada. A estratégia para capturar algum movimento especulativo ficou com a margem muito estreita, então agora o investidor tem que se contentar com receber menos e ainda mais ter a estratégia de carregar para o vencimento mais do que nunca.

Rodrigo Cohen, co-fundador da Escola de Investimentos

Pessoalmente eu acredito que a taxa deve cair 0,25% porque até agora o Copom não tem se mostrado uma postura tão agressiva assim, dada a demora para cair os juros. Então, acho que ele vai ser bem religioso no caso de seguir a risca, a cartilha e optar por uma queda de 0,25% mesmo com o IPCA-15 tendo vindo melhor do que o esperado. Na minha visão, mesmo com essa queda, a renda fixa continua atrativa e ao mesmo tempo a Bolsa está em um momento de alta um pouco exagerada.

Acredito que o ideal seria esperar um pouquinho mais a Bolsa voltar para poder pensar em entradas boas ou escolher empresas que ainda estão defasadas. Então, eu esperaria um pouquinho o mercado voltar para pensar nisso e eu ainda acho que renda fixa, mesmo com a queda, está atrativa. Com a renda fixa caindo mais, aí sim vale também a pena pensar em fundos imobiliários, que já está valendo a pena entrar.

Ricardo Brasil, fundador da Gava Investimentos

Apesar do mercado estar cravado que vai cair 0,5%, eu acredito que vai vir uma queda menor, de 0,25%. Acredito que os EUA estão ainda num cenário distante de queda de juros e o Banco Central Europeu também tem falado em aumento de taxa de juros.

Eu acho que seria bom ter uma flexibilidade porque, na minha visão, se o BC baixar 0,5% agora e baixar 0,25% depois na próxima reunião não vai ser bem visto. Eu acho que na hora que, tiver uma queda de Selic, vai ter que manter essa queda durante um tempo. Eu acho que a forma mais contida de fazer isso é cortar agora 0,25% e dependendo de como estiver o cenário daqui para frente, aumentar a queda.

O cenário interno é favorável, mas o externo não. A inflação está pesando muito nos Estados Unidos diferente do que ocorre no Brasil. Com isso, acredito que com parcimônia, o BC corta 0,25%.

