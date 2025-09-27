A- A+

Coluna Movimento Econômico Quando a carga existe, mas falta o caminho O quarto evento da série Conexões Transnordestina, realizado em Belo Jardim, trouxe constatações desconcertantes sobre a ferrovia

O quarto evento da série Conexões Transnordestina, realizado pelo portal Movimento Econômico na última quinta-feira (25), em Belo Jardim — terra das Baterias Moura e de empresas avícolas como Natto e Frango Favorito — trouxe constatações desconcertantes. A principal delas: se o ramal pernambucano tivesse começado a ser construído de Suape em direção ao interior, a ferrovia já estaria transportando baterias e matéria-prima para as indústrias locais.

Durante o evento, o engenheiro e professor da UFPE Maurício Pina, um dos maiores especialistas em transporte do Nordeste, revelou que há 100 anos Pernambuco contava com 924 km de ferrovias em operação. Hoje, nenhum trem de carga circula no estado.

A ausência da ferrovia ajudou a travar o setor avícola. Pernambuco produz atualmente a mesma quantidade de aves que há 20 anos. O presidente do Instituto Ovo Brasil e vice-presidente da Associação Avícola de Pernambuco, Edival Veras, fez um diagnóstico contundente: o setor enfrenta uma crise de competitividade estrutural, resultado dos altos custos logísticos, da dependência do transporte rodoviário e da falta de infraestrutura para escoar a produção.

O estado é o quarto maior produtor de ovos do Brasil — com 14 milhões de unidades por dia — e a avicultura responde por cerca de 150 mil empregos diretos. Mas, enquanto o Brasil exporta frango para 155 países e é responsável por um a cada quatro frangos consumidos no mundo, Pernambuco exporta quase nada, justamente por não ter custo competitivo.

O transporte de insumos como milho e soja — que representam 75% do custo de produção da avicultura — torna a produção em Pernambuco 30% mais cara do que em São Paulo. “É inviável competir assim”, lamenta Veras. Se houvesse ferrovia, apenas a avicultura já seria capaz de movimentar 48 mil contêineres de matéria-prima por ano, entre milho, sorgo, soja, trigo e calcário.

O Grupo Moura, por sua vez, além de enviar baterias para as revendas, também as recolhe após o fim da vida útil, realizando logística reversa. Em sua apresentação, o diretor de Metalurgia e Compras da Baterias Moura, Flávio Bruno, destacou que a empresa mantém parcerias na Índia, China, Europa e América, e que grande parte dos componentes chega pelos portos. Apenas a LAM, transportadora do grupo especializada em contêineres e sediada no Porto de Suape, movimenta 72 mil toneladas de carga por ano. A LAM é uma das três empresas de logística do grupo.

