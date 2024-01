A- A+

Coluna Movimento Econômico Quase 70% dos brasileiros aprovam o Open Finance Com a popularização do sistema, aumentou a competição entre as empresas do mercado financeiro

Estudo realizado pelo instituto Ipsos a pedido da TecBan, revelou o crescente interesse pelo Open Finance. Os dados mostram que a parcela de brasileiros que considera serviços de Open Finance relevantes saltou de 58% para 69% entre 2019 e 2023, enquanto os que se dizem motivados a adesão foram de 54% para 67% no mesmo período.

A principal premissa do Open Finance, que é um sistema colaborativo, é o compartilhamento de dados bancários dos usuários para unificar as informações e permitir que bancos oferecem serviços personalizados.

Com a popularização do sistema, aumentou a competição entre as empresas do mercado financeiro e também a oferta de serviços. Algumas tendências vêm se destacando e caindo no gosto do brasileiro, como as interações via WhatsApp e o Iniciador de Pagamentos, que simplifica as operações via Pix.

Para Roberto Monfort, da FCamara, à medida em que o brasileiro vai conhecendo melhor o funcionamento e confiando nas instituições, cresce o nível de exigência, especialmente porque as pessoas ficaram aptas a experimentar novos serviços de diferentes instituições e a utilizar novas plataformas antes de escolher aquela que atende melhor às suas necessidades.



RJ

O segundo semestre de 2023 registrou um número expressivo casos de recuperação judicial (RJ). De acordo com dados da Serasa Experian, cerca de 40% dos pedidos de RJ registrados no ano foram feitos entre julho e setembro – só neste último mês foram registrados 136 processos, uma alta de 94,3% na comparação com setembro de 2022. Segundo dados da Serasa Experian, o Brasil atingiu o montante de 3.873 empresas em recuperação judicial entre julho e setembro. Ou seja, há mais empresas entrando do que saindo da recuperação na atualidade, consequência de um processo de aumento da tomada de crédito, seguido da alta taxa de juros e da inadimplência.

Neurotech

A Neurotech anunciou Rodrigo Paiva como novo Head de IA em Saúde. O executivo possui 23 anos de experiência na área de Tecnologia da Informação, com foco em Inteligência Artificial, Segurança da Informação e Cloud Computing. Ele é fundador e ex-CTO da PickCells, onde desenvolveu produtos que aplicam Inteligência Artificial na área da Saúde, com ênfase em tecnologias de Deep Learning e IA Generativa para suporte ao diagnóstico em hospitais e laboratórios.

Semiárido

O Conselho Deliberativo da Sudene determinou, em caráter excepcional, a permanência de 50 municípios que estariam passíveis de exclusão do semiárido. A decisão, motivada pelos efeitos adversos do fenômeno climático El Niño previstos para 2024, foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial da União e atinge nove estados da área da autarquia e vale por um ano.

Senac

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) comemora nesta semana 78 anos de atividades como um dos braços sociais do Sistema Comércio. Para qualificar trabalhadores dos setores de comercio de bens, serviços e turismo, o Senac conta com cerca de 600 unidades operativas e 83 unidades móveis, abrangendo mais de 1.900 municípios em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.



