A- A+

Coluna Movimento Econômico Quem são os líderes que disputam o Empresário do Ano no Prêmio Movimento Econômico Em duas categorias do prêmio, a da Empresário do Ano e a de Sustentabilidade, houve empate técnico, levando sete concorrentes à final

O Prêmio Movimento Econômico Ano I chega à sua fase decisiva colocando em evidência lideranças empresariais e empresas que vêm redefinindo a economia de Pernambuco. Ao divulgar os finalistas, a premiação destaca trajetórias marcadas pela inovação, pela capacidade de adaptação a novos cenários e pelo impacto direto na geração de valor, empregos e investimentos.

No centro da disputa está a categoria Empresário do Ano, que reúne nomes à frente de organizações com forte influência sobre setores estratégicos da economia. Concorrem Diego Villar, CEO da Moura Dubeux, que lidera uma das maiores incorporadoras do Nordeste e tem papel relevante na transformação urbana; Edísio Pereira Neto, fundador e CEO do Z.ro Bank, banco digital que aposta em tecnologia para ampliar o acesso ao crédito; e Eduardo Peixoto, CEO do CESAR, referência nacional em inovação, educação e tecnologia.

Também disputam o título Gilberto Tavares de Melo, presidente do Grupo Usina Olho D’Água, que conduz a modernização de um dos mais tradicionais grupos do setor sucroenergético; Paulo Magnus, fundador e CEO da MV, empresa que revolucionou a gestão hospitalar por meio da tecnologia; Pedro Ivo Viana Moura, fundador da Viana & Moura, grupo com atuação relevante em infraestrutura e engenharia e ação social; e Pierre Lucena, presidente do Porto Digital, um dos principais motores da economia tecnológica do país.

Além das lideranças empresariais, o prêmio reconhece empresas que se destacam por práticas inovadoras, compromisso ambiental e impacto social — dimensões cada vez mais estratégicas para a competitividade no longo prazo.

Na categoria Inovação, concorrem CESAR, Complexo Industrial Portuário de Suape, Interne Soluções em Saúde, Tintas Iquine e Z.ro Bank. As empresas finalistas representam diferentes setores e têm em comum o uso da tecnologia e de novos modelos de negócio para elevar produtividade, eficiência e valor agregado.

Em Sustentabilidade, houve empate técnico e gerando sete finalistas, como ocorreu também com a categoria Empresário do Ano, refletindo o avanço das práticas ambientais e de governança no ambiente corporativo. Estão na final ACLF Empreendimentos, COOATES – Cooperativa de Trabalho Agrícola, Assistência Técnica e Serviços, Complexo Industrial Portuário de Suape, Masterboi, Tintas Iquine, Usina de Arte e Usina Central Olho D’Água.

Já na categoria Impacto Social, o prêmio destaca iniciativas com efeitos concretos sobre comunidades e inclusão produtiva. Concorrem CESAR, Complexo Industrial Portuário de Suape, Julietto, Porto Digital e Tintas Iquine.

A cerimônia de entrega do Prêmio Movimento Econômico Ano I será realizada no dia 18 de março, às 18h, no auditório do Riomar Trade Center, Torre 5, no Recife. O evento reunirá empresários, especialistas e convidados para discutir o cenário econômico e os caminhos do investimento.

O encontro contará ainda com palestras de Maria Fernanda Coelho, diretora Financeira e de Crédito Digital para MPMEs do BNDES, e de Teco Medina, consultor financeiro e comentarista da CBN, que vão abordar cenários econômicos e oportunidades de investimentos. A entrada é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo Sympla.

Ao decidir destacar empresários inovadores e empresas com atuação transversal em inovação, sustentabilidade e impacto social, o portal Movimento Econômico, que integra o Grupo EQM, coloca na vitrine quem influencia, hoje, os rumos da economia pernambucana.

Copergás e GNLink

A Companhia Pernambucana de Gás (Copergás) declarou a GNLink vencedora do certame destinado à contratação de fornecedor de gás natural para atendimento ao Polo Gesseiro do Araripe, no município de Trindade/PE. No final do ano passado, a GNLink também venceu a chamada pública da Cegás para o fornecer gás natural a cidades do interior do Ceará que não estão conectadas à rede de gasodutos da concessionária estadual.

Imóveis de luxo

A Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) revelou que o VGV dos imóveis de alto padrão lançado em 2025 chegou a R$ 30 bilhões, um salto de 20% em relação a 2024. Os destaques foram Cyrela, Moura Dubeux e Grupo Plaenge. Os dados reforçam a preferência por marcas consolidadas em um mercado cada vez mais seletivo.

Jaboatão no CGIBS

O secretário da Fazenda do Jaboatão dos Guararapes, César Barbosa, integra o Conselho Superior do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (CGIBS), instância responsável pela implementação do novo tributo da Reforma Tributária. A vaga foi decidida durante Assembleia-Geral Extraordinária da Confederação Nacional de Municípios (CNM), em Brasília.

Leia também no Movimento Econômico:

Recife chega ao top 3 nacional em demanda por imóveis de luxo

Luxo e alto padrão transformam Litoral Sul de Alagoas em “joia imobiliária”

Com 12 hotéis, Alagoas e Bahia dominam experiência de luxo no NE

MCMV e superluxo avançam enquanto classe média perde espaço na RMR

Veja também