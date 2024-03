Rafael Dubeux cotado para o conselho da Petrobras

A- A+

Rafael Dubeux, coordenador da agenda de transição ecológica no Ministério da Fazenda e secretário-executivo adjunto da pasta deve ser o indicado ocupar um assento no conselho de administração da Petrobras. O convite feito pelo ministro Fernando Haddad, inclusive, já teria sido aceito.

A informação foi confirmada pelo Movimento Econômico junto a um fonte ligada a Dubeux. Como os assentos do conselho de administração da Petrorbas estão ocupados, é esperado o cumprimento de trâmite burocrático para essa efetivação. O novo conselho vai ser eleito pela assembleia de acionistas no dia 25 de abril. O nome de Dubeux será enviado ao ministério de Minas e Energia que, após avaliação, o envia para a Petrobras.

Na última segunda-feira (11), Haddad e o ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia), revelaram a intenção de indicar um nome para o conselho da Petrobras depois de reunião no Palácio do Planalto, convocada após a crise deflagrada com a decisão do conselho da empresa de reter os dividendos extraordinários de 2023.

O governo federal tem seis assentos no colegiado. Silveira admitiu que a Fazenda deve participar com uma cadeira no conselho de administração da estatal. Caso seja realmente indicado, o pernambucano Rafael Dubeux terá a missão de fortalecer os debates sobre a agenda de transição ecológica na estatal.

Quem é Rafael Dubeux

Rafael Dubeux secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura do Recife antes de ser indicado para o Ministério da Fazenda. Ele também foi chefe da Assessoria Especial do Ministro da Fazenda, adjunto da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, adjunto da Subchefia de Assuntos Parlamentares da Presidência da República e consultor jurídico adjunto do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Em seu doutorado em Relações Internacionais pela UnB (IREL/UnB, 2015) defendeu a tese sobre inovação em energia de baixo carbono. Fez mestrado no mesmo programa (IREL/UnB, 2009) e graduação em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (FDR/UFPE, 2004). Foi pesquisador visitante na Universidade da Califórnia, Berkeley (UC Berkeley, 2013), e participa do grupo de pesquisa da UnB denominado Sistema Internacional no Antropoceno e Mudança Global do Clima.

