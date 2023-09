A- A+

Consumo Recife Outlet colhe bons resultados com novas operações Super Sale do Recife Outlet cresceu 70% em relação ao ano passado.

O fim das obras na BR-232 e a chegada de novas lojas contribuíram para um resultado impressionante no tradicional evento promocional do Recife Outlet, que ocorre sempre em setembro. Segundo a direção do centro de compras, na última edição da Super Sale, realizada no fim de semana que passou, o crescimento nas vendas alcançou impressionantes 70% em relação a setembro do ano passado.

Novas operações, como a Hugo Boss e a Reebok, somaram-se às lojas da Fila, Beagle, Aramis, Calvin Klein, entre outras, e garantiram um público em busca de produtos de qualidade com preços bons. “Além disso, o fim das obras de triplicação da BR-232 tornou a ida ao Recife Outlet muito rápida, porque estamos na margem da BR-232, no quilômetro 20. Ou seja, distante pouco mais de 30 minutos do Marco Zero do Recife”, analisa Marco Sodré, superintendente do mall.

Ele reforçou que a Super Sale também atrai o público porque oferece desconto sobre desconto, já que o Recife Outlet vende, durante todo o ano, produtos de marcas, nacionais e importados, com preços inferiores aos de shopping center.

Novas lojas, como a da Reebok, estimularam as vendas no mall/Foto: divulgação

“Ao longo do ano, os descontos podem chegar a 80%. Isso é possível porque a estrutura do mall gera muita economia e isso é repassado aos lojistas. Temos iluminação e ventilação naturais, além de lojas próprias de grandes marcas nacionais e internacionais que contribuem para que possamos promover bons descontos” diz.

