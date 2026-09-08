A- A+

Coluna Movimento Econômico Recife transforma mobilidade sustentável em ativo econômico O projeto Mova-se pelo Futuro, desenvolvido pela climate tech Bion Global, transforma caminhadas e pedaladas em pontos que podem ser trocados por benefícios

Uma experiência iniciada no Recife traz uma abordagem interessante para um velho desafio das cidades: como convencer as pessoas a trocar o carro por deslocamentos a pé ou de bicicleta? Em vez de depender apenas de campanhas de conscientização, a proposta é colocar incentivo econômico nessa equação.

O projeto Mova-se pelo Futuro, desenvolvido pela climate tech Bion Global, transforma caminhadas e pedaladas usadas como meio de transporte em pontos que podem ser trocados por benefícios oferecidos por empresas. A tecnologia entrou em operação dentro do aplicativo Conecta Recife e faz da capital pernambucana um laboratório para testar um modelo que pretende ganhar escala nacional.

O conceito é simples. A tecnologia valida o deslocamento, estima o carbono que deixou de ser emitido pela substituição do transporte motorizado e converte esse impacto em pontuação. Cada ponto corresponde a 3 kg de carbono evitado. Cinco pontos, por exemplo, podem gerar um voucher de R$ 10 da 99.

Há uma diferença importante: não estamos falando de crédito de carbono. A empresa que oferece a recompensa não pode usar aquela redução para compensar suas próprias emissões. Recebe, em contrapartida, o registro do impacto ambiental que ajudou a estimular.

É justamente aí que está o aspecto econômico mais interessante da experiência. O projeto tenta criar um pequeno mercado no qual o cidadão oferece mudança de comportamento; a empresa, benefícios; e a tecnologia faz a medição e a rastreabilidade dessa troca.

Para o poder público, há ainda outro ativo valioso: informação. Os trajetos, tratados de forma anonimizada, podem revelar onde as pessoas efetivamente caminham e pedalam e ajudar a orientar investimentos em ciclovias, calçadas e outras estruturas de mobilidade.

O projeto está em fase experimental e ainda terá que provar que consegue gerar adesão suficiente da população e, principalmente, atrair empresas dispostas a financiar continuamente as recompensas. É esse segundo ponto que definirá sua sustentabilidade econômica.

Mas o modelo merece atenção. A inovação das cidades nem sempre precisa nascer de grandes obras ou consumir milhões dos cofres públicos. Às vezes, pode começar conectando tecnologia, comportamento e iniciativa privada para resolver problemas cotidianos. O Recife está servindo de laboratório para descobrir se essa conta fecha.

Sandbox urbano

A Bion Global chegou à capital através do E.I.T.A! Recife, ambiente criado para permitir que empresas experimentem tecnologias usando a cidade como laboratório. O modelo reduz uma barreira importante para startups que desenvolvem soluções urbanas: conseguir testar seus produtos em condições reais antes de tentar ganhar escala comercial.

Conta privada

O experimento não tem ônus para a administração municipal. O desafio será construir uma rede de parceiros capaz de bancar os benefícios. A lógica é transformar recursos que poderiam ser destinados apenas a ações de marketing ou ESG em recompensas vinculadas a impactos efetivamente registrados. Durante a experiência, a Bion afirma que as receitas da plataforma serão reinvestidas na operação.

Próxima escala

O Recife será uma espécie de primeiro teste para uma estratégia maior. A Bion pretende iniciar em novembro uma experiência em São José dos Campos (SP), incorporando, além da mobilidade, ações de energia renovável, reciclagem, compostagem e plantio de árvores. A intenção da startup é validar o modelo econômico nas primeiras cidades antes de tentar levá-lo a outras partes do país.

Veja também no portal Movimento Econômico:

Iguaria popular no Nordeste, caranguejo chega à mesa contaminado por bisfenóis

Turismo de luxo cria cadeia de negócios para mulheres artesãs no litoral do Ceará

Veja também