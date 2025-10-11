REC'n'Play 2025: Arena de Negócios com edição recorde e grandes empresas

A- A+

A Arena de Negócios do REC’n’Play chega à sua terceira edição em 2025 consolidada como um dos principais motores de conexão e geração de oportunidades no festival de tecnologia e inovação promovido pelo Porto Digital. O espaço, idealizado para promover o encontro entre startups, investidores, grandes empresas e instituições públicas, será ampliado e ocupará quase todo o Cais do Sertão, no Recife Antigo, entre os dias 15 e 18 de outubro.

A nova configuração inclui três andares: a Sala São Francisco, com exposição de mais de 200 startups e área para pitchs de cases; o térreo, com espaço para conteúdo e encontros estratégicos; e o terceiro andar, nas salas Moxotó e Pajeú, voltado exclusivamente a conteúdo corporativo e discussões de alto nível. O objetivo, segundo o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, é claro: “Trazer os corporates – as empresas compradoras de tecnologia – e também os fundos de investimento para conhecerem as startups locais e gerar negócios reais.”

A Arena surgiu a partir de uma demanda do próprio ecossistema, especialmente de startups em fase de tração, que buscavam um espaço mais direcionado a negócios dentro do festival.

Os números da edição anterior mostram que a aposta tem dado certo. Em 2024, a Arena de Negócios reuniu 126 startups expositoras, cerca de 100 corporações parceiras e realizou 658 reuniões de negócios (“matches”), com 102 conversas registradas entre startups e investidores. O público total superou 6.900 pessoas, com 51% das conexões dando continuidade após o evento. Além disso, 95,8% das empresas participantes demonstraram interesse em voltar em 2025.

A edição deste ano também contará com nomes de peso do setor de inovação. Estão confirmadas as presenças dos CEOs da Avanade, Accenture, Stefanini e Microsoft, que participarão de mesas de debate sobre inteligência artificial e transformação digital. Também está previsto um encontro exclusivo de CIOs no Porto Digital, voltado à imersão em estratégias de inovação corporativa.

O Sebrae/PE, parceiro na realização do evento, terá atuação dupla: dentro da Arena, promovendo rodadas de negócio e mentorias com startups atendidas pela instituição; e na Avenida Rio Branco, com o Espaço Sebrae na Rua. A programação inclui mais de 50 atividades gratuitas, abordando temas como educação empreendedora, sustentabilidade, economia criativa e circular, inteligência artificial, mercado financeiro e indústria 4.0.

Homenagem a Jarbas

Além das atividades de negócios, o festival REC’n’Play celebrará os 25 anos do Porto Digital com um happy hour comemorativo no dia 15 de outubro. O ex-governador Jarbas Vasconcelos, considerado o grande idealizador do parque tecnológico, será homenageado. “Se não fosse ele, o Porto Digital não existiria”, reconhece Pierre Lucena.

Governança em pauta

O livro Governança Pública no Brasil – A Nova Fronteira da Gestão chegou às mãos do presidente do TJPE, desembargador Ricardo Paes Barreto, entregue pessoalmente pelo autor, o consultor Cláudio Sá Leitão. A obra propõe um novo olhar sobre a administração pública, com foco em integridade, eficiência, transparência e responsabilidade. Sá Leitão é reconhecido nacionalmente por sua atuação em governança e políticas públicas.

Genética de alto padrão

A AGRO FTI promove uma série de leilões virtuais entre os dias 12 e 15 de outubro, por meio da Agreste Leilões. Serão ofertadas fêmeas e touros das raças Sindi e Nelore, com avaliação rigorosa pelo Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos (PMGZ).

Castelo inflável estreia com festa

Nesta sexta-feira (10/10), o Shopping Guararapes recebe a pré-estreia do Jump Around, o maior castelo inflável da América Latina. A ação celebra o Dia das Crianças com sessões especiais, das 17h às 18h e das 18h às 19h, com pipoca, algodão-doce e personagens temáticos. O evento é exclusivo para convidados.

Recife no centro da economia

O Congresso Nacional de Executivos de Finanças (CONEF 2025) movimenta o Recife no dia 24 de outubro, com programação no Mirante do Paço. Realizado pelo IBEF-PE, o evento contará com palestras de Eduardo Giannetti e Joaquim Levy.

