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Coluna Movimento Econômico Recorde de inadimplência desafia percepção econômica às vésperas das eleições A inadimplência atinge no Brasil uma população equivalente a de toda a Alemanha

Quase 84 milhões de brasileiros chegaram a agosto com o nome negativado, contingente equivalente a 51,06% da população adulta, segundo a Serasa. É como se toda a população da Alemanha estivesse com boletos atrasados. Em Pernambuco, a proporção era de 50,91%.

O total de inadimplentes passou de 83,93 milhões em julho para 83,98 milhões em agosto. O avanço mensal, porém, foi de apenas 0,06%, o menor de 2026. Os dados mostram dois movimentos simultâneos: a inadimplência atingiu um novo recorde, após 20 meses consecutivos de alta, mas seu ritmo de crescimento desacelerou.

Essa desaceleração ainda não representa alívio no tamanho das pendências. O país contabilizava cerca de 350 milhões de dívidas, que somavam R$ 592 bilhões. O valor médio por inadimplente alcançou R$ 7.049,68. Enquanto o número de negativados cresceu 0,06%, o montante devido avançou 0,96% em relação a julho. Há quase o mesmo contingente de pessoas nessa condição, mas uma conta maior a pagar.

No crédito bancário, os dados do Banco Central também mostram aumento dos atrasos. A inadimplência no rotativo do cartão passou de 65,5% em julho para 66,2% em agosto. No consignado dos trabalhadores do setor privado, subiu de 10% para 10,6%. Nesse último caso, o desconto em folha não impediu a deterioração do indicador.

A distribuição das dívidas entre diferentes credores acrescenta dificuldade à reorganização financeira. Segundo a Serasa Experian, 8,92 milhões de consumidores tinham pendências simultâneas em bancos tradicionais e fintechs em julho, ante 1,96 milhão em dezembro de 2019.

Para as famílias, a recuperação depende de conciliar os acordos com as despesas correntes e as demais prestações. Para o comércio, o quadro merece atenção: a renda comprometida com dívidas e as restrições ao crédito podem limitar novas compras. A desaceleração é um sinal favorável, mas o estoque de pendências mantém a pressão sobre o orçamento e a capacidade de consumo.

A inadimplência pode reduzir a percepção de melhora da economia. Mesmo com emprego e renda em alta, uma família que destina parte do salário a prestações e contas atrasadas pode continuar sentindo que o dinheiro não é suficiente.

Em ano eleitoral, o endividamento acrescenta uma dificuldade à disputa sobre os resultados da economia. O desafio é transformar os avanços dos indicadores em alívio percebido pelas famílias.

Oficina Gastrô

Empresários e profissionais do setor de alimentação fora do lar terão a oportunidade de aprimorar a gestão dos negócios, atualizar técnicas de cozinha e ampliar sua rede de contatos com o Oficina Gastrô, promovido pela Abrasel em Pernambuco. Entre outubro e dezembro, as atividades abrangem 12 localidades: Recife, Olinda, Paulista, Camaragibe, São Lourenço da Mata, Cabo de Santo Agostinho, Porto de Galinhas, Gravatá, Carpina, Bezerros, Tamandaré e Caruaru.

Maka

O chef pernambucano Pedro Godoy renovou a parceria com o Japaratinga Lounge Resort, em Alagoas, um dos empreendimentos da Amarante. Assinando o cardápio do Restaurante Maka, Godoy atualiza o menu do ponto de consumo do resort com seis novos pratos, entre entradas, pratos principais e sobremesas.

Arte e economia

Entre 14 e 18 de outubro, a ART.PE reúne 75 expositores no Recife Expo Center, conectando artistas, galeristas, colecionadores, instituições e investidores. A feira evidencia uma cadeia que envolve comercialização de obras, formação de novos colecionadores, profissionalização de artistas e intercâmbio com mercados nacionais e internacionais. A expectativa é receber mais de 15 mil visitantes.

Saúde e negócios

A economia do wellness ganha novo impulso em Pernambuco com a criação da ON-HEALTH. A iniciativa reúne Rafael e Gabriel Coelho, médico e nutricionista à frente do Instituto Coelho, e os empresários Tiago Carneiro, Isaías Carneiro Neto, Luiz Carneiro Júnior e Alexandre Barbosa, do grupo Luiz Alberto Carneiro (LAC). A plataforma nasce para conectar saúde, performance, longevidade e empreendedorismo, além de oferecer conteúdo e experiências voltados às novas demandas do mercado de bem-estar.

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