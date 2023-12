A- A+

Combustíveis Redução do diesel não chegará ao consumidor final Sindicombustíveis-PE explica, em nota, "que algumas distribuidoras repassaram apenas parcialmente a redução no preço do diesel.

Um dia após a Petrobras anunciar a segunda redução de preço do óleo diesel, o Sindicombustíveis-PE, que representa os postos revendedores de combustíveis no estado, soltou nota informando que os associados não repassarão a redução de preços ao consumidor final.

A queda anunciada pela Petrobras de 7,9%, já em vigor a partir desta quarta-feira (27), representa uma redução de R$ 0,30 por litro. Esse novo aumento representa uma queda acumulada de 22,5% este ano no combustível. O problema é que, segundo o Sindicombustíveis-PE, a partir de 2024, serão restabelecidos os impostos federais sobre o combustível.

Na última terça-feira (26), após o anúncio da Petrobras, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reafirmou que a partir de 1º de janeiro haverá reoneração do óleo diesel. Segundo ele, isso deve gerar um impacto de pouco mais de 30 centavos no litro.

“Se você comparar o preço do diesel, vai ter uma queda no preço, mesmo com a reoneração. É bom ficar atento. A Petrobras anunciou hoje (terça-feira, dia 26) um segundo corte que mais do que compensa a reoneração do mês de janeiro. É para ficar atento. Quando vier algum argumento de aumento de preço, não tem nada a ver”, disse Haddad, na ocasião.

No entanto, o Sindicombustíveis-PE explica, em sua nota, “que algumas distribuidoras repassaram apenas parcialmente, variando entre 0,08 e 0,15 centavos por litro, enquanto outras optaram por não repassar alterações aos seus clientes. Nós compramos das distribuidoras e não da Petrobrás e, por isso, dependemos do repasse dos preços em nossas compras”.

Leia a nota sobre preço do diesel:

“Apresentamos, a seguir, esclarecimentos e informações sobre as recentes variações nos preços do Óleo Diesel e conduta de algumas distribuidoras em repassar ou não os ajustes realizados pela Petrobras.

No dia 27/12/2023, a Petrobras reduziu o preço do Óleo Diesel em R$ 0,30 centavos por litro. Contudo, observamos que algumas distribuidoras repassaram apenas parcialmente, variando entre 0,08 e 0,15 centavos por litro, enquanto outras optaram por não repassar alterações aos seus clientes. Nós compramos das distribuidoras e não da Petrobrás e por isso dependemos do repasse dos preços em nossas compras.

É importante ressaltar que a iminente reoneração do PIS/COFINS, programada para o dia 01/01/2024, impactará os custos do Óleo Diesel, resultando em um aumento previsto de 0,32 centavos por litro e por esse motivo não estão sendo repassado a baixa integral para os Postos.

Entendemos as preocupações de nossos clientes e queremos assegurar que estamos comprometidos em manter a transparência em nossas operações. As decisões quanto aos repasses refletem a necessidade de equilíbrio diante do cenário econômico atual e futuras alterações tributárias.

Estamos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Sindicombustíveis/PE”.

