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Coluna Movimento Econômico Reequilíbrio no mercado de petróleo deve levar mais de um ano As exportações de petróleo dos principais países produtores do Oriente Médio caíram de 469 milhões de barris em fevereiro para 263 milhões em março

Dados de embarques e transporte de petróleo feitos pela Kpler, empresa belga de dados e análises que monitora o mercado global de commodities, mostram que a soma das exportações do Iraque, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos caiu de 469 milhões de barris em fevereiro para 263 milhões em março — uma retração de 206 milhões de barris, ou 44%. Um reflexo direto do conflito sobre o fluxo global de energia.

O Iraque registrou a maior retração, com queda de 82% nas exportações. Kuwait e Catar também foram fortemente afetados, com recuos de 75% e 70%, respectivamente. Já Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos tiveram perdas menores, de 34% e 26%, parcialmente mitigadas por oleodutos alternativos e armazenamento flutuante. Omã foi exceção, com alta de 16% nas exportações, beneficiado por portos fora do Estreito de Ormuz.

Segundo levantamento feito pelo site da Al Jazeera, o volume perdido desde o início da guerra equivale à carga de aproximadamente 103 navios petroleiros de grande porte (VLCCs), cada um com capacidade para cerca de 2 milhões de barris. Esses superpetroleiros estão entre os maiores do mundo em capacidade de carga, sendo fundamentais para o transporte global de energia. Navios ainda maiores, os ULCCs, chegam a transportar até 3 milhões de barris, mas são menos utilizados devido a restrições operacionais em portos e rotas.

O cessar-fogo anunciado na noite de terça-feira (07) não irá reverter a situação, já que o Irã voltou a fechar o Estreito de Ormuz após Israel atacar o Líbano, rompendo o acordo. A tensão no Oriente Médio segue elevando os preços do petróleo, apesar das tentativas da Casa Branca de impor, na quarta-feira (08), a narrativa de que saiu vitoriosa do conflito.

Durante grande parte do conflito, o petróleo foi negociado acima de US$ 100 por barril, atingindo pico próximo de US$ 128 em 2 de abril. Antes da escalada, em 28 de fevereiro, o petróleo tipo Brent, que serve de referência global de preços, girava em torno de US$ 65. Considerando diferentes faixas de preço, os 206 milhões de barris perdidos representam um impacto bilionário que pode variar de US$ 16,4 bilhões (considerando o preço do barril em US$ 80) a US$ 24,7 bilhões (com o barril sendo vendido a US$ 120).

Analistas do setor estimar que a normalização do mercado deve ser lenta. A logística segue comprometida, com navios dispersos, estoques elevados e produtores ainda fechando poços. A retomada da produção exige tempo, custos elevados e estabilidade no cessar-fogo, indicando que os efeitos da crise energética devem se prolongar ao longo de 2026 e até 2027.

Di2Win

A deep tech Di2win, sediada no Porto Digital, no Recife, reforçou sua área comercial com a nomeação de Yves Nogueira como Chief Sales Officer (CSO). Sócio fundador, ele retorna à operação após presidir a Aponti, entidade que reúne empresas de TI no estado. Com mais de 30 anos de experiência, o executivo chega com a missão de acelerar o crescimento da empresa.

Sindifisco

O Fisco de Pernambuco intensificou a pressão sobre o Governo do Estado e aprovou um novo dia de paralisação, marcado para 14 de abril. A decisão foi tomada por unanimidade em assembleia do Sindifisco-PE. A mobilização reivindica a retomada da paridade e a revisão do teto constitucional da categoria.

Alta rentabilidade

A Construtora Carrilho acompanha a valorização do Recife, que já tem um dos metros quadrados mais caros do país. A cidade registra média de R$ 60,89/m² e retorno anual de 8,37% em locações, com inadimplência em queda. Com projetos como Madá Studios, Paço Decó e Pátio Solare, a empresa aposta em áreas estratégicas e no potencial de renda imobiliária.

Apoio na declaração

Contribuintes que ainda têm dúvidas sobre o Imposto de Renda poderão contar com suporte especializado no Shopping Tacaruna. O mall recebe, nos dias 10 e 11 de abril, o projeto Declare Certo – IRPF, do SESCAP-PE, que disponibiliza orientação gratuita com contadores, das 9h às 20h, com foco em um preenchimento mais seguro e correto.

Edital

A ABDI e o MDIC lançaram o edital E-commerce.BR 2026, com R$ 3,9 milhões para ampliar a presença digital de pequenos negócios nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A novidade é a inclusão dos MEIs entre os beneficiados. A iniciativa busca reduzir desigualdades em um mercado ainda concentrado no Sudeste. Em 2024, o e-commerce movimentou R$ 225 bilhões, com o Nordeste respondendo por 5,5% das vendas.

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