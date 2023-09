Refinaria Abreu e Lima: Petrobras vai integrar MPEs às obras de duplicação

A- A+

A Petrobras quer garantir que uma fatia dos R$ 6 bilhões de investimentos na duplicação da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), no Complexo de Suape (PE), seja destinada à subcontratação de micro e pequenas empresas. A meta é integrar à cadeia de suprimentos da obra, por meio das companhias que vão liderar a implantação, 175 mil MPEs de Pernambuco e dos estados vizinhos.

O objetivo da petroleira é ter pequenos negócios como subfornecedores do projeto em diversos segmentos, como alimentação, hospedagem, transporte, construção e montagem, higienização de uniformes, vigilância, elaboração de projetos e fabricação de estruturas metálicas, entre outras.

A companhia também visa incluir start-ups na cadeia, aproveitando a oportunidade de sinergias com o Porto Digital – ecossistema de inovação e tecnologia do Recife – e outros polos de tech da região.

Refinaria Abreu e Lima: rodada de negócios no Recife inicia aproximação com MPEs

O primeiro passo dessa articulação da Petrobras com as MPEs da região, para a conclusão do Rnest, foi uma roadshow realizada nesta terça-feira (26), no Recife. A rodada aconteceu no Sebrae Pernambuco, com a participação de aproximadamente 200 fornecedores, entre potenciais e aqueles que já têm negócios com a petroleira.

Estiverem presentes empreendedores de diversas áreas, incluindo aqueles que desenvolvem projetos de inovação aberta para solucionar gargalos tecnológicos.

A gerente de Suprimentos da Petrobras, Marina Quinderé, afirma que “essa aproximação com o mercado fornecedor é muito importante para a empresa”. “Acreditamos que o estímulo à cadeia produtiva é fundamental para o nosso negócio”, ressalta.

Segundo a executiva, a petroleira já implementa diversas linhas de ação voltadas, em nível nacional, à integração com as MPEs, como o “Mais Valor”, na área de financiamento. Em três anos, o programa movimentou cerca de R$ 20 bilhões em crédito concedido a fornecedores.

Sebrae e Fiepe são parceiros na Petrobras para a inclusão de MPEs nas obras da Rnest

A inclusão das MPEs na finalização da Rnest é uma parceria da Petrobras com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), responsável pelo apoio técnico às unidades fabris de pequeno porte que desejam ser fornecedoras do empreendimento.

O presidente do Sebrae, Décio Lima, explica que esta iniciativa se insere num trabalho em nível nacional que vem sendo realizado pela entidade para a Petrobras, a fim de ampliar o espaço das MPEs na cadeia de suprimentos da Petrobras.

“Nossos estudos apontam que as operações da companhia têm potencial para alcançar 25% os pequenos negócios do Brasil, com o fornecimento direto ou indireto de produtos e serviços em diversas atividades econômicas”, destaca.

Refinaria Abreu e Lima: Lula vem a Pernambuco anunciar retomada do projeto

O anúncio da retomada da construção do Trem 2 da planta de refino é aguardado para breve, com a presença do presidente Luís Inácio Lula da Silva. O evento chegou a ser anunciado para o dia 15 deste mês, pelo senador Humberto Costa (PT-PE), mas acabou cancelado por questões de agenda do presidente da República.

A expectativa de geração de empregos é de 40 mil postos e a conclusão do projeto está prevista para 2027. Atualmente, apenas o Trem 1, que corresponde a 50% do projeto inicial, está operando. Essa etapa do empreendimento foi concluída em 2014, após gastos superiores a US$ 18 milhões, várias vezes acima do orçado e investigados pela Operação Lava Jato, que considerou a refinaria o maior caso de corrupção da História.

