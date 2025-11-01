S�b, 01 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado01/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MOVIMENTO ECONÔMICO

Reflexão: o paradoxo da tecnologia destrói ou cria empregos?

O Recife parece ter encontrado um caminho para surfar essa onda tecnológica em vez de ser engolido por ela, gerando empregos acima da média

Reportar Erro
Empregos na era digitalEmpregos na era digital - Foto: Imagemgerada por IA/Freepic

E se o mesmo código que ameaça seu emprego for aquele que vai garantir o seu futuro? A revolução tecnológica, impulsionada pela inteligência artificial e pela automação, está redesenhando o mercado de trabalho num ritmo que o mundo ainda tenta compreender. O Fórum Econômico Mundial projeta que 22% dos empregos atuais devem desaparecer até 2030 — um dado que, à primeira vista, parece anunciar uma era de desemprego em larga escala. Mas, ao mesmo tempo em que funções se extinguem, novas vagas surgem no ambiente digital.

A mudança estrutural em curso reflete a maneira como as economias se reconfiguram. A tecnologia, ao automatizar tarefas repetitivas, elimina funções tradicionais, mas também abre espaço para profissões mais criativas, analíticas e conectadas à economia digital.

O Recife, sede do Porto Digital, parece ter encontrado um caminho para surfar essa onda tecnológica em vez de ser engolido por ela. Segundo dados do Caged de junho de 2025, a capital pernambucana registrou um crescimento de 11,98% nos empregos formais em tecnologia da informação e comunicação (TIC), o maior entre todas as capitais brasileiras. Para efeito de comparação, o crescimento nacional foi de 3,4%.

Mais do que um número, o resultado indica que o Porto Digital, as universidades locais e o ecossistema de inovação estão formando profissionais para as carreiras que ainda estão nascendo — e que serão cada vez mais demandadas.

Num cenário em que a automação promete substituir postos de trabalho, o Recife mostra que a tecnologia pode ser uma aliada estratégica quando combinada com educação, políticas públicas e visão de longo prazo. A questão não é se empregos vão desaparecer, mas quem estará preparado para os novos que virão.

Autoridades em Suape
No dia 18 de novembro, Suape recebe o último seminário Conexões Transnordestina, às 16h. Já confirmaram presença a governadora Raquel Lyra, o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre, e o presidente do Complexo de Suape, Armando Monteiro Bisneto. O evento é promovido pelo Movimento Econômico e pela Sudene, com patrocínio do próprio complexo portuário. Será uma oportunidade para entender melhor os desdobramentos da licitação anunciada na última sexta-feira. Faça sua inscrição aqui.

Recorde do Grupo Telles
O Grupo Telles atingiu um marco histórico com a unidade de Ceará-Mirim ao produzir 379,6 mil litros de etanol em apenas 24 horas. A empresa, com sede em Fortaleza, está entre as mais antigas do Brasil sob controle da mesma família, atuando há mais de 170 anos em cinco gerações. O grupo opera em diversos setores, como agronegócio, biocombustíveis, água mineral, embalagens, serviços e energia limpa.

Di2win em Portugal
A recifense Di2win participa novamente do Brazil Tech Days, em Aveiro, Portugal. A empresa do Porto Digital apresenta sua tecnologia de processamento assíncrono de documentos em lote, que reduz em até 80% o esforço manual e os custos, além de multiplicar por 10 a velocidade nos fluxos de trabalho.

Prêmio para comunicadores
Estão abertas as inscrições para o Prêmio Sicredi Comunicação em Rede, que distribuirá R$ 220 mil em premiações. Podem participar jornalistas e criadores de conteúdo que abordem o cooperativismo de crédito no Brasil. As categorias incluem Jornalismo (texto, áudio e audiovisual) e Comunicadores em Rede (projetos digitais multimídia).

Leia também no Movimento Econômico:

Governo lança edital de R$ 415 mi para trecho da Transnordestina

Reportar Erro

Veja também

Newsletter