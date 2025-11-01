A- A+

MOVIMENTO ECONÔMICO Reflexão: o paradoxo da tecnologia destrói ou cria empregos? O Recife parece ter encontrado um caminho para surfar essa onda tecnológica em vez de ser engolido por ela, gerando empregos acima da média

E se o mesmo código que ameaça seu emprego for aquele que vai garantir o seu futuro? A revolução tecnológica, impulsionada pela inteligência artificial e pela automação, está redesenhando o mercado de trabalho num ritmo que o mundo ainda tenta compreender. O Fórum Econômico Mundial projeta que 22% dos empregos atuais devem desaparecer até 2030 — um dado que, à primeira vista, parece anunciar uma era de desemprego em larga escala. Mas, ao mesmo tempo em que funções se extinguem, novas vagas surgem no ambiente digital.

A mudança estrutural em curso reflete a maneira como as economias se reconfiguram. A tecnologia, ao automatizar tarefas repetitivas, elimina funções tradicionais, mas também abre espaço para profissões mais criativas, analíticas e conectadas à economia digital.

O Recife, sede do Porto Digital, parece ter encontrado um caminho para surfar essa onda tecnológica em vez de ser engolido por ela. Segundo dados do Caged de junho de 2025, a capital pernambucana registrou um crescimento de 11,98% nos empregos formais em tecnologia da informação e comunicação (TIC), o maior entre todas as capitais brasileiras. Para efeito de comparação, o crescimento nacional foi de 3,4%.

Mais do que um número, o resultado indica que o Porto Digital, as universidades locais e o ecossistema de inovação estão formando profissionais para as carreiras que ainda estão nascendo — e que serão cada vez mais demandadas.

Num cenário em que a automação promete substituir postos de trabalho, o Recife mostra que a tecnologia pode ser uma aliada estratégica quando combinada com educação, políticas públicas e visão de longo prazo. A questão não é se empregos vão desaparecer, mas quem estará preparado para os novos que virão.

Autoridades em Suape

No dia 18 de novembro, Suape recebe o último seminário Conexões Transnordestina, às 16h. Já confirmaram presença a governadora Raquel Lyra, o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre, e o presidente do Complexo de Suape, Armando Monteiro Bisneto. O evento é promovido pelo Movimento Econômico e pela Sudene, com patrocínio do próprio complexo portuário. Será uma oportunidade para entender melhor os desdobramentos da licitação anunciada na última sexta-feira. Faça sua inscrição aqui.

Recorde do Grupo Telles

O Grupo Telles atingiu um marco histórico com a unidade de Ceará-Mirim ao produzir 379,6 mil litros de etanol em apenas 24 horas. A empresa, com sede em Fortaleza, está entre as mais antigas do Brasil sob controle da mesma família, atuando há mais de 170 anos em cinco gerações. O grupo opera em diversos setores, como agronegócio, biocombustíveis, água mineral, embalagens, serviços e energia limpa.

Di2win em Portugal

A recifense Di2win participa novamente do Brazil Tech Days, em Aveiro, Portugal. A empresa do Porto Digital apresenta sua tecnologia de processamento assíncrono de documentos em lote, que reduz em até 80% o esforço manual e os custos, além de multiplicar por 10 a velocidade nos fluxos de trabalho.

Prêmio para comunicadores

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Sicredi Comunicação em Rede, que distribuirá R$ 220 mil em premiações. Podem participar jornalistas e criadores de conteúdo que abordem o cooperativismo de crédito no Brasil. As categorias incluem Jornalismo (texto, áudio e audiovisual) e Comunicadores em Rede (projetos digitais multimídia).

Leia também no Movimento Econômico:

Governo lança edital de R$ 415 mi para trecho da Transnordestina

Veja também