Coluna Movimento Econômico Reforma Tributária chega acompanhada de muito rigor e uma nova nota fiscal A reforma inaugura novo padrão de auditoria, rastreabilidade e cruzamento de dados e a porta de entrada desse novo sistema é a nota fiscal eletrônica, que vem diferente

A Reforma Tributária não vem sozinha. Ela chega acompanhada de um conjunto rigoroso de processos que vão redefinir a forma como as empresas brasileiras registram, validam e processam suas operações. No centro dessa transformação está a construção do primeiro sistema tributário 100% digital do mundo, uma plataforma que, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, será 156 vezes maior que o Pix, 11 vezes mais potente que a estrutura atual da Receita Federal e capaz de processar 70 bilhões de documentos por ano.

Essa mudança inaugura um novo padrão de auditoria, rastreabilidade e cruzamento de dados, elevando significativamente o nível de controle sobre as operações empresariais. A porta de entrada desse novo sistema é a nota fiscal eletrônica, que passa por uma reformulação completa para comportar o novo modelo de tributação baseado no IVA dual.

O novo modelo foi redesenhado para incluir o IBS, a CBS e o Imposto Seletivo. E já a partir de e 2026 - até 2033-, as empresas terão de lidar simultaneamente com dois sistemas tributários dentro da mesma nota: o modelo atual (ICMS, ISS, PIS, Cofins, IPI) e o novo, que passa a ser incorporado gradualmente.

A advogada tributarista Anna Dolores Sá Malta explica que essa convivência de regimes trará impactos diretos sobre as rotinas fiscais. “A obrigatoriedade da nota fiscal sempre existiu. O que muda agora é o nível de detalhamento e o poder de cruzamento do sistema. Isso reduz brechas e aumenta o risco para quem não estiver preparado”, afirma. Ela reforça que “o contribuinte que hoje já é monitorado pela Receita vai sentir ainda mais esse efeito quando os dados começarem a ser processados pelo sistema digital da reforma”.

O formato básico da nota fiscal, ou seja, o XML que é lido por sistemas ERPs e pelos validadores do Fisco, receberá mais de 200 campos adicionais, incluindo detalhamento item a item dos novos tributos, identificação de operações sujeitas ao cashback tributário, registros específicos para devoluções e a reformulação completa do DANFE. Para a advogada, isso significa que “as empresas terão de revisar seus ERPs, integradores, processos internos e equipes. Quem ainda opera com planilhas ou controles manuais não vai acompanhar esse nível de exigência”.

Em Pernambuco, onde existem cerca de 680 mil micro e pequenas empresas, o impacto tende a ser ainda maior. Se a empresa não estiver preparada para receber e validar a nota no novo modelo, ela simplesmente não vai conseguir comprar insumos, contratar serviços ou manter sua produção. Isso afeta o faturamento e a operação. Fica cada vez mais claro que a reforma não é apenas tributária. É estrutural, tecnológica e fiscalizadora. E exige preparo imediato.

Casa Zero e Masterboi

A Masterboi, em parceria com a Casa Zero, está promovendo uma série de cursos voltados para a formação profissional. O programa, que teve início em abril deste ano e segue até fevereiro de 2026, oferecerá capacitação para 10 turmas, com cerca de 20 alunos em média por grupo.

Imobi

O movimento Imobi por Elas participará institucionalmente do evento Soma Leaders, que será realizado no dia 1º de dezembro, no Recife. A representação ficará a cargo da advogada Celina Pessoa, reforçando a presença e o protagonismo feminino no setor imobiliário. Pela primeira vez sediado no Nordeste, o evento é uma iniciativa da plataforma Mulheres do Imobiliário em parceria com o Creci Pernambuco, e ocorrerá no auditório do Banco do Brasil, reunindo lideranças e referências do mercado.

Vagas de trabalho

O Grupo Entre Amigos anuncia 200 vagas de emprego para suas duas novas unidades na rede de Shopping RioMar, em Recife e Fortaleza. As novas operações vão funcionar em janeiro de 2026 e oferecem vagas para diferentes postos na área de gastronomia, como chefe de cozinha, sushiman, garçom, entre outros. Para participar do processo seletivo, os interessados devem acessar o site https://entreamigos.vagas.solides.com.br/

Carro sustentável

A adoção do programa federal Carro Sustentável impulsionou as vendas de veículos populares em Pernambuco, que registraram alta de 11,9% entre os meses de julho e outubro, segundo Senatran. Somente em outubro, o Sicredi destinou R$ 31,8 milhões em crédito para financiamento de veículos em Pernambuco, impulsionado pela maior demanda por modelos incluídos no programa.

