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Coluna Movimento Econômico Reforma tributária: três providências para as empresas de saúde As empresas que atuam na área de saúde serão impactadas de forma diferente pela reforma tributária. Veja as providência que devem ser tomadas desde já

A proximidade de 2027 exige que hospitais, clínicas, laboratórios e consultórios olhem com atenção para suas contas. A substituição do PIS e da Cofins pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) mudará a apuração dos tributos e exigirá decisões que poderão afetar custos, margens e contratos.

O advogado tributarista Rodrigo Accioly Queiroz alerta que a redução de 60% nas alíquotas dos novos tributos para os serviços de saúde contemplados não garante economia em relação ao modelo atual. O benefício incide sobre as novas alíquotas, e o resultado dependerá da estrutura de cada estabelecimento e dos créditos que poderá aproveitar.

Nesse cálculo, a mão de obra merece atenção. Salários e encargos trabalhistas não geram créditos do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) nem da CBS. Consultórios cuja atividade depende principalmente do trabalho dos profissionais poderão ter menos possibilidades de compensação do que estabelecimentos que utilizam mais materiais e equipamentos.

Rodrigo, sócio gestor do escritório Queiroz Cavalcanti Advocacia, recomenda que os responsáveis por clínicas adotem três providências imediatas. A primeira é conhecer a carga tributária efetiva e simular as alternativas com o contador. Quanto foi pago em 2026? Como ficará a tributação em 2027 e nos anos seguintes? A avaliação precisa considerar faturamento, perfil dos clientes, compras e serviços contratados. Para quem está no Simples Nacional, também será necessário comparar as opções de recolhimento dos novos tributos.

A segunda é investir em um sistema integrado de gestão, reunindo controles financeiros, estoque e contas a pagar. A organização ajudará a identificar despesas que podem gerar créditos e a evitar perdas decorrentes de documentação inadequada. As compras destinadas à clínica devem estar corretamente vinculadas ao CNPJ, sem se misturar aos gastos pessoais dos sócios.

A terceira é participar diretamente das decisões sobre a transição. O tributarista recomenda que o médico, psicólogo ou dentista que administra o estabelecimento compreenda as alternativas do negócio. A assessoria contábil será indispensável, mas o proprietário precisará entender os efeitos de cada escolha.

Os contratos também merecem revisão. Valores negociados antes da reforma poderão continuar vigentes durante a transição tributária. Eventuais renegociações devem considerar o impacto efetivo sobre os custos, descontados os créditos aproveitáveis, sem pressupor reajustes automáticos.

O alerta para o setor é antecipar o diagnóstico. A adaptação envolve conhecer as contas, organizar a gestão e decidir com informação. Esperar que a mudança se reflita no faturamento poderá reduzir o tempo disponível para proteger as margens.

Gigantes dos mares em Suape

O Porto de Suape recebeu, nesta terça-feira (13), o 36º navio da classe New Panamax em 2026. O MSC Perle, de bandeira liberiana e 366 metros de comprimento, atracou no Tecon Suape com previsão de movimentar 1.446 contêineres. A operação foi viabilizada pelos investimentos em dragagem, que ampliaram as profundidades dos canais externo e interno para 20 metros e 16,2 metros, respectivamente. As intervenções permitem receber embarcações de maior porte e ampliar a capacidade operacional do porto pernambucano.

HospitalMed 2026

O avanço da economia da longevidade, as oportunidades de trabalho para profissionais com mais de 50 anos e o uso da inteligência artificial nos cuidados com a população idosa estarão entre os temas da Vida 60+ Expo 2026, que será realizada de 21 a 23 de outubro, das 14h às 19h, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. O evento integra a HospitalMed 2026 e reunirá especialistas, empresários, pesquisadores e profissionais de diferentes áreas para discutir os impactos econômicos, sociais e tecnológicos do envelhecimento da população brasileira.

Salários justos

A Associação Brasileira de Recursos Humanos de Pernambuco (ABRH-PE) realiza, na próxima sexta-feira (16), das 8h às 17h, no Recife Expo Center, o 1º Fórum de Remuneração de Pernambuco. O encontro reunirá especialistas para discutir remuneração estratégica com base em dados e experiências práticas. A proposta é preencher uma lacuna no Estado, oferecendo um espaço dedicado ao aprofundamento do tema. As inscrições estão abertas no [site do evento](https://www.anysummit.com.br/evento/forumderemuneracaoabrhpe).

Arbitragem

O advogado Clávio Valença Filho participará do 2º Congresso de Arbitragem Lusófona, que será realizado de 15 a 18 de outubro, em Macau, na China. No sábado (17), ele integrará o painel “Integridade e Procedimentos Arbitrais”, que discutirá questões relacionadas à condução e à legitimidade das decisões arbitrais. O encontro é organizado pela Associação Lusófona de Arbitragem e Mediação (ALAM).

Paperless

A pernambucana Green Paperless inaugurou uma nova sede no Centro do Rio de Janeiro. O espaço fica no Palácio Austregésilo de Athayde e reúne cerca de 50 colaboradores. Integrante do Ecossistema MV, a healthtech atua há mais de 15 anos na digitalização de instituições de saúde e está presente em mais de 160 negócios na Guatemala, Panamá, Uruguai e Costa Rica.

Aniversário do HCP

O Hospital de Câncer de Pernambuco celebrará seus 81 anos com o Encontro Beneficente HCP, em 10 de novembro, no Instituto Ricardo Brennand. Filantrópica, a instituição responde por mais da metade dos atendimentos oncológicos do SUS no Estado. A renda contribuirá para manter a assistência gratuita aos pacientes. Os ingressos para o jantar podem ser comprados por meio da chave Pix: [email protected].

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