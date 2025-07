A- A+

Coluna Movimento Econômico Salgueiro no centro da integração logística nordestina Além da posição geográfica estratégica, Salgueiro conta com infraestrutura e formação técnica

Durante o seminário Conexões Transnordestina, promovido pelo Movimento Econômico em parceria com a Sudene, na última quinta-feira, em Salgueiro, ficou evidente que esta cidade do Sertão Central está prestes a assumir um novo protagonismo na logística regional. O município, que já é cruzado pelas BRs 232 e 116, passará a ser também um entroncamento ferroviário com quatro ramais: Salgueiro–Suape, Salgueiro–Petrolina, Salgueiro–Eliseu Martins e Salgueiro–Pecém.

Para o engenheiro e professor da Unicap, Maurício Pina, essa reconfiguração colocará a cidade como um hub logístico com potencial de alterar estruturalmente a economia desta região do Sertão pernambucano. Pina ressaltou que a conclusão da Transnordestina tende a consolidar, no médio e longo prazo, um novo eixo de desenvolvimento baseado em conectividade e eficiência de transporte.

Com a conclusão da ferrovia, Salgueiro se projeta para além de sua localização estratégica. A cidade ganha condições de atrair centros de distribuição, indústrias de transformação, bases de combustíveis e plataformas multimodais, que podem gerar emprego e agregar valor às cadeias produtivas regionais.

O professor Guilherme Magalhães, da UPE, apresentou no evento estudos que reforçam essa vocação logística, propondo a instalação de um porto seco e de um terminal terrestre da Transpetro. Com isso, Salgueiro poderá se tornar um polo de redistribuição de combustíveis, fertilizantes, produtos industrializados e itens do agronegócio.

Além da posição geográfica estratégica, Salgueiro conta com infraestrutura e formação técnica. A cidade está situada a cerca de 600 km de seis capitais nordestinas e já abriga cursos universitários e técnicos voltados à logística, administração e tecnologia, o que facilita a capacitação de mão de obra para o novo ciclo de desenvolvimento.

Impacto nos arranjos produtivos

A conexão ferroviária com polos como Suape, Araripe, Vale do São Francisco, Zona da Mata e Agreste potencializa o crescimento de arranjos produtivos como avicultura, fruticultura irrigada, setor sucroalcooleiro e polo gesseiro. A eficiência logística deve reduzir custos e aliviar a pressão sobre os portos marítimos.

Distribuição de combustíveis

Estudos indicam que Salgueiro concentra 10% do consumo de combustíveis do Nordeste. A criação de um terminal terrestre da Transpetro poderá ampliar a segurança e eficiência logística no abastecimento, alcançando mais de 280 municípios em oito estados e reduzindo em mais de R$ 2 milhões mensais os custos operacionais do setor.

Redução do modal rodoviário

A substituição do transporte rodoviário pelo ferroviário deve aliviar o tráfego pesado nas estradas, diminuir o desgaste da malha viária e contribuir com metas ambientais. Ao redistribuir a carga via trilhos, a logística nordestina se tornará menos dependente dos caminhões e mais sustentável economicamente.

Conexões Trasnordestina

O seminário Conexões Transnordestina se propõe a unir os pernambucanos em torno desta ferrovia, debatendo detalhes técnicos e trazendo as contribuições da sociedade civil, academia, setores produtivos e gestores municipais de cada região. Em agosto serão dois seminários: em Petrolina dia 13 e Araripina dia 15.

