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Coluna Movimento Econômico Saúde e tecnologia formam novo eixo econômico do Recife Quando duas das três atividades de maior peso econômico da capital começam a se encontrar, surge um novo corredor de oportunidades

O Recife é conhecido há décadas por ter um dos maiores polos médicos do país. Mas há uma transformação menos visível acontecendo em torno de hospitais, clínicas e laboratórios: a saúde começa a se conectar ao ecossistema de tecnologia e a produzir uma nova geração de negócios.

Os números ajudam a explicar esse movimento. A saúde foi o setor de maior faturamento do Recife em 2025, respondendo por 19,6% do total movimentado entre os segmentos econômicos da cidade. A construção civil veio depois, com 12,3%, e a tecnologia ocupou a terceira posição, com 9,7%, segundo dados da Prefeitura do Recife, com base em informações da Secretaria de Finanças.

Não é de surpreender, porque o Recife é um dos principais polos médicos do país, com mais de 2 mil centros de saúde, entre hospitais, clínicas e laboratórios, dos quais 85% são privados. Essa estrutura recebe pacientes de outros municípios e estados e cria uma enorme demanda por soluções de gestão, diagnóstico, inteligência artificial, prontuário eletrônico, logística hospitalar, telemedicina e redução de custos.

O emprego mostra outra dimensão desse mercado. Dados reunidos pelo Observatório do Sebrae indicam que as atividades de atenção à saúde humana empregavam 57.550 pessoas no Recife em 2025, figurando entre as atividades econômicas com maior contingente de trabalhadores na cidade.

Aí entra um dado relevante: levantamento do Observatório Sebrae Startups aponta Saúde e Bem-Estar como a principal área de atuação dos negócios inovadores do Recife. Isso significa que 17,3% das startups mapeadas atuam nesse setor.

Quando duas das três atividades de maior peso econômico da capital começam a se encontrar, surge um novo corredor de oportunidades.

O desafio é aproximar esses dois mundos. Hospitais e empresas de saúde não podem ser apenas clientes de tecnologia. Podem funcionar como ambientes de teste, validação e desenvolvimento. E uma startup não precisa se limitar à venda de software. Pode nascer de um problema identificado dentro do próprio polo médico. É justamente nessa conexão que pode estar uma nova avenida econômica para o Recife.

O Real Hospital Português (RHP) deu um passo importante nessa direção. Na última quinta-feira, em um evento voltado ao setor, promovido dentro da programação do **REC’n’Play**, no **Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital (NERD)**, a instituição anunciou um acordo para instalar uma célula de inovação do hospital no Porto Digital, aproximando demandas da assistência à saúde de startups e empresas do setor.

A iniciativa utilizará o Health, hub de inovação do RHP, como ponte para identificar problemas reais, buscar soluções já existentes e desenvolver novas tecnologias. O hospital também poderá funcionar como ambiente de testes para aplicações voltadas à realidade epidemiológica do Nordeste, com foco no uso da tecnologia como instrumento de transformação e melhoria do cuidado. As startups aguardam que outras instituições trilhem o mesmo caminho.

Negociação de débitos no Guararapes

Uma força-tarefa para quem quer colocar as contas com o município em dia será realizada no Shopping Guararapes, de 31 de agosto a 4 de setembro. A ação “Última Chamada – REFIS 2026” terá atendimento das 9h às 19h e reunirá equipes da Procuradoria-Geral do Município e da Secretaria Executiva da Receita. O contribuinte poderá negociar débitos administrativos e também aqueles que já estão em cobrança judicial, com condições especiais previstas no programa, como descontos de até 90% em juros e multas e parcelamento em até 48 meses. O atendimento também contará com a participação do PROCON Jaboatão.

Arbitragem em debate

O advogado Clávio Valença Filho, sócio do Valença Arb Advogados, participa do 25º Congresso Internacional de Arbitragem do Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr), que acontece de 30 de agosto a 1º de setembro, no Grand Hyatt Rio de Janeiro. O congresso marca os 25 anos do CBAr e tem como tema central “Arbitragem e Poder”. Valença será um dos expositores da mesa “Poderes e limites do árbitro no preenchimento de lacunas contratuais”. A programação do congresso reúne especialistas brasileiros e estrangeiros e aborda, entre outros temas, os poderes das partes, dos árbitros, das instituições arbitrais e dos juízes, além das relações da arbitragem com os Poderes da República.



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