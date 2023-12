Saúde privada: Nabuco fecha contrato de 35 mil vidas com Stellantis

A- A+

Leia também

• Hope tem 69 anos atuando com inovação a serviço da saúde

• Hope e Santa Luzia: décadas de história no cuidado com os olhos

O Laboratório Nabuco, impulsionado pelo fechamento recente de um contrato de exclusividade com a montadora anglo-italo-americana Stellantis, coloca o pé no acelerador de sua expansão na saúde privada do Nordeste. Pelo acordo fechado com a operadora Stellantis Saúde, que integra a gigante automobilística, a rede alagoana ficará responsável pelos exames laboratoriais de empregados e dependentes de profissionais que trabalham no polo automotivo da marca localizado em Goiana (norte do Grande Recife). Ao todo, são 35 mil vidas.

Os serviços serão oferecidos pelo Nabuco em cinco unidades ambulatoriais da Stellantis Saúde em Pernambuco – no Recife, Goiana, Paulista e Jaboatão dos Guararapes – e na capital paraibana, João Pessoa.

Para conquistar o contrato, o Nabuco participou de um processo de licitação privada realizado pela Stellantis Saúde e concorreu com as as maiores empresas do Brasil, no do segmento de análises laboratoriais.

Com essa parceira, o Grupo Nabuco integrou mais uma grande companhia a sua carteira, onde já estão presentes marcas de peso como Petrobras, Latam, Mondelez e Alpargatas. Em Pernambuco, o laboratório atende a funcionários de negócios como a Pitú e Grupo Petribu.

Saúde privada: demanda pode chegar a 36 mil exames

O Nabuco prevê uma demanda inicial de 15 mil exames/mês no atendimento à Stellantis, que deve crescer em torno de 20% ao ano. O CEO Davi Acioli, no entanto, explica que o potencial do contrato é muito maior. “Trabalhamos com a possibilidade de atingir 36 mil exames/mês, nos próximos anos”, comemora.

Essa estimativa se baseia na expansão que está prevista no complexo automotivo de Goiana – voltada para eletrificação/hibridização de veículos – e que será acompanhada por ampliação do quadro de pessoal e investimentos pesados em descarbonização de processos fabris da montadora e de sua cadeia de fornecedores.

Laboratório conceito em Recife evidencia importância estratégica da saúde privada em Pernambuco para o Nabuco/Foto: Nabuco (Divulgação)

Saúde privada em cidades médias na mira do Nabuco

A parceria com a Stellantis proporciona tração à expansão regional do Nabuco. “Nosso planejamento estratégico prevê um crescimento anual da receita de 20% ao ano, até o final da década, com foco principal em Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte”, explica o diretor comercial Moacyr Acioli.

Em Pernambuco, o Nabuco mira cidades médias e também municípios menores, com baixa oferta de serviços de laboratório, o que significa oportunidade. Uma das estratégias para entrar nesses mercados de pequeno porte são as aquisições de redes locais do segmento.

Davi Acioli destaca que Pernambuco foi o estado onde o laboratório deu início ao seu plano de expansão, em 2019, começando por Carpina e, na sequência, Vitória de Santo Antão. O passo seguinte foi a entrada na capital, em 2020.

Os investimentos realizados em nível estadual, desde a chegada no mercado pernambucano, chegam a R$ 12,5 milhões e 150 profissionais trabalham atualmente nas operações do laboratório em unidades localizadas em oito cidades: Recife, Paulista, Goiana, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Vitória de Santo Antão, Carpina e Timbaúba.

Nabuco é referência em exames na saúde do Nordeste

O Laboratório Nabuco foi fundado, em 1993, em Maceió, pelo casal de médicos Sofia e Daniel Acioli, ela patologista e o marido cirurgião geral e professor da UFAL.

Hoje, após um processo de sucessão familiar, a rede está sob gestão dos três filhos – Davi, Moacyr e Maria – que antes de assumirem os cargos, foram executivos de multinacionais e de bancos de investimentos. Com isso, os fundadores assumiram cadeiras no conselho de administração e a segunda geração toca o dia a dia do laboratório.

A rede tem, ao todo, 33 unidades onde atende a todos os planos de saúde, com equipamentos de última geração, localizadas em Alagoas, Pernambuco, Paraíba e São Paulo. Além de análises laboratoriais, que permanece como operação principal, o grupo atua em mais duas áreas: telemedicina e vacinas.

O Nabuco também é referência regional em e-commerce para exames, checkup, vacinas e telemedicina, segmento em que atua em todo o Brasil.

Na coleta domiciliar, o grupo foi um dos pioneiros no Nordeste, ainda no início dos anos 2000, além de ter sido um dos primeiros, na região, a realizar exames de Covid-19, no início da pandemia, em 2020. O Nabuco é também o maior laboratório sob controle 100% familiar nos estados de Pernambuco e Alagoas e tem como valor a manutenção dessa visão de negócio, na contramão da verticalização.

“Isso nos garante um diferencial importante, que é a proximidade da alta gestão com o cliente e agilidade na tomada de decisões, algo que não é possível em fusões e aquisições nas quais operações de saúde regionais passam a fazer parte de grandes grupos nacionais ou internacionais”, afirma Davi Acioli. “Somos um laboratório onde o cliente fala com o dono e isso está em nosso DNA”, conclui.

Leia mais sobre saúde no Movimento Econômico:

Congresso de gestão em saúde discute inteligência artificial no Recife

Governo prevê R$ 42 bi em investimento no complexo industrial de saúde

Veja também

Mercado vegano Mercado vegano tem 300 empresas no país e maior desafio é o NE