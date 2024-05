Sem poupança, Pernambuco segue refém de operações de crédito

A- A+

Depois de superar o desafio de fechar as contas do estado no azul, em 2023, o secretário da Fazenda, Wilson José de Paula, se impõe a outro desafio igualmente árduo: criar uma poupança para o estado. Algo necessário para Pernambuco superar sua baixíssima capacidade de investimentos com recursos próprios. O estado é totalmente dependente de operações de crédito.

Um exemplo da falta que a poupança faz ocorreu em dezembro passado, quando se desejou antecipar a folha de pagamento em dois dias, e não havia recursos em caixa suficiente. Estamos falando de apenas dois dias.

Ao analisar a duas últimas décadas, ficou claro para o secretário que não há cultura de poupança em Pernambuco, ao contrário da Paraíba, por exemplo, que tem um ótimo histórico de reserva.

O secretário Wilson também ressalta que a poupança é importante porque o estado não pode ficar refém do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional - que terá a função de mitigar as desigualdades regionais e sociais, mediante repasses da União quando a guerra fiscal acabar.

O FNDR tem valor significativo, aproximadamente quase R$ 5 bilhões para Pernambuco, mas um volume inferior ao que o estado tem de previsão de renúncia em termos de guerra fiscal, que é algo da ordem de R$ 6,5 bilhões.

Novo Portal da Sefaz

Na conversa exclusiva que teve com esta colunista, Wilson José de Paula anunciou também que a Secretaria da Fazenda vai lançar um novo portal, para estimular a conformidade. Esse portal estreitará a relação com o contribuinte oferecendo a ele oportunidade de se regularizar.

Nota pública

A Fazenda quer que o contribuinte saiba como ela o enxerga. E dará a ele uma nota pública. Se for um contribuinte A no conceito da Fazenda, terá direito a contrapartidas, como a não cobrança de imposto antecipado ou um corredor verde para facilitar o trânsito das mercadorias. Do contrário, sofrerá algumas medidas corretivas. Wilson José de Paula diz que a Fazenda será transparente com o contribuinte. “Porque um dos pontos fundamentais da conformidade é a transparência”.

Crédito Consciente

Em evento híbrido nesta terça-feira (30), com acesso pelo seu portal, a partir das 11h, o Sistema Sebrae promove o lançamento da plataforma Crédito Consciente. O evento será conduzido pelo presidente nacional da instituição, Décio Lima. A plataforma oferecerá toda a assistência aos empresários de pequenos negócios na tomada de crédito junto às instituições financeiras.

Saúde mais cara

A saúde segue ficando mais cara no Brasil. Os planos de saúde coletivos, pela terceira vez, em 3 anos, vão ter reajuste na casa dos 2 dígitos - 14%. Se forem considerados os aumentos desde 2022, a escalada dos preços fica acima dos 13%. Levantamento da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aponta que 88,6% dos quase 51 milhões de beneficiários estão em planos coletivos. Ainda de acordo com o levantamento, SulAmérica, Bradesco Saúde e Amil praticam as maiores taxas do mercado, acima de 20%.

