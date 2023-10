Setor elétrico: PE, BA e SE terão investimentos de R$ 3,8 bi

A- A+

O setor elétrico do Nordeste vai receber investimentos de R$ 3,8 bilhões em linhas de transmissão que vão beneficiar os estados de Pernambuco, Bahia e Sergipe e garantir mais segurança energética para a região e o país. O anúncio dos novos projetos acontece após o apagão, em agosto, que desconectou os estados nordestinos e do Norte das redes do Sul e Sudeste.

Ao todo, 25 estados foram afetados. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que só divulgou semana passada o relatório final do incidente, o desligamento da linha de transmissão Quixadá-Fortaleza II (CE) foi o “evento zero” da pane. Na sequência, equipamentos de usinas eólicas e solares também tiveram falhas, o que levou a um efeito dominó, com a desativação de várias linhas.

Setor elétrico: Aneel assina contratos um mês e meio depois do apagão

Um mês e meio depois do apagão, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) está assinando os contratos com as empresas vencedoras do 1º leilão de transmissão de energia elétrica do ano, realizado em junho.

Setor elétrico: novas linhas vão evitar apagões

Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, esses novos contratos irão garantir o escoamento de energia de fontes eólica e solar no Nordeste e, com isso, evitar a ocorrência de panes.

Setor elétrico: dos 9 lotes leiloados, 5 são no Nordeste

Dos nove lotes leiloados – que englobam 33 empreendimentos e vão receber investimentos de R$ 15,7 bilhões - cinco são no Nordeste, incluindo o maior desses contratos: uma linha de transmissão entre a Bahia e Minas Gerais, com 1.116 quilômetros, e que vai receber aportes de R$ 3,16 bilhões da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP).

Os baianos serão beneficiados por mais três lotes. Uma linha de 1.614 km, também até Minas Gerais, terá investimentos de R$ 347,8 milhões da Rialma Administraçāo e Participações. Outro projeto, interligando Bahia, Minas e Espírito Santo, está orçado em R$ 249,3 milhões, tendo como concessionária o Consórcio Engie Brasil.

Confira os investimentos no setor elétrico em Sergipe e Pernambuco

O lote da Celeo Redes Brasil (714 km) interliga Sergipe e Bahia e tem budget de R$ 99,8 milhões. Pernambuco, por sua vez, terá uma linha de transmissão (38 km), da Rialma, com orçamento de R$ 19,5 milhões.

Saiba os números totais desses contratos no setor elétrico

O pacote contratado pela Aneel, além dos estados nordestinos, Minas e Espírito Santo, contempla também o Rio de Janeiro e São Paulo. O prazo de conclusão das obras é de 36 a 66 meses.

As seis concessionárias vencedoras - entre elas Eletrobras Furnas - ficarão responsáveis pela construção, operação e manutenção de 6.184 quilômetros de linhas de transmissão e 400 megavolt-amperes (MVA) em capacidade de transformação de subestações. A Aneel estima que a implantação e funcionamento desses projetos vão gerar criados 29.300 empregos.

O próximo leilão de transmissão da Aneel está marcado para 15 de dezembro, com previsão de atrair R$ 21,7 bilhões em investimentos na construção e manutenção de 4.475 km de sistemas. A agência também já está analisando projetos dessa área para um leilão no próximo ano.

Setor elétrico demanda R$ 55,7 bi em novos projetos de transmissão para garantir segurança à expansão da geração eólica e solar no Nordeste/Foto: ABEEólica - Parque Aracati - CE

ONS estima demanda de R$ 60,7 bilhões em investimentos na transmissão

O Plano da Operação Elétrica de Médio Prazo do ONS estima uma demanda de R$ 60,7 bilhões em obras para transmissão de energia, no Brasil, de 2023 a 2027, valor 254% superior ao previsto no período anterior (R$ 23,9 bilhões, entre 2022/2026).

Os aportes previstos na nova edição do plano – tanto em implantação de novas linhas, como em expansão e modernização das já existentes - são necessários para garantir o crescimento do sistema elétrico nacional.

Ao todo, de acordo com o estudo, o país precisa de 16 mil km de novas linhas de transmissão e 34 mil megavolt-ampères (MVA) de acréscimo de capacidade de transformação em subestações novas e também nas que já estão em funcionamento.

Do valor total indicado no plano, R$ 55,7 bilhões (92%) são referentes a novas obras, exigidas pela ampliação da geração eólica e solar, principalmente no Nordeste e também em Minas Gerais. Esse incremento de carga exige infraestrutura para o escoamento dos excedentes energéticos aos demais subsistemas do Sistema Interligado Nacional (SIN).

O ONS ressalta que cinco estados – três deles no Nordeste - concentram 80% da demanda total de investimentos em transmissão: Bahia (R$ 13,6 bilhões), Minas Gerais (R$ 13,1 bilhões), Maranhão (R$ 10,3 bilhões), Goiás (R$ 8,5 bilhões) e Piauí (R$ 4 bilhões).

A execução do plano pelas concessionárias que têm contratos antigos, pelas que venceram o primeiro leilão da Aneel em 2023 e pelas que vierem a vencer os futuros certames na área de transmissão vão representar um aumento de 10% na extensão das linhas de transmissão e de 9% na potência nominal instalada em transformadores.

CONFIRA OS LOTES DOS CONTRATOS ASSINADOS PELA ANEEL NO SETOR ELÉTRICO DO NE

1 - BA/MG

Linha de transmissão de 1.116 km

Concessionária: Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP)

Investimento: R$ 3,16 bi

2 - BA/MG

Linha de transmissão de 1.614 km

Concessionária: Rialma Administraçāo e Participações

Investimento: R$ 347,8 mi

3 - BA/MG/ES

Linha de transmissão de 1.006 km

Concessionária: Consórcio Engie Brasil

Investimento: R$ 249,3 mi

4 - SE/BA

Linha de transmissão de 714 km

Concessionária: Celeo Redes Brasil

Investimento: R$ 99,870 mi

5 - PE

Linha de transmissão de 38 km

Concessionária: Rialma Administraçāo e Participações

Investimento: R$ 19,5 mi

