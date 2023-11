Shopping center Camará atrai R$ 4,4 milhões

A- A+

O shopping center Camará, único localizado em Camaragibe (Região Metropolitana do Recife), anuncia a atração de seis novas operações em pleno quarto trimestre, período de pico nas vendas do varejo, devido às compras do Natal e Ano Novo. Passam a fazer parte do mix uma unidade da rede de academias Selfit (a primeira na cidade), três lojas - da Cyclone (surfwear), Usaflex (calçados) e TouTi Cosmetics (beleza) - e dois restaurantes da Cheirin Bão e Seu Pastel Forneria. O valor do investimento não foi revelado pelo empreendimento, mas, segundo fontes do varejo ouvidas sob reserva, será de R$ 4,4 milhões.

Apenas o aporte da Selfit será de R$ 3 milhões, seguindo a média prevista no plano de franquias da marca. A unidade vai ocupar uma área de 1000 m², com estrutura completa para a prática de atividades diversas, e oferecer equipamentos de última geração em estrutura 100% climatizada.

A carioca Cyclone embarca no Camará, trazendo como carro-chefe a sua linha de boardshorts que a tornou uma referência nacional em bermudas de surf. O catálogo inclui ainda walkshorts, t-shirts, bermudas, casacos, calçados, sandálias, skates, pranchas e outros produtos para os públicos masculino, feminino e infantil.

Vale lembrar que os fãs da marca tem uma relação forte com a Cyclone, graças ao marketing baseado no patrocínio de surfistas brasileiros que estão nos primeiros lugares do ranking mundial, como Dada Figueiredo, Hemerson Marinho, Peterson Rosas, Vitor Ribas, João Gutemberg, Rodrigo Dornelles, Leandro Bastos, Eric Ribieri, Leo Neves e, claro, o pernambucano Eraldo Gueiros.

A gaúcha Usaflex, voltada para o mercado feminino, traz para o shopping center toda a variedade de suas linhas de sapatos, sapatilhas, saltos, bolsas e tênis. Também focada no público de mulheres, a pernambucana Touti Cosmetics chega ao Camará com um quiosque que integra seu plano de expansão nacional. A rede atingiu recentemente 560 pontos de venda em todo o Brasil.

Pausa para o café no shopping center

A Cheirin Bão traz para o shopping center a sua linha exclusiva de cafés produzidos em Minas Gerais, além do tradicional pão de queijo, pratos salgados, cachaças, doces mineiros, biscoitos e pimentas. Já Seu Pastel Forneria é uma marca estreante, que aposta em pastelaria artesanal, com 20 opções de sabores.

Shopping Center Camará tem 200 operações de compras, lazer e serviços, sendo 10 âncoras/Foto: Camará Shopping (Divulgação)

Shopping center em mercado de R$ 1,3 bilhão

O superintendente do Camará Shopping, José Carlos Poroca, afirma que a chegada das novas operações comprova o potencial do mall. “Estamos consolidados e avançando no objetivo de tornar o mix do Camará cada vez mais completo em lojas e serviços que atendam em especial ao mercado de Camaragibe e regiões próximas, na zona oeste do Grande Recife”, comemora.

Vale ressaltar que o Camará está localizado, como shopping center até agora exclusivo, em uma área estratégica para o varejo, com um mercado estimado em 750 mil consumidores, cujo potencial de consumo anual atinge R$ 1,3 bilhão.

Inaugurado em 2018, com investimentos de R$ 225 milhões no mall, o empreendimento tem 61 mil metros quadrados de área construída, área bruta locável de 26 mil m² e estacionamento com 1,5 mil vagas. Estão instaladas no shopping 200 operações de compras, lazer e serviços, sendo 10 âncoras, seis salas de cinema, parque infantil e praça de alimentação.

O empreendimento, gerido pela administradora AD Shopping, tem vários prêmios nacionais na área de sustentabilidade, graças às tecnologias utilizadas em sua construção e em processos voltados para a redução de impactos ambientais. O shopping integra o complexo que está sendo construído pelo Consórcio Reserva Camará e que inclui torres residenciais, empresariais, museu, centro de convenções, hotel, faculdade e call center.

Outlet atrai Lacoste e Bagaggio

O Recife Outlet (Moreno), também localizado numa área estratégica, às margens da BR-232 - corredor de negócios que liga o Grande Recife à região de Caruaru - é outro centro de compras que aproveita as oportunidades do final de ano e atrai novas operações. A Lacoste - sinônimo de moda fashion sport - e a Bagaggio (malas e acessórios para viagem) passam a fazer parte do mix. A loja da Lacoste será inagurada nesta quarta-feira (15) e a da Baggagio, na próxima segunda-feira (20).

“São mais duas marcas que vão diversificar nosso mix e que oferecem boas opções de presentes para as compras de dezembro”, ressalta o superintendente Marco Sodré. Os novos estabelecimentos se unem a 60 lojas de grifes nacionais e internacionais, como Reebok, Boss, Boticário, Hering, Aramis, Clube Morena Rosa, Fila e a multimarcas QMais, com Adidas e Nike, entre outras grandes marcas.

