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Coluna Movimento Econômico Silvio Meira e o desafio de reinventar o CESAR O CESAR foi uma das instituições âncora do Porto Digital e teve papel decisivo na consolidação do Recife como um dos principais polos de tecnologia do país

Até quem nasceu para inovar precisa se reinventar O cientista e professor Silvio Meira está de volta ao CESAR num momento em que, em meio ao avanço da inteligência artificial, até mesmo as organizações criadas para inovar precisam se reinventar. Um dos fundadores da instituição, ele já atuou como cientista-chefe e presidente. Agora, retorna como conselheiro.

O CESAR — Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife — é uma instituição de inovação criada em 1996 a partir do ambiente acadêmico da UFPE. Nasceu para enfrentar um problema concreto de Pernambuco: a perda de profissionais altamente qualificados para outros mercados por falta de oportunidades locais.

Sua importância está justamente em ter ajudado a transformar conhecimento em atividade econômica. O CESAR foi uma das instituições âncora do Porto Digital e teve papel decisivo na consolidação do Recife como um dos principais polos de tecnologia do país. Hoje, o Porto Digital reúne mais de 540 empresas e cerca de 24 mil profissionais, com faturamento de R$ 7,4 bilhões em 2025. O CESAR, por sua vez, atua de forma integrada em pesquisa e desenvolvimento, tecnologia, educação e criação de novos negócios.

O desafio não é reconstruir o CESAR do passado, mas pensar qual CESAR será necessário daqui para a frente. E isso passa, segundo Silvio Meira, por rever métodos, processos, competências e a própria forma como a instituição se posiciona diante das empresas e do mercado.

A inteligência artificial ocupa um espaço central nessa discussão, mas Silvio Meira faz uma ressalva importante: a IA não deve ser tratada simplesmente como uma ferramenta. A tecnologia está disponível para todos e, portanto, ter acesso a ela não cria, por si só, vantagem competitiva. O diferencial estará na capacidade das organizações de definir estratégias, reorganizar processos e escolher onde a inteligência artificial realmente pode gerar valor.

Essa mudança também exige algo mais difícil do que aprender: desaprender. Empresas carregam processos, estruturas e conhecimentos que funcionaram durante décadas, mas que podem não responder mais ao ambiente atual. Para Silvio Meira, organizações que não conseguem abandonar práticas ultrapassadas têm dificuldade de acompanhar as transformações.

É de se imaginar que, se até o CESAR precisa se reinventar, o que dizer de empresas muito mais “analógicas”? Essa discussão foi tema da entrevista que Silvio Meira concedeu ao Papo de Negócios, podcast do Movimento Econômico, já disponível no canal do ME no YouTube.

PET virgem

O Brasil possui capacidade instalada para produzir 1 milhão de toneladas por ano de resina PET virgem, além de 510 mil toneladas anuais de material reciclado. De acordo com Auri Marçon, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria do PET (ABIPET), essa capacidade supera em cerca de 38% a demanda nacional, que alcançou 1,02 milhão de toneladas em 2025. A disponibilidade de matéria-prima contribui para dar maior estabilidade ao fornecimento para a indústria de embalagens.

Loja Hausport no Recife

O Grupo Rota do Mar se prepara para abrir, a partir de outubro, a primeira loja do selo Hausport no Recife, no Shopping Recife. O CEO Arnaldo Xavier destaca que o investimento gira em torno de R$ 500 mil, em um espaço útil de 60 m², com diversos itens de vestuário masculino e feminino, além de acessórios. A iniciativa representa o início de um projeto de expansão de longo prazo, que prevê a presença da marca em outros pontos do Recife, além de João Pessoa e São Paulo, nos próximos anos.

33ª Agrinordeste: inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a 33ª edição da Agrinordeste, que acontece de 3 a 6 de setembro, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, reunindo expositores, palestras e uma programação voltada para diferentes públicos. A inscrição é gratuita no site www.agrinordeste.com.br.

Mizuno no Recife Outlet

Marco Sodré, superintendente do Recife Outlet, diz que agosto caminha para se tornar o melhor mês de agosto da história do centro de compras. Além disso, mais quatro lojas estão chegando ao empreendimento, entre elas uma unidade da Mizuno, o que reforça o mix voltado a artigos e equipamentos para corrida.

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