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Coluna Movimento Econômico Sob tarifaço dos EUA, Brasil amplia vendas a outros mercados O Brasil está recebendo mais por unidade vendida aos EUA, mas a redução no volume exportado foi tão alta que o faturamento acumulado caiu 6,5%

As exportações brasileiras para os Estados Unidos cresceram 31,9% em setembro, alcançando US$ 3,5 bilhões. A recuperação, entretanto, ainda está longe de compensar as perdas acumuladas desde a imposição das sobretaxas americanas. O Monitor do Comércio Brasil–EUA, divulgado ontem (09) pela Amcham, mostra que, entre janeiro e setembro, as vendas brasileiras recuaram 6,5%, uma redução de US$ 1,9 bilhão em relação ao mesmo período de 2025.

O dado que mais chama atenção está no volume exportado. Embora o faturamento tenha crescido em setembro, a quantidade embarcada avançou apenas 3,1%, enquanto o preço médio aumentou 28%. No acumulado do ano, a diferença é ainda maior: as exportações caíram 17,9% em quantidade, apesar da valorização de 13,8% nos preços médios. Isso significa que o Brasil está recebendo mais por unidade vendida aos americanos, mas a redução no volume exportado foi tão expressiva que o faturamento acumulado diminuiu 6,5%.

A indústria de transformação merece atenção especial. Os Estados Unidos continuam sendo o principal destino das exportações industriais brasileiras, absorvendo 15,7% do total. Mas as vendas desse setor ao mercado americano caíram 1,2%, enquanto cresceram 6,3% para o restante do mundo. Foi a primeira retração das exportações industriais brasileiras aos EUA desde 2020.

As sobretaxas ajudam a explicar parte desse movimento. Os produtos submetidos às alíquotas adicionais de 25% a 37,5% registraram queda de 25,4% nas vendas entre janeiro e setembro, o equivalente a US$ 1,4 bilhão. Madeira, portas, granitos e sebo bovino estão entre os segmentos mais afetados.

O desempenho, porém, foi diferente entre os produtos exportados. A carne bovina ampliou as vendas em 82,9%, enquanto as aeronaves avançaram 24,4%. Ambos estão entre os produtos classificados pela Amcham como não sujeitos às sobretaxas.

Já as máquinas de energia elétrica cresceram 32,5%, embora parte desses equipamentos esteja submetida a tarifas adicionais. Um destaque são os transformadores de potência acima de 10.000 kVA. As exportações desses equipamentos alcançaram US$ 554,2 milhões, crescimento de 44,1%, acompanhado por uma expansão de 32,2% na quantidade embarcada, puxanda pelos investimentos em em redes de transmissão, eletrificação industrial e construção de data centers, especialmente os destinados à inteligência artificial.

Os números revelam um movimento importante: enquanto as exportações brasileiras aos Estados Unidos recuam, as vendas para outros mercados avançam nos três grandes setores da economia. É um sinal de diversificação comercial, embora ainda não seja possível medir quanto desse crescimento resulta do redirecionamento das exportações antes destinadas aos americanos.

Maranhão avança

O Maranhão foi o quarto maior importador brasileiro de produtos americanos entre janeiro e setembro de 2026, com compras de aproximadamente US$ 2 bilhões, crescimento de 28,7%. Combustíveis, químicos inorgânicos e produtos residuais de petróleo lideraram a pauta. A Bahia ocupou a terceira posição nacional, também com cerca de US$ 2 bilhões, mas registrou queda de 6,4%. Os dois estados responderam, juntos, por aproximadamente 12,5% das importações brasileiras provenientes dos Estados Unidos.

Reforma na saúde

A HospitalMed 2026, de 21 a 23 de outubro, no Centro de Convenções de Pernambuco, debaterá a sustentabilidade das empresas de saúde. No dia 23, às 15h, Flávio Cesário, mestre em Ciências Contábeis, abordará os impactos da reforma tributária sobre clínicas, hospitais e laboratórios. A feira é uma realização da Insigth Feiras e Negócios.

Formação audiovisual

Terminam em 12 de outubro as inscrições para a formação gratuita do Estuário Mercado de Cinema, no Recife. As oficinas ocorrerão nos dias 28, 29 e 30 de outubro e 3 de novembro, com vagas limitadas. Inscrições em estuariomercadodecinema.com.

Porto do Recife

O diretor-presidente do Porto do Recife, Wagner Maciel, participou, em Brasília, do Fórum Brasil Export 2026, que reuniu autoridades e lideranças empresariais para discutir infraestrutura, logística, portos e comércio exterior. Na pauta, as novas frentes de negócios do terminal portuário.

Agro FTI realiza 4º Dia de Campo em Sairé

A Agro FTI realiza neste sábado (10), a partir das 8h, no Haras Agro FTI, em Sairé, no Agreste pernambucano, seu 4º Dia de Campo. O evento discutirá a valorização da arroba, o mercado internacional e a rentabilidade da pecuária, com palestra de Thiago Bernardino, pesquisador do Cepea. A programação inclui ainda um shopping de animais, com informações disponíveis no Instagram @fti_bovinos.

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