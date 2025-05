A- A+

O Porto de Suape e o CESAR, centro de inovação sediado no Recife, firmaram uma parceria estratégica para o desenvolvimento de uma plataforma digital voltada à gestão operacional do terminal. A iniciativa, que surgiu da necessidade de modernizar os processos internos, resultou em um sistema inédito que começa a ser comercializado para outros portos brasileiros.

A solução digital surgiu a partir de uma demanda de Suape, mas com potencial de uso mais amplo, segundo Eduardo Peixoto, CEO do CESAR. Classificada como um Port Management Information System (PMIS), a plataforma foi projetada para substituir antigos controles em planilhas e integrar informações em tempo real sobre movimentação de cargas, acesso de navios e operação logística.

A nova tecnologia, que recebeu investimento direto de Suape com base na Lei das Estatais, foi concebida para ampliar a eficiência operacional do porto e está sendo posicionada como produto inovador no setor logístico. Segundo Adriano Gomes, gestor do projeto e atual responsável pela comercialização, a autorização para oferta a outros portos foi formalizada em abril de 2025, após dois anos de desenvolvimento e testes. E as negociações com o Porto de Santos, o maior do Brasil, estão avançadas. Outros dois terminais privados e um porto público do Nordeste também já demonstraram interesse no produto.

Propriedade intelectual

O contrato firmado entre Suape e o CESAR prevê uma cláusula de propriedade intelectual que permite a exploração comercial da tecnologia. Quando se amplia o uso de um software, os custos de manutenção se diluem e Suape terá acesso contínuo às atualizações.

Integração

A ferramenta integra sistemas utilizados por operadores logísticos e autoridades portuárias, centralizando dados sobre a chegada de navios, alocação de berços, faturamento e conformidade regulatória. Essa capacidade de integração com soluções de mercado é o diferencial do PMIS desenvolvido pelo time do CESAR.

Ganhos

A plataforma entrou em operação em novembro de 2023, após 28 meses de desenvolvimento. Durante o primeiro ano, funcionou em modo espelhado com o sistema anterior, sendo adotada de forma exclusiva a partir de dezembro de 2024. Dados preliminares da Graf Consulting indicam redução pela metade do tempo gasto em rotinas operacionais e de faturamento.

Marca

Ainda sem nome comercial oficial, o produto é tratado como PMIS. O CESAR iniciou o processo de criação e registro da marca, mirando ampliação de mercado em eventos como a Intermodal South America. Adriano Gomes, que lidera a frente comercial, reforça o potencial de exportação da tecnologia.

