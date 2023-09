A- A+

Tecnologia Startup cearense ganha mercado facilitando a gestão financeira de escolas do Nordeste Num primeiro momento, a tendência é comparar o isaac a um sistema ERP. Mas a startup é bem mais do que isso.

Não é novidade que o ensino cearense é destaque nacional por superar várias vezes as metas estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC). Especialistas asseguram que a educação no Ceará está alinhada a um sofisticado movimento global de reformas empresariais no setor, denominado Global Educational Reform Movement, que considera, entre outras coisas, a transferência de inovação do mundo empresarial para o mundo educacional como principal fonte de mudança, além de metas de aprendizagem e terceirização. Esse cenário tem estimulando uma forte concorrência no setor e vem abrindo espaço para a inserções de serviços e produtos inovadores.

Foi nesse ambiente que os cearenses Ricardo Sales e David Peixoto viram oportunidade de inovar. Há três anos, eles criaram uma fintech, que oferece uma plataforma de soluções administrativo-financeiras para escolas. Com a startup isaac (assim mesmo, com a inicial minúscula), conseguiram montar uma carteira que conta com quase 400 mil alunos, boa parte de outros estados.

Num primeiro momento, a tendência é comparar o isaac a um sistema ERP. Mas ele é bem mais do que isso. “Nosso produto não é um software que a escola usa para melhorar processos e ganhar produtividade. É uma plataforma que nós operamos. Tiramos da escola essa carga operacional para que ela foque no que interessa, ou seja, planejar a educação”, explica Peixoto.

O isaac opera todo setor de contas a receber. Mas tem um diferencial: ele garante um faturamento mensal para a empresa. Se o valor não for alcançado, a fintech assume o prejuízo.

Além disso, oferece concomitante, um seguro educacional que contribuiu para manter o aluno matriculado na instituição. Para dar esse passo, a startup comprou uma carteira de seguro educacional da Porto Seguro. “Conseguimos embutir isso no custo da plataforma, porque ganhamos escala”, revela Peixoto. E tem um detalhe: a fintech não cobra pelo seguro. É esse conjunto de soluções que dá a forma ao isaac.

Receita Garantida

“A ideia não era só desoneramos a carga operacional da instituição de ensino, mas, por meio do programa Receita Garantida, garantir a receita mensal”, conta Peixoto. O isaac calcula a taxa de risco de recebimento de cada escola, de forma individualizada. Essa taxa é que garante a remuneração do serviço. “Então, hipoteticamente, se a escola fatura R$ 1 milhão e sua taxa de risco é de 7%, esse é o valor que ela nos pagará para receber seguramente, todos os meses, R$ 930 mil. Se a inadimplência sobe e derruba o valor do faturamento mensal, nós assumimos o prejuízo e cobrimos a diferença”, explica o empresário.

Como o isaac é uma fintech, a transferência de risco é suportada por outro produto financeiro. O seguro. Ao oferecer aos pais um seguro contra imprevistos, que pague as mensalidades em caso de inadimplência, o isaac acerta em dois alvos: garante o volume de alunos que dê sustentação ao negócio e assegura receita para cobrir eventuais atrasos de pagamentos.

Inspiração para a startup

A inspiração para desenvolver uma solução que garante a receita da escola, preservando suas matrículas, vem de incursões de David Peixoto no mercado financeiro e educacional. Ex-aluno do colégio Militar de Fortaleza, com graduação na USP e intercâmbio nos EUA, ele trabalhou no Credit Suisse. Foi nesta época que começou a se interessar por educação.

“Eu decidir transformar o bônus que recebia do banco em bolsas de estudo para alunos do Ceará que não conseguiam ter acesso à educação de altíssima qualidade. Comecei a bancar, desde então, dois, três alunos por ano”, recorda. O interesse pela educação acabou o levando de volta a Fortaleza, onde foi trabalhar como diretor financeiro do Sistema Ari de Sá, que atua com educação.

Era o ano de 2018. Nessa ocasião, o grupo já tinha criado a Arco Educação, uma companhia focada em soluções educacionais e Peixoto ajudou a fazer seu IPO na Nasdaq. “Foi a primeira empresa do Brasil a abrir capital na Nasdaq”, recorda. Nesse ambiente, se deparou com vários problemas na gestão de escolas, e o maior era justamente a inadimplência. “Entendi que o caminho ia além da cobrança”, recorda.

Três anos depois de fundar a fintech, Peixoto comemora a marca de 1.200 colégios parceiros em todo o Brasil. Desde outubro de 2022, o isaac também é parte da Arco Educação.

“Fico muito feliz de ver que, em menos de três anos de trajetória, as nossas soluções já estão impactando escolas de todos os estados nordestinos”, afirma David Peixoto, fundador do isaac.

