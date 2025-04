A- A+

O mais recente Censo de Suape, edição 2024, bateu recorde e alcançou 93 empresas — 86 delas situadas dentro da Poligonal. O número é relevante, porque nunca as empresas ali instaladas se dispuseram tanto a colaborar com um levantamento dessa natureza. Para efeito de comparação, em 2012, apenas uma dezena de empresas havia participado da pesquisa.

Com 15.669 empregos diretos e 12.685 indiretos, o Complexo de Suape é peça-chave na geração de renda no litoral sul de Pernambuco. Só o Cabo de Santo Agostinho concentra metade da força de trabalho empregada ali. O dado reforça a importância da mão de obra local, mas também escancara um gargalo histórico: a baixa qualificação.

O levantamento mostrou que 78% das empresas enfrentam dificuldades para contratar profissionais na área administrativa. Em logística, esse número é de 77%; em mecânica, 61%; e em química, 33%. Segundo o presidente de Suape, Márcio Guiot, o diagnóstico abre caminho para parcerias com instituições como o SENAI e demais agentes da educação profissional. A ideia é viabilizar programas sob medida, alinhados com as necessidades reais do mercado instalado.

Os dados mostram ainda que 65,59% das organizações demonstraram interesse em aderir à agenda estratégica de inovação proposta pela gestão portuária. Entre os temas mais citados estão a tecnologia 5G, com 56% de interesse, e a aplicação da Internet das Coisas (IoT) industrial, com 52%. Além disso, 49% das empresas destacaram a importância da comunicação e colaboração no ambiente corporativo como eixo de transformação digital. Mais de 60 companhias já indicaram representantes para participar ativamente dessas iniciativas.

Além da questão da qualificação, a pesquisa identificou demandas importantes por infraestrutura e serviços de apoio, as chamadas facilities, que melhoram o ambiente de negócios e a qualidade de vida de quem trabalha na área. Restaurantes, cafeterias, clínicas e farmácias estão entre os itens mais requisitados.

Deloitte e Casa Orange

A consultoria Deloitte e a incorporadora imobiliária Casa Orange se uniram para a criação da Zona Central de Serviços de Suape, numa área de 78 mil metros quadrados. O masterplan conta com seis torres multiuso em torno de um mall, prevê um centro empresarial, e serviços de saúde, educação e hospedagem. O projeto é visto como um divisor de águas na organização urbana de Suape.

Musculatura do Porto Digital

A musculatura do Porto Digital é muito maior do que se imagina. Segundo Fellipe Sabat, superintendente de Inovação do PD, 80% da inovação que ocorre atualmente no mundo conta com ao menos uma linha de código criada no ecossistema pernambucano.

Lançamento

O Grupo Exata Engenharia promove, nesta segunda-feira (14), durante a convenção anual de vendas, às 18h, no Recife Expo Center, o lançamento da Life Empreendimentos. A nova marca do Grupo será voltada à construção de empreendimentos alinhados aos programas Minha Casa Minha Vida e Morar Bem PE.

Novo alvo

Ganhadora de 5 troféus da Ademi-PE, entre eles o prêmio máster, a ACLF Empreendimentos tem como próximo foco de seus projetos a costa do município de Paulista, no Litoral Norte. Promete lançamentos residenciais e na área de hotelaria para os próximos anos.

