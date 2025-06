A- A+

O Porto de Suape (PE) está prestes a inaugurar um novo capítulo em sua história logística: a movimentação de grãos. A primeira operação-piloto deve ocorrer em 2026, conduzida pela empresa SUA Granéis, que atua na recepção e embarque de granéis sólidos. A iniciativa mira cargas provenientes do Matopiba — acrônimo para a fronteira agrícola formada por áreas do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. O anúncio foi feito na última terça-feira (11), durante o IV Fórum de Portos da FGV, no Rio de Janeiro, por Manoel Ferreira, presidente do Grupo Agemar, sócio da SUA Granéis.

Com a produção do Matopiba projetada para crescer de 35 milhões de toneladas (em 2023) para 48 milhões em 2033, segundo o Ministério da Agricultura, a pressão sobre os corredores logísticos da região tende a aumentar — o que reforça a atratividade de novas rotas.

A operação por Suape é sustentada por um estudo técnico do Grupo ESALQ-LOG da USP, divulgado em janeiro deste ano. Segundo o levantamento, Suape se apresenta como alternativa logística viável e competitiva frente aos portos de Itaqui (MA) e Aratu (BA), atualmente sobrecarregados. Além de custos reduzidos em relação aos demais portos, é uma rota para quem busca fugir dos congestionamentos das operações de escoamento do produto registrados atualmente.

O estudo do ESALQ-LOG tomou como destino a cidade de Uruçuí (PI). Para lá, o custo total da operação de exportação de grãos acoplada à importação de fertilizantes seria de R$ 1.177,90 por Suape, com tempo médio de espera de menos de 24 horas. Se essa operação for feita por Aratu (BA), o custo subiria para R$ 1.239,52, com navios aguardando até 21 dias. Já por Itaqui, o valor ficaria em R$ 1.029,08, com tempo de espera de 17,8 dias. O tempo de espera eleva custos indiretos.

A SUA Granéis já mantém negociações com uma empresa do ramo de alimentos e ingredientes para ração. A operação experimental em 2026 será o primeiro passo para consolidar Suape como rota de exportação de grãos.

Doações facilitadas

A proposta de Lei Complementar nº 003005/2025, enviada pela governadora Raquel Lyra à Alepe, prevê reduções significativas no ITCMD — imposto cobrado sobre heranças e doações em Pernambuco. A medida baixa a alíquota para 1% ou 2%, dependendo do valor do bem transmitido. Além disso, está prevista a anistia total de juros e multas para inventários em aberto. Caso aprovada, a regra valerá até 30 de dezembro de 2025. O tabelião Filipe Andrade Lima prevê mais doações e regularização de inventários, destravando uma série de processos atualmente parados por conta da carga tributária.

Nordeste na TelComp

Rui Gomes, CEO da Um Telecom, será o anfitrião da reunião da TelComp no Recife. É a primeira vez que o conselho da associação se reúne no Nordeste para debater o futuro das telecomunicações.

PE na London Tech

Uma comitiva pernambucana participa da London Tech Week 2025, maior festival de inovação do Reino Unido. Organizada pelo Governo de Pernambuco em parceria com a FACEPE e o Consulado Britânico, a missão inclui 13 empresas e busca ampliar o alcance internacional do ecossistema de tecnologia do Estado. Entre os destaques estão as EdTechs Quark e Escribo, integrantes do Comitê Editech PE, e a startup Super Nina, que leva à Europa sua metodologia de combate à violência de gênero via dados.

Pitú com sabor de frutas

A Pitú amplia o portfólio com duas novas versão em lata: Pitú Caju e Pitú Banana. Com 17,5% de teor alcoólico, podem ser consumidas puras ou servir de base para drinks. Os produtos estão à venda em todo país.

