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Movimento Econômico Suape receberá novo armador e rota internacional ainda este ano A nova operação será no TUP da APM Terminals, que também receberá novas rotas da Aliança Navegação e Logística, ampliando a concorrência em Suape

A entrada em operação do novo terminal de contêineres da APM Terminals começa a movimentar o mercado portuário de Pernambuco. A Aliança Navegação e Logística terá três escalas semanais no Terminal de Uso Privativo (TUP) da APM, que também deverá receber, ainda este ano, um novo armador e uma rota de longo curso que atualmente não passam pelo complexo.

As informações foram antecipadas com exclusividade ao portal Movimento Econômico por Daniel Rose, diretor-superintendente da APM Terminals em Suape e Pecém. O executivo não revelou o nome da companhia, os países atendidos nem a data de lançamento do serviço, porque o anúncio caberá ao próprio armador.

“É um novo armador, com uma nova rota de longo curso que não está em Suape hoje. A expectativa é que chegue ainda este ano, mas cabe ao armador anunciar os detalhes”, afirmou.

Uma nova rota pode reduzir a necessidade de transbordos em outros terminais, encurtar o tempo de transporte e melhorar a competitividade das empresas que exportam ou importam por Pernambuco.

Antes disso, a Aliança já prepara a mudança de suas escalas semanais em Suape para o terminal da APM. A operação estava inicialmente prevista para 1º de agosto, mas foi adiada enquanto o novo terminal aguarda a aprovação do calado necessário para receber os navios.

A expectativa é que as escalas da Aliança sejam iniciadas em setembro. A operação terrestre no TUP da APM teve início na última segunda-feira, com a entrada de caminhões e contêineres, enquanto a movimentação marítima permanece condicionada à liberação do canal interno de Suape.

A transferência da Aliança será o primeiro movimento concreto de ocupação regular da nova estrutura e já era esperada, uma vez que a companhia integra o Grupo Maersk. Já a chegada de outro armador amplia o alcance da disputa, porque o terminal passa a buscar serviços que ainda não utilizam o porto pernambucano.

Essa nova fase não inaugura apenas uma etapa de maior concorrência entre operadores, ela cria condições para que Pernambuco dispute novas rotas internacionais consolidando Suape como um dos principais portos da América Latina.

Reforma tributária 1

A proximidade do início das penalidades impostas pela Reforma Tributária, previsto para agosto de 2026, ainda não despertou em muitas empresas a urgência necessária para promover as adaptações exigidas pela reforma tributária, na opinião do CEO da ASIS Tax Tech, Ulisses Brondi. Embora as obrigações fiscais que começam a ser instituídas não representem recolhimento efetivo de tributos sob as novas regras, são decisivas para a gestão tributária interna.

Reforma tributária 2

Para Brondi, muitas empresas ainda enxergam 2026 apenas como um período de adaptação sem qualquer perigo. Mas ele alerta que este ano deve ser entendido como um momento estratégico, pois é quando o Fisco começa a formar a base histórica de dados que servirá de referência para os próximos anos. Por isso, ele recomenda que as empresas aproveitem esse período de debates e testes para validar cadastro de produtos, processos, corrigir inconsistências e preparar suas operações antes do início efetivo da cobrança dos tributos.

Neoenergia

A Neoenergia Pernambuco acelerou o ritmo de investimentos e investiu R$ 746 milhões na rede elétrica do Estado no primeiro semestre de 2026 - crescimento de 56% em relação ao mesmo período do ano passado. Os recursos foram destinados à modernização, expansão e reforço da infraestrutura elétrica. O investimento integra o plano de R$ 9,7 bilhões previsto pela companhia para Pernambuco até 2030.

Carreira Day

O Conselho Regional de Administração de Pernambuco (CRA-PE) realiza no próximo dia 17, às18h, no Moinho Recife, a 1ª edição do Carreira Day, iniciativa da Comissão Especial de Gestão de Pessoas, que tem a frente o especialista em Carreiras, Bruno Cunha, colunista do portal Movimento Econômico. Será uma experiência imersiva de planejamento de carreira e tendências do mercado de trabalho. A entrada é gratuita e as inscrições pelo Even3.

Mercado Imobiliário

A Ademi-PE recebe associados e convidados na próxima quarta-feira (12), às 19h, no restaurante Voar, para mais uma edição do Conexão Ademi. O encontro traz a apresentação dos dados inéditos da pesquisa Ademi/Brain sobre lançamentos, vendas e estoque de imóveis no Recife e RMR referente ao 2º trimestre de 2026.

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