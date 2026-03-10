A- A+

Coluna Movimento Econômico Suape se torna referência em logística portuária limpa na América Latina A eletrificação de terminais portuários, como o de Suape, vem se tornando uma tendência global impulsionada pelas metas de descarbonização globais

A chegada de 28 equipamentos de última geração ao Porto de Suape marcou, na última terça-feira (9), um novo capítulo na expansão logística do complexo portuário pernambucano. As máquinas integram a estrutura do novo terminal da APM Terminals e colocam o porto como o primeiro da América Latina a operar um terminal de contêineres totalmente eletrificado, um diferencial cada vez mais valorizado nas cadeias globais de comércio.

Na ocasião, a governadora Raquel Lyra anunciou que, após entendimento com a direção da APM Terminals durante visita recente à Dinamarca, a previsão é antecipar o início da operação do terminal para maio.

Entre os equipamentos estão os guindastes Ship-to-Shore (STS) e outras máquinas de movimentação que operam exclusivamente com energia elétrica renovável. O modelo elimina o uso de combustíveis fósseis na operação portuária e reduz significativamente as emissões de carbono, alinhando Suape às exigências ambientais que vêm sendo incorporadas por grandes operadores logísticos internacionais.

Segundo o presidente da APM Terminals Suape, Daniel Rose, a nova infraestrutura cria condições para ampliar a participação do Nordeste nas rotas internacionais de comércio. Em conversa com o Movimento Econômico, ele afirmou que o terminal abre espaço para o aumento das exportações regionais e para a atração de novas rotas marítimas, que já estão em negociação com armadores globais.

Os investimentos apenas nos novos equipamentos somam R$ 241 milhões e fazem parte de um aporte total que ultrapassa R$ 2 bilhões até a conclusão do projeto.

Para Daniel Rose, a iniciativa representa mais do que um investimento em infraestrutura portuária. Segundo ele, trata-se da construção de um novo padrão operacional para o setor logístico no país. “Estamos construindo um legado que une inovação e sustentabilidade, abrindo uma nova era para Pernambuco e para o Brasil”, afirmou.



Energia limpa

A operação do novo terminal de contêineres da APM em Suape se ancora em uma rede composta por subestações e sete eletrocentros responsáveis por distribuir a energia aos guindastes e demais máquinas de movimentação, que são operados de forma remota.

Portos e transição energética

A eletrificação de terminais portuários vem se tornando uma tendência global impulsionada pelas metas de descarbonização do comércio internacional. Grandes armadores e operadores logísticos têm adotado compromissos para reduzir emissões em toda a cadeia de transporte. Nesse contexto, a estrutura implantada em Suape coloca o porto em posição estratégica para atender empresas que buscam cadeias logísticas mais sustentáveis.

IA no e-mail

A empresa pernambucana Nuvebs Cloud Solutions concluiu a implementação de uma nova infraestrutura de e-mail corporativo para seus clientes. A plataforma passa a contar com recursos de Inteligência Artificial integrados.

Varejo e inovação

Lojistas do Centro do Recife e de shoppings da Região Metropolitana participam, nesta terça-feira (10), do Pós NRF 2026, evento promovido pela CDL Recife que apresentará tendências globais do varejo discutidas na NRF Big Show, realizada em Nova York. O encontro acontece das 8h30 às 11h30, no Mar Hotel Conventions, em Boa Viagem, com inscrição gratuita.

Selo Verde

A Ademi-PE promove, nesta quinta-feira (12), um coffee break técnico para apresentar o Selo Empresa Verde Pernambuco – edição 2026. O encontro reunirá representantes da Secretaria de Meio Ambiente e da CPRH para detalhar os critérios da certificação baseada em práticas ASG. As inscrições seguem abertas até 30 de março pelo portal da Jucepe.

