Suape terá mais um negócio na área de e-metanol

Nos próximos dias, o governo de Pernambuco deve anunciar um novo investimento no setor de e-metanol para o Complexo de Suape, com características similares ao da European Energy, cujo aporte é de R$ 2 bilhões. O negócio tem potencial para consolidar Suape como polo nacional de combustíveis sustentáveis. A informação foi confirmada pelo presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto, em entrevista exclusiva ao Movimento Econômico.

Bisneto também assegurou que os investimentos da Blau Farmacêutica, com R$ 1 bilhão em aportes e mil empregos diretos previstos, vão finalmente avançar, após a resolução de um impasse relacionado ao terreno. Ele destacou ainda um Memorando de Entendimento para o novo terminal de GLP, que será o maior do país, fruto de parceria entre o grupo Rotamérica, Copa Energy e Edson Queiroz, com investimento estimado em R$ 1,2 bilhão.

A expansão da refinaria, que deve atingir 260 mil barris por dia até 2029, promete gerar 10 mil empregos na obra e 20 mil indiretos, recolocando Suape em um patamar já visto na década passada. Já o Tech Hub de energias limpas e hidrogênio verde será inaugurado em agosto, com foco em inovação e capacitação profissional.

Mas há pontos sensíveis em pauta. Um deles é a renegociação com o Tecon Suape. Segundo Monteiro Bisneto, o contrato firmado há quase 30 anos, em um contexto regulatório ainda incipiente, tornou-se oneroso. Com a chegada do novo terminal da APM, mais moderno e automatizado, a competitividade do Tecon está em risco. As tarifas atuais são consideradas altas pelo setor produtivo, e as negociações para revisão já estão em curso, mas sem avanço definitivo.

Armando afirmou que qualquer revisão dependerá de contrapartidas. Além da revisão tarifária, são exigidos investimentos em modernização tecnológica e estrutura operacional, além do cumprimento das metas já previstas em contrato. O objetivo é garantir equilíbrio entre os dois terminais, assegurando uma operação eficiente e sustentável. “O interesse é que todos ganhem”, destacou.

Outro desafio é a mobilidade. Os engarrafamentos entre Recife e Suape são uma queixa constante. Como se trata da BR-101, rodovia federal, a solução imediata está no alargamento da via na altura da Vitarella, um dos pontos críticos. Bisneto afirmou que o projeto já está pronto e as obras devem começar em breve, com expectativa de reduzir significativamente o tempo de deslocamento.

Nordeste na transição energética

O coletivo Nordeste Potência conquistou vaga no plenário do Fórum Nacional de Transição Energética (FONTE), vinculado ao Ministério de Minas e Energia. A rede terá voz nas discussões sobre a substituição de combustíveis fósseis por fontes renováveis, com foco em justiça socioambiental. A titular será Maria Rosa Almeida Ramos, do Movimento Salve as Serras (BA), que defenderá salvaguardas para comunidades tradicionais. O mandato é de dois anos.

FAP em nova fase

Começou em maio mais uma edição da Residência em Teste de Software do Softex Pernambuco, dentro do Programa de Formação Acelerada em Programação (FAP). Ao todo, 30 alunos selecionados atuarão em empresas do Porto Digital até julho, com bolsa mensal de R$ 600. O programa já capacitou mais de 1.500 profissionais desde 2022, com apoio do MCTI.

Programação na Ferreira Costa

A Ferreira Costa realiza eventos gratuitos neste sábado (17) na unidade Recife. Às 10h, ocorre o workshop "Verde em Casa: Montagem de Terrário". No mesmo horário, acontece a 6ª Edição do Encontro de Síndicos, reunindo profissionais da área para troca de experiências em gestão condominial. As ações integram o calendário comunitário do Home Center.

