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Coluna Movimento Econômico Suape terá tráfego simultâneo no canal interno Suape ganhará ainda mais competitividade, uma vez que conta com 20 metros de profundidade no canal externo e condições de manobrabilidade ímpares

Suape se prepara para uma nova fase. O processo de homologação de seu canal interno representa um avanço importante para o complexo. As medições apontaram trechos com profundidade superior a 16,20 metros. Mas não é só isso: o canal ficou suficientemente largo para permitir uma operação em duas mãos,com embarcações entrando e saindo simultaneamente por lados distintos do mesmo canal.

Essa nova configuração ainda aguarda a publicação, pela Marinha do Brasil, das portarias necessárias à homologação e à efetiva liberação da operação. Quando o processo for concluído, Suape poderá ganhar ainda mais competitividade, uma vez que conta com 20 metros de profundidade no canal externo e condições de manobrabilidade apontadas como uma de suas vantagens em relação a outros portos.

Ontem, o Complexo de Suape anunciou que recuperou uma área de 55 hectares, localizada nas proximidades do Vard Promar, após decisão em procedimento de arbitragem que resolveu uma divergência sobre os direitos de uso do terreno.

A arbitragem concluiu que o contrato relacionado à área não tinha validade e reconheceu o direito de Suape de retomar o terreno imediatamente e em sua integralidade. Com a decisão, toda a área anteriormente vinculada ao acordo com o Vard Promar volta à disponibilidade do complexo portuário.

A área, considerada estratégica para a expansão de Suape, tem potencial para receber fábricas de combustíveis sintéticos, empreendimentos ligados aos combustíveis do futuro e data centers, atividades previstas no Plano Diretor do complexo.

Outro diferencial é a localização. Trata-se de uma área molhada, com acesso à infraestrutura portuária, característica importante para empreendimentos que dependem da movimentação marítima de cargas, insumos ou equipamentos.

A expectativa é que os 55 hectares passem a integrar o chamado porto organizado de Suape, ampliando a disponibilidade de áreas para projetos industriais e portuários que necessitem de conexão direta com a estrutura marítima do complexo.

Como já revelou o Movimento Econômico, projetos como os da Be8 e da J&F avançam no Complexo de Suape, embora estejam em diferentes estágios de negociação. A Be8 deve caminhar para a elaboração de um MOU (Memorando de Entendimentos) para instalar no complexo uma unidade de produção do BeVant, biocombustível desenvolvido pela empresa. O projeto prevê capacidade estimada em 800 metros cúbicos por dia e investimento de R$ 400 milhões.

Já a J&F tem interesse em instalar uma termelétrica e um terminal de regaseificação no complexo. Outro projeto envolve o setor de alimentos: a Pastifício Selmi, empresa de São Paulo, atendeu ao Anúncio Público nº 003/2026-CPL, destinado à implantação de uma unidade de fabricação, processamento, armazenamento e distribuição de massas alimentícias, incluindo a infraestrutura necessária. O processo tem valor estimado em R$ 6,2 milhões.

Mas os movimentos não param por aí. O Grupo ASA também está ampliando sua unidade da CBMC, fabricante do Cimento Forte, em Suape. A empresa, no entanto, poderá ganhar uma nova concorrente dentro do complexo: uma indústria estrangeira do setor de cimento tem planos de se instalar no local. Nenhum desses projetos foi anunciado oficialmente, mas as tratativas estão avançadas em estágios distintos.

Novo empreendimento

A Rio Ave e o Grupo Ricardo Brennand preparam novo lançamento no Paiva. O Aura Paiva será um residencial de alto padrão localizado na região mais desenvolvida da localidade, que vai ampliar ainda mais o conceito de excelência no bairro planejado.

Gestão e IA

A Severi Contabilidade e Consultoria e a MFPS Consultoria promovem, no dia 3 de setembro, das 16h às 18h, um workshop em formato de web conferência. A programação abordará inteligência artificial na gestão empresarial, ponto de equilíbrio, Simples Nacional, split payment e fluxo de caixa. O evento terá ainda conteúdo sobre serviços financeiros realizados pelo Banco do Nordeste. As vagas são limitadas, e as inscrições podem ser feitas pelo e-mail [email protected].

Inovação no comércio

Fred Leal, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços (Sindilojas Recife), levará uma comitiva de empresários e lideranças para participar da 58ª Convenção Nacional do Comércio Lojista, o OmniVarejo 2026. O evento acontece nesta quinta e sexta (27 e 28), no Centro de Convenções de João Pessoa, na capital paraibana.

Robôs auxiliam atendimento em saúde

Um robô humanoide programável estará entre as novidades apresentadas pela DX – Data Experience no REC’n’Play Capítulo Saúde. O evento, realizado pelo Porto Digital, Real Hospital Português e Sebrae Pernambuco, acontece nos dias 27 e 28 de agosto, no Recife. O NAO é capaz de falar, ouvir, movimentar-se e interagir com pessoas e possui aplicações internacionais em pesquisa, educação e saúde. A tecnologia será utilizada para demonstrar novas possibilidades de interação entre humanos e máquinas. A iniciativa integra a agenda do RHP voltada à inovação e à transformação digital no setor de saúde.

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