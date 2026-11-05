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Coluna Movimento Econômico Suspensão das bets gera onda de demissões, mas retorno ao mercado ganha força Após suspensão das bets, as empresas de chegaram a cortar entre 80% e 90% dos funcionárioas. Cortes também atingem as agências de publicidade

A Associação Brasileira de Agências de Publicidade em Pernambuco (Abap-PE) vem discutindo como enfrentar o impasse provocado pela suspensão das operações das bets. A entidade tem realizado reuniões com agências associadas que atendem operadoras de apostas para avaliar a dimensão dos impactos da medida.

Anselmo Albuquerque, presidente da entidade, relata ao Movimento Econômico que um dos principais problemas envolve campanhas contratadas e pagas antes da suspensão. Ele cita o caso da Bet Nacional, que comprou e pagou, no início do ano, uma cota de patrocínio das transmissões de futebol da TV Globo. Em muitos casos, os recursos já foram usados para investimentos em transmissões.

Por se tratar de uma Medida Provisória (MP), que ainda será votada pelo Congresso, a possibilidade de retomada das operações, ainda que sob novas restrições à publicidade, mantém indefinido o destino dos contratos já negociados.

Enquanto isso, os efeitos sobre o emprego já são expressivos. Albuquerque relata casos de operadoras com equipes de 100 a 200 pessoas que teriam dispensado entre 80% e 90% dos funcionários. Nas agências de publicidade, a inthttps://movimentoeconomico.com.br/errupção dos serviços também vem provocando demissões.

A preocupação da Abap-PE se estende a uma cadeia que envolve veículos de comunicação, fornecedores, patrocínios esportivos, shows, eventos e programas de televisão. Para Albuquerque, a retirada desses anunciantes compromete receitas que sustentam diferentes atividades do mercado publicitário.

O presidente da entidade ressalta que a medida atingiu diretamente as empresas regulamentadas, sem impedir a atuação de operadoras ilegais. Albuquerque também alerta que a Meta continua permitindo anúncios de casas de apostas que, segundo ele, podem ser encontrados facilmente na biblioteca de anúncios da plataforma, com links que direcionam os usuários aos sites das operadoras.

Na avaliação do dirigente, a fiscalização deveria alcançar também a Meta, os influenciadores que incentivam as apostas e os meios de pagamento utilizados por essas plataformas.

O advogado Pedro Carvalho faz outro alerta: casas de apostas internacionais continuam acessíveis no Brasil por meio de redes privadas virtuais (VPNs). Embora essa alternativa dificulte a realização de apostas, elas têm acontecido.

Carvalho tem transitado em Brasília e diz já perceber uma disposição favorável à retomada das operações, mas sob condições mais restritivas. Na avaliação dele, o interesse do governo na arrecadação tributária favorece essa possibilidade.

As grandes bets chegam a faturar mais de R$ 1 bilhão por mês. Entre os defensores do setor, há propostas de destinar parte das receitas a escolas, unidades de saúde e outras ações sociais.

Uma eventual liberação poderá estabelecer limitações adicionais de visibilidade e publicidade, inclusive aos horários de veiculação dos anúncios, o que exigiria novos ajustes contratuais.

O advogado alerta, porém, que operadoras locais, dependentes do fluxo mensal de receitas das apostas, podem encerrar suas atividades antes mesmo de uma eventual liberação. Ele confirma que essas empresas já teriam reduzido significativamente suas equipes. O resultado, segundo sua avaliação, poderá ser a concentração do mercado em poucos grandes grupos, com redução da concorrência.

Nesse cenário, as operadoras que conseguirem preservar equipes, tecnologia e reservas financeiras terão melhores condições de retomar rapidamente suas atividades. Já aquelas que desmontarem suas operações precisarão reconstruir essa estrutura, o que poderá dificultar seu retorno ao mercado.

Biogás

Nesta quinta-feira (5), Pernambuco recebe a 7ª edição do Circuito Biogás nos Estados, promovido pela Associação Brasileira do Biogás e do Biometano (ABiogás). O evento acontece na Escola Politécnica de Pernambuco (POLI/UPE) que, junto com a Gás Verde, patrocina o evento. O debate busca caminhos para ampliar a produção e o consumo de biogás e biometano no estado e no Nordeste.

Data center e IA

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (Crea-PE) realiza, na terça-feira (10), um seminário sobre os desafios da produção e do fornecimento de energia no Nordeste diante do avanço da inteligência artificial e dos data centers. O encontro discutirá a expansão das fontes solar e eólica, os gargalos de transmissão e armazenamento e os impactos ambientais do aumento do consumo. O evento será gratuito, das 14h30 às 18h, no auditório da Fiepe, com inscrições antecipadas pela internet.

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