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Coluna Movimento Econômico Suspensão das exportações de diesel russo acende alerta para abastecimento e preços no Brasil Desde 2023, a Rússia tornou-se o principal fornecedor externo de diesel ao Brasil, ultrapassando os Estados Unidos

A decisão da Rússia de suspender as exportações de diesel até 31 de julho aumenta a preocupação com o abastecimento e os preços do combustível no Brasil. O país foi o terceiro maior importador de diesel russo em 2025 e, por isso, tornou-se um dos mercados mais expostos à redução da oferta.

A suspensão foi anunciada na última quarta-feira (08/07) pelo governo de Vladimir Putin, com o objetivo de ampliar a disponibilidade de combustível no mercado interno russo. A Rússia enfrenta escassez, elevação de preços e filas em postos após uma sequência de ataques ucranianos contra refinarias, tanques de armazenamento e linhas de abastecimento.

Segundo a emissora alemã Deutsche Welle (DW), desde o fim de abril, a Ucrânia atingiu as dez maiores refinarias russas. A intensificação das ofensivas reduziu a capacidade de produção e derrubou as exportações marítimas de diesel para 1,8 milhão de toneladas em junho, um recuo de 39% em relação a maio e de 46% na comparação com junho de 2025.

Entre 1º e 8 de julho, os embarques russos ficaram em apenas 214 mil barris por dia, ante a média diária de 793 mil barris registrada em julho do ano passado, de acordo com dados da consultoria Kpler. A Rússia também já havia suspendido as exportações de gasolina e começou a importar combustível da Índia para reforçar o mercado doméstico, segundo a Reuters.

Desde 2023, a Rússia tornou-se o principal fornecedor externo de diesel ao Brasil, ultrapassando os Estados Unidos. O movimento ocorreu depois que as sanções da União Europeia obrigaram Moscou a redirecionar suas vendas para outros mercados.

A oferta russa, no entanto, já vinha diminuindo antes da proibição. Dados citados pela Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes mostram que as importações brasileiras de diesel russo caíram 65% entre maio e junho deste ano. No mesmo período, as compras provenientes dos Estados Unidos cresceram 74%.

Com a suspensão, os importadores brasileiros terão de buscar volumes adicionais nos Estados Unidos, na Índia e em outros países produtores. A disputa por cargas ocorre em um mercado já pressionado pelo conflito no Irã, que reduziu os estoques e elevou os custos internacionais do diesel.

Os efeitos no Brasil podem se refletir no aumento dos custos de importação e na pressão sobre os preços internos. O diesel é essencial para o transporte rodoviário, a agricultura, a construção civil e parte do sistema ferroviário. Uma alta prolongada pode encarecer os fretes, pressionar a inflação e afetar diferentes setores da economia.

Ainda não é possível estimar quanto da valorização internacional será repassado aos preços nas bombas. O impacto dependerá da duração da suspensão, da disponibilidade de fornecedores alternativos, do câmbio e das políticas comerciais adotadas por refinarias, distribuidoras e importadores.

Outlet com nova loja

No próximo sábado (11/07), o Recife Outlet inaugura mais uma loja, desta vez da marca norte-americana Original Penguin. Será a primeira unidade da marca fora de São Paulo. A nova loja traz um portfólio completo de moda masculina, com peças atemporais e design contemporâneo, marca a chegada oficial da grife americana ao Nordeste e integra o plano de crescimento da Penguin no Brasil.

Saúde acessível com Totalzin

O cartão de benefícios Totalzin, criado pelo Laboratório Nabuco, já reúne 2 mil beneficiários. O serviço garante acesso a consultas, exames e cuidados preventivos. Por R$ 65 mensais, atende até quatro pessoas e oferece telemedicina, check-up e descontos em laboratórios, farmácias, academias e cinemas. A rede conta com cerca de 330 médicos cadastrados em todo o país para atendimento pela internet.

Bonéus

O artesão Irineu do Mestre, de Salgueiro, vendeu todos os 300 “bonéus” que levou à 26ª Fenearte no primeiro dia do evento. A procura por esse tipo de chapéu de couro cresceu cerca de 50% depois que o cantor João Gomes passou a usá-lo em shows e aparições públicas. O artista já comprou mais de 70 unidades, incluindo 16 com marcas de patrocinadores.

Mercado livre de energia

A migração para o mercado livre de energia pode reduzir em até 18% a conta de luz, segundo simulação da Spirit Energia. Pequenos comércios e indústrias poderão escolher o fornecedor a partir de novembro de 2027, e os consumidores residenciais, em novembro de 2028, conforme a Lei nº 15.269/2025.

Cambridge no Recife

A inteligência artificial será tema de um encontro exclusivo promovido pelo Conselho de Lideranças Familiares da Cambridge Family Enterprise Group Recife (CFEG-Recife), na próxima terça-feira, às 18h. O convidado será Zeca Branco, diretor da Sauter Digital. A iniciativa integra o programa de desenvolvimento do Conselho, formado por sucessores e lideranças de famílias empresárias.

Economia criativa

O Sebrae/PE sugeriu ao ministro do Empreendedorismo, Paulo Pereira, na última terça-feira (08), no Recife, a criação de uma Escola de Economia Criativa em Pernambuco. A iniciativa, idealizada em parceria com o Governo do Estado, foi recebida com entusiasmo pelo ministro e prevê ações de capacitação voltadas aos empreendedores do setor.

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