A- A+

Coluna Movimento Econômico Tarifaço de Trump rende dividendos políticos a Lula, mas cenário segue nebuloso Já nos EUA, Trump vê sua popularidade dissolver. Mas ele tem muitas cartas nas mangas

A ofensiva protecionista do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o Brasil tem gerado efeitos opostos nos dois países. Por aqui, o presidente Lula colhe dividendos políticos: sua aprovação está em viés de alta, com crescimento em oito estados – destaque para Bahia e Pernambuco, onde a avaliação positiva já supera a negativa, conforme dados da pesquisa da Genial/Quest divulgada nesta quarta-feira (20).

Já nos Estados Unidos, os embates travados por Trump vêm dissolvendo sua popularidade. Segundo o agregador Silver Bulletin, administrado por Nate Silver, também com data de 20 de agosto, apenas 42,2% dos americanos aprovam seu mandato, enquanto 52,3% o desaprovam.

Obviamente, a motivação não está apenas no Brasil. Vamos lembrar que o governo de Donald Trump tem arrumado desafetos mundo afora. Ontem, por exemplo, anunciou novas sanções contra dois juízes e dois procuradores do Tribunal Penal Internacional (TPI), sediado em Haia, motivado pela investigação sobre o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o ex-ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant.

No Brasil, a população parece valorizar a postura do governo Lula diante das pressões externas. Mas não foi só isso que ajudou no incremento da popularidade do presidente brasileiro: a percepção de que os alimentos estão mais baratos foi importante. O percentual de entrevistados que enxergaram alta no preço dos alimentos nos últimos meses caiu de 76% para 60%.

Ainda que a disputa no campo da popularidade esteja favorável a Lula, o cenário permanece complexo. A decisão surpreendente do ministro Flávio Dino — de proibir instituições financeiras brasileiras de cumprir ordens de tribunais estrangeiros sem autorização expressa do STF — elevou o grau de incerteza. É possível que ocorram retaliações de Trump sobre o setor financeiro brasileiro, que já sentiu os efeitos da medida de Dino com a queda expressiva das ações na B3 na última terça-feira.

Os bancos podem ter que enfrentar o dilema de escolher entre cumprir a determinação do STF ou preservar o acesso ao sistema financeiro global. A principal questão aqui é entender como tais tensões podem afetar o cotidiano da população brasileira.

Uma canetada de Trump pode levar ao bloqueio no acesso ao Swift, sistema responsável por transações financeiras entre 11,5 mil instituições de mais de 200 países. O bloqueio teria reflexos diretos sobre a economia brasileira, com impacto imediato nas operações bancárias – fluxo de capitais, câmbio, juros e crédito etc.

Portanto, o ganho político de Lula em relevância pode se chocar com fragilidades na economia doméstica. A avaliação pública positivamente reflete mais confiança no governo, mas os efeitos reais dessas disputas globais ainda precisam ser acompanhados com rigor.

Cambridge Family no Recife

Após uma trajetória de sucesso à frente do Centro de Diagnóstico Boris Berenstein, o médico e empresário Boris Berenstein assumiu um novo papel: o de inspirar futuros líderes. Membro associado da Cambridge Family Enterprise Group, conduzido no Recife pelos consultores Antonio Jorge Araújo e Elane Cabral, ele tem participado de encontros voltados ao empreendedorismo e à sucessão em famílias empresárias. O próximo será dia 28, no Happy Business, da Fiepe Jovem.

Costa Dourada

Eduardo Cardoso, do Grupo Costa Dourada, comemora a chegada de novas operações da Hering Outlet, Mormaii, Browbar e Shopping da Visão ao Shopping Costa Dourada. A Neoenergia Pernambuco também se instalou no mall.

Linha alto padrão

A Exata Engenharia amplia seu portfólio de alto padrão com a apresentação do Terrazza Beira Rio, nesta quinta-feira (21), a partir das 16h, em evento voltado para o mercado imobiliário.

Usina de Arte

A Usina de Arte, em Água Preta, receberá entre 7 e 9 de setembro uma comitiva de jornalistas internacionais de veículos como Le Monde, El País, BBC África e Financial Times. A visita tem como foco mostrar como o projeto cultural impacta positivamente a região.

Agrinordeste

A 32ª edição da Agrinordeste será realizada de 4 a 7 de setembro, no Centro de Convenções de Pernambuco, com acesso gratuito. As inscrições já estão abertas pelo site www.agrinordeste.com.br

ou presencialmente nos dias do evento.

Leia também no Movimento Econômico:

Com queda na desaprovação, Lula recupera posição puxado por BA e PE

Moraes: bancos podem ser punidos se aplicarem sanções dos EUA

Veja também