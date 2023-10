Telecomunicações: Um Telecom fecha contrato de R$ 8 mi com TJPE

A- A+

O setor de telecomunicações avança no judiciário, em Pernambuco, por meio dos negócios de conectividade mais rápida e segura. Nesse nicho, a Um Telecom acaba de fechar contrato de R$ 8 milhões, com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). O acordo, válido por 12 meses, acontece no mesmo momento em que a corte investe em aceleração digital e lança a sua inteligência artificial, o Bastião.

A solução da Um Telecom está em fase de implantação em toda a rede do tribunal, e vai integrar, com fibra ótica e satélites de baixa órbita, 184 municípios pernambucanos, cobrindo distâncias superiores a 700 quilômetros em relação ao Recife, como no caso de Petrolina.

Com isso, a partir de novembro, todos os endereços físicos do tribunal – com exceção da sua estrutura no arquipélago de Fernando de Noronha - estarão conectados em rede de fibra ótica de alta velocidade, com taxas de transmissão a partir de 150 Mbps, podendo chegar a até 5 Gbps.

O distrito de Fernando de Noronha, por sua característica geográfica insular, não é conectado por fibra, mas também será beneficiado por mais banda de transmissão.

Telecomunicações: novo sistema do TJPE vai agilizar atendimento à sociedade

O ganho para o cliente e seus usuários – ou seja, a população que utiliza os serviços do judiciário local – é exponencial, pois o contrato vai agilizar o trabalho do tribunal, proporcionando atendimento mais rápido às demandas da sociedade. As instalações anteriores ofereciam velocidades a partir de 10 Mbps.

O COO da Um Telecom, Daniel Gomes, reforça que o serviço da Um Telecom para o TJPE provê uma infraestrutura de rede com largura de banda e velocidade de transmissão superiores e, acima de tudo, seguras.

Telecomunicações: solução da Um Telecom para o judiciário reforça segurança

A segurança é um diferencial importante no contrato. Os despachos, a comunicação, as requisições e outros dados que transitam no ambiente digital do TJPE serão 100% criptografados, garantindo a confidencialidade e a integridade de cada informação trafegada.

Todos os níveis de segurança, autorizações e permissões de acesso concedidas a cada usuário do sistema estão em poder da justiça estadual. A política de segurança é definida de forma centralizada pela equipe de TI do TJPE.

Eles tanto definem quais perfis ou grupos podem acessar o quê, como também vetar a navegação em sites que representem ameaça à segurança do Tribunal ou não estejam dentro do universo de acesso permitido aos servidores.

A equipe de TI pode, por exemplo, restringir a entrada nos portais hackers, sites de jogos ou de conteúdo impróprio e ainda criar exceções, caso algum perfil precise fazer alguma pesquisa justificada.

Fernando de Noronha conectado por satélite

A conexão da Um Telecom fornecida para o TJPE vai utilizar um sistema de satélites de baixa órbita, tecnologia que agrega aos avanços da fibra ótica na oferta de largura de banda para locais sem acesso à fibra como a Ilha ou com necessidade de alta disponibilidade.

A arquitetura de rede montada pela Um Telecom usa a tecnologia SD-WAN, que possibilita que a navegação e acesso a sistemas corporativos sejam feitos entre os diferentes 185 pontos instalados, e diretamente à internet, sem passar por um equipamento ou concentrador central.

Essa arquitetura também permite que qualquer um dos 185 pontos possa ter acesso aos dois data centers mantidos pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco.

A largura da banda para transmissão em segurança chama a atenção, mas a infraestrutura fornecida pela Um Telecom é apenas a base para muitas outras aplicações.

O tribunal poderá realizar videomonitoramento inteligente, gravar imagens na nuvem, registrar as audiências e mantê-las em algum site da Justiça para acesso público ou apenas internamente, de acordo com as decisões dos magistrados.

“O fornecimento da infraestrutura é o primeiro passo para que novas aplicações possam ainda vir a ser desenvolvidas, além de proporcionar uma excelente estrada de transformação digital para o TJPE”, explica o COO Daniel Gomes.

Justiça local acelera investimentos em conectividade

Este é o terceiro contrato que a Um Telecom executa com uma instituição do Sistema de Justiça em Pernambuco. A empresa já instalou infraestrutura semelhante no Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e, também, na Defensoria Pública de Pernambuco, instituições voltadas para o atendimento do cidadão.

Os promotores precisavam estar presentes e atuantes em todos os municípios pernambucanos. Como o contrato foi iniciado antes da pandemia, a infraestrutura de fibra ótica foi a base para que os serviços de atendimento e a atuação dos promotores de Justiça e procuradores continuassem sem os impedimentos motivados pelo distanciamento social e reclusão.

Saiba mais sobre a Um Telecom

Fundada em 2010, a Um Telecom é uma empresa de infraestrutura de serviços digitais com cinco verticais de produtos em seu portfólio: computação em nuvem (Cloud), Segurança da Informação, Conectividade, Mobilidade (MVNO) e Serviços Gerenciados.

A companhia atende aos mercados de provedores regionais, operadoras, setor público e consumidores finais corporativos. Com 20 mil quilômetros de rede de fibra ótica, tem operações em todos os estados do Nordeste e em São Paulo e no Rio de Janeiro.

