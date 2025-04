A- A+

Coluna Movimento Econômico Tesouro Direto lidera atratividade entre investidores que fogem do risco Essa revalorização do Tesouro Direto reflete a percepção de risco fiscal

O Tesouro Direto se tornou um dos investimentos mais atrativos do momento. Com os juros em trajetória ascendente, podendo atingir até 15% ao ano, o título público federal volta a se destacar como a alternativa mais segura da renda fixa. A elevação da Selic, associada ao cenário de incertezas fiscais e maior risco de crédito, tornou os papéis do Tesouro mais atrativos tanto para investidores conservadores quanto para aqueles que migraram da renda variável em busca de proteção.

Essa revalorização dos títulos públicos reflete a percepção de risco fiscal. A dificuldade do governo em cumprir a meta de déficit zero em 2024 pressiona a taxa de juros futura, o que, por sua vez, valoriza os papéis mais longos. Com o mercado precificando Selic alta por mais tempo, o Tesouro Direto segue como porto seguro em meio à turbulência.

No Tesouro Direto, o investidor tem a garantia do governo federal. Títulos indexados à inflação, como o Tesouro IPCA+, oferecem rentabilidade real superior a 6% ao ano — patamar que não se via desde 2016, de acordo com dados do Tesouro Nacional. Já os prefixados superam com folga a média histórica.

O encarecimento do crédito e a desaceleração do consumo trazem tendência de alta na inadimplência, deixando mais vulnerável a renda fixa emitida por bancos e companhias. Já se vê analistas do mercado financeiro orientando cautela com CDBs, LCIs e LCAs, que passaram a exigir um olhar mais atento quanto à saúde financeira dos emissores. O mesmo ocorre com debêntures, CRIs e CRAs, que, apesar de oferecerem prêmios maiores, carregam risco de calote elevado, especialmente em setores sensíveis ao ciclo econômico, como o varejo e o imobiliário.

Parque Acquaventura

Com investimento de R$ 200 milhões, o Parque Acquaventura será inaugurado no dia 25 de abril, em um soft opening exclusivo para convidados. Localizado no Litoral Sul de Pernambuco, o empreendimento promete ser um novo marco no setor de entretenimento da região, com infraestrutura de padrão internacional e foco no turismo de experiência. Com atrações aquáticas inéditas no Nordeste, o Acquaventura faz parte de um complexo turístico mais amplo, com expectativa de geração de empregos diretos e estímulo à economia local.

Tecnologia em foco

O CEO da Dynamo Tecnologia, Ruy Pinheiro, será o convidado da edição de abril do Armorial Conecta, que acontece no dia 29, das 8h às 11h30, no Hub Plural dos Aflitos. Com o tema “T.I. como pilar estratégico”, o encontro abordará segurança, backup, controle e boas práticas em tecnologia. A programação contará ainda com os sócios da Armorial Gestão, Rodrigo Boss e Pablo Urpia. O evento é aberto ao público. Informações: (81) 99580-8716.

Gestão municipal em pauta

Durante o Encontro dos Municípios de Pernambuco, que será realizado entre 28 a 30 de abril, o Instituto Igeduc fará o lançamento do livro sobre Resíduos Sólidos, com prefácio do conselheiro do TCE-PE, Dr. Ranilson Ramos, e a segunda edição da obra sobre Reforma Tributária, com foco no impacto direto para os municípios.

Rota Premium

Rota Premium fará a apresentação oficial do novo Volvo EX90 no próximo dia 24 de abril, durante festa de inauguração do novo showroom da loja no bairro da Imbiribeira. O presidente da Volva Car Brasil, Marcelo Godoy, e outros diretores, marcará presença.



