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Coluna Movimento Econômico Trabalho por app exige agenda para o próximo ciclo de governo Mais grave nesse tipo de trabalho é o passivo que está sendo contratado para o futuro: apenas 34% contribuem para a Previdência

O Brasil chegou a 2 milhões de trabalhadores por plataformas digitais em 2025. O número, divulgado pelo IBGE na última sexta-feira, chama atenção pelo crescimento de 36,8% desde 2022, mas deveria preocupar os candidatos que disputarão os governos estaduais e a Presidência neste ano por uma razão ainda mais importante: estamos criando um mercado de trabalho novo sem ter definido como financiar sua proteção social.

A discussão não pode ser reduzida à velha disputa entre CLT e autonomia. A própria pesquisa desmonta essa simplificação. A flexibilidade aparece como principal motivação para 26,8% dos trabalhadores, mas quase o mesmo percentual, 24,6%, entrou nas plataformas porque não encontrou outro emprego. Entre motoristas de transporte particular, essa proporção chega a 33,4%.

Também há uma contradição econômica evidente. O plataformizado recebeu, em média, R$ 3.147 mensais, praticamente o mesmo rendimento dos demais trabalhadores privados. Para chegar lá, porém, trabalhou 44,7 horas semanais, contra 39,3 horas. O resultado é um rendimento por hora 12% menor.

Mais grave é o passivo que está sendo contratado para o futuro. Apenas 34% contribuem para a Previdência, diante de 63% entre os demais trabalhadores privados. Entre motociclistas de aplicativo, somente 19,4% têm cobertura previdenciária. E 72,1% dos trabalhadores por plataformas estão na informalidade.

Esses números transformam a plataformização numa discussão que vai muito além das empresas de tecnologia. Ela envolve Previdência, assistência social, mobilidade urbana, saúde pública, tributação e desenvolvimento econômico.

Existe ainda outra questão pouco debatida: até onde vai a autonomia quando o preço, a forma de pagamento, os prazos e até a permanência do trabalhador na plataforma podem ser definidos por algoritmos? Entre motoristas de transporte particular, 80,2% disseram que o valor recebido é totalmente determinado pelo aplicativo.

O país precisa encontrar uma solução que preserve a flexibilidade valorizada pelos trabalhadores sem transformar autonomia em desproteção. A regulação está em discussão no Congresso e no Supremo, e ganhou uma dimensão nova depois que a Organização Internacional do Trabalho aprovou, em junho, uma convenção específica para o trabalho em plataformas digitais.

É uma pauta que deveria aparecer nos programas dos candidatos em 2026. Afinal, quando uma modalidade de ocupação cresce quase 37% em três anos, não estamos mais falando de uma exceção do mercado de trabalho. Estamos discutindo parte do mercado de trabalho do futuro — e quem pagará a conta de sua proteção social.

Profissionalização

O Senac Pernambuco oferece mais de 2 mil vagas gratuitas em cursos de qualificação, com investimento superior a R$ 8 milhões. As oportunidades abrangem áreas como Tecnologia, Gastronomia, Saúde e Gestão em várias cidades do Estado. As inscrições seguem até terça-feira (8), pelo site da instituição.

Departamento Pessoal

O professor Flávio Cesário realiza, nos dias 19 e 26 deste mês, a imersão “Prática em Departamento Pessoal”, no Empresarial Centro da Moda. O treinamento aborda rotinas trabalhistas voltadas a escritórios contábeis e setores de RH. As inscrições estão abertas no Sympla.

Boas práticas

A ABRH-PE recebe até 14 de setembro inscrições para o Prêmio Ser Humano 2026. A iniciativa reconhece projetos de empresas, órgãos públicos e entidades do terceiro setor nas áreas de gestão de pessoas, ESG e excelência organizacional. Associados têm isenção da taxa de inscrição.

Jovens em Ação

O Plaza Shopping inicia, na terça-feira (8), a quarta edição do projeto “Jovens em Ação: Meu Futuro, Meu Trabalho”. Cerca de 100 estudantes de escolas públicas da Zona Norte do Recife participarão de oficinas de preparação para o mercado de trabalho. A programação segue até outubro.

Diálogo da Indústria

A Fiepe realiza, no dia 8 de setembro, encontros com candidatos ao Senado por Pernambuco, na Casa da Indústria. Os postulantes apresentarão propostas sobre desenvolvimento econômico, competitividade e futuro da indústria estadual. A programação será realizada ao longo do dia.

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