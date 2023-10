Transição energética: Compesa planeja gerar até 300 MW em barragens

A- A+

Leia também

• Brasil é protagonista em transição energética, avalia ministro

• Paraíba vai debater transição energética

A transição energética traz um desafio e uma grande oportunidade para a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa): descarbonizar a geração usada em todos os seus processos de produção de água e tratamento de esgoto e entrar em novos mercados, como o de hidrogênio verde. Para atingir esse objetivo, uma das estratégias que vem sendo estudada pela empresa é utilizar suas barragens para a instalação de painéis fotovoltaicos. O potencial total é estimado em 300 megawatts (MW).

O diretor de Eficiência e Atenção ao Cliente Flávio Coutinho afirma que o potencial de geração no espelho d’água dos reservatórios operados pela Compesa – são 129 ao todo - é limitado, já que Pernambuco é um dos estados com menor oferta hídrica em todo o país, mas ainda assim bastante significativo.

“Nossa prioridade é o abastecimento humano, mas em algumas barragens temos condições de viabilizar o consórcio água e energia sem qualquer prejuízo para o atendimento à população”, analisa o executivo. Flávio integrou o rol de painelistas do 9° Seminário de Energia Elétrica, Recursos Hídricos e Infraestrutura, realizado esta semana pela Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe).

Transição energética abre portas para a Compesa na bilionária cadeia do H2V e pode gerar economia de R$ 39 milhões por mês/Foto: Compesa (Divulgação)

Transição energética: saiba que barragens foram mapeadas com potencial de geração

De acordo com o diretor, entre as represas com potencial para água e energia fotovoltaica quatro estão na Região Metropolitana da capital: Engenho Maranhão (Ipojuca), Tapacurá (São Lourenço da Mata), Duas Unas (Jaboatão dos Guararapes) e Pirapama (Cabo de Santo Agostinho).

Pirapama, aliás, começa a chamar a atenção da iniciativa privada. O CEO da H2 Verde, Luiz Piauhylino Filho, estima um potencial solar de 200 MW a partir de análises preliminares realizada pela empresa luso-brasileira para o suprimento de água e energia destinadas a seus futuros projetos de hidrogênio verde.

Fora do Grande Recife, as barragens do Prata (Camocim de São Félix) e de Carpina (na cidade do mesmo nome) se enquadram nesse perfil. No caso de Tapacurá e Carpina, os projetos de geração já foram elaborados pela Compesa e preveem uma capacidade de 50 MW.

O próximo passo da Compesa é definir a modelagem de concessão ou arrendamento dessas represas a fim de viabilizar a produção de energia solar.

Por que Engenho Maranhão é crucial para transição energética da Compesa?

Idealizada para reforçar o abastecimento de água do Complexo Industrial Portuário de Suape – que soma atualmente 83 empresas e gera 17,5 mil empregos – a barragem de Engenho Maranhão ampliou sua importância com a entrada da Compesa como parceira no chamado TechHub Hidrogênio Verde.

Anunciado em 2022, o TecHub é uma plataforma de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com foco no H2V. O empreendimento será voltado para a implementação, em Suape, de projetos inovadores nas áreas de produção, transporte, armazenamento e gestão de hidrogênio verde.

Juntos, esses projetos receberão inicialmente investimentos de até R$ 45 milhões. A iniciativa é liderada pela CTG Brasil (uma das principais empresas de geração de energia limpa no país), em parceria com o Senai e o Governo de Pernambuco.

No que se refere ao papel da Compesa, ainda que a água de Engenho Maranhão não venha a ser utilizada diretamente no processo fabril dos projetos do hub, será destinada a consumo humano, entre outros fins, e deve atender aos critérios de zero emissão da cadeia do hidrogênio verde.

Nesse contexto, o consórcio de água e geração solar seria uma solução ideal não só para as operações na barragem, mas também para atender à demanda de energia no funcionamento da Estação de Tratamento de Efluentes de Suape, caso a ETE venha a ser a fornecedora de água de reuso para o TechHub.

Transição energética pode viabilizar conclusão de Engenho Pereira

Há chance de que se amplie a lista de reservatórios que poderão ser explorados para geração solar, caso os estudos que estão sendo realizados apontem esse potencial na barragem de Engenho Pereira (Moreno).

O empreendimento está paralisado desde 2014. Este ano, o Governo de Pernambuco criou um grupo de trabalho para definir uma solução que viabilize a obra. O reservatório, essencial para a contenção de enchentes no rio Jaboatão, já recebeu investimentos de R$ 50 milhões e demanda valor semelhante para a conclusão. Uma das alternativas em avaliação é a modelagem de uma PPP em que o parceiro poderia explorar os serviços de água e geração.

Na transição energética, meta da Compesa é 70% de geração limpa até 2024

A Compesa já vem trabalhando, desde o final da década passada, em diversas frentes para descarbonizar os processos de geração de energia. Mas precisa correr contra o tempo nessa transição, diante das pressões internacionais cada vez maiores por uma economia de baixo carbono - geradas pelo aumento da ocorrência de fenômenos climáticos extremos – e também por causa de surgimento de novos negócios que exigem zero emissão.

A meta da sociedade de economia mista é atingir 70% de energia produzida a partir de fontes renováveis já em 2024, com investimentos estimados em R$ 600 milhões. Algumas iniciativas de geração limpa, por meio de parceria público-privada ou convênios, já vêm sendo implementadas pela empresa.

Uma delas é a primeira PPP de energia para saneamento no Brasil. O projeto, que teve o contrato assinado em junho do ano passado e deverá entrar em operação até 2026, totaliza investimentos de R$ 453 milhões na construção de seis usinas de autoprodução de energia, nos municípios de Flores e Garanhuns. A potência será de 135 MW.

A companhia também conta com 16 usinas para geração solar distribuída, em fase de instalação. Essas plantas totalizam 10 MW e foram contratadas por meio de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) lançado em 2019.

Além disso, Compesa e Neoenergia estão instalando em Fernando de Noronha, a primeira usina solar flutuante com escala comercial do estado. O empreendimento, no espelho d’água do Açude do Xaréu – uma área de 4.400 metros quadrados – está orçado em R$ 10 milhões e terá capacidade para 630 quilowatts (KW). A previsão é de que atenda a 50% da demanda total de energia no abastecimento de água e tratamento de esgoto no arquipélago.

O que a Compesa ganha na transição energética?

A Compesa terá dois ganhos principais ao investir na transição energética, além de atender às exigências crescentes por descarbonização. O primeiro é se integrar à cadeia do hidrogênio verde. O H2V tem gerado uma corrida do ouro entre os estados nordestinos, que pretendem ser pioneiros e até líderes globais no mercado do chamado “combustível do futuro”.

Para entrar nesse jogo, em um setor com possibilidade de movimentar bilhões no planeta, a companhia só tem uma alternativa: a substituição de todos os seus processos que emitam CO2, incluindo a geração da energia utilizada em suas unidades.

Isso porque para ser homologado pelas entidades classificadoras internacionais como verde, o hidrogênio precisa ser produzido de forma limpa em todas as etapas e nenhum produtor de H2V irá comprar água que não atenda a esse requisito básico.

Em relação à oferta hídrica deficiente no estado, a Compesa já tem uma estratégia – bastante alinhada com o ESG (governança ambiental, social e corporativa) - para garantir o atendimento às indústrias de hidrogênio. A ideia é, ao invés de utilizar a reserva das barragens, adotar o reuso da água oriunda do tratamento de esgotos.

Já o segundo ganho que a transição energética vai gerar para a Compesa é na gestão financeira. Até o próximo ano, a despesa mensal da companhia com energia deve chegar a R$ 41 milhões por mês, valor que será reduzido para R$ 2 milhões quando todos os projetos de energia limpa previstos até o momento estiverem em funcionamento.

Leia mais sobre transição energética no Movimento Econômico:

Os desafios para a produção do hidrogênio verde em Pernambuco

Neoindustrialização do Brasil vai passar pela energia renovável do Nordeste

No Nordeste, setor automotivo sai na frente na corrida pela neoindustrialização

Neoindustrialização abre passagem para o verde

Veja também

Logística Logística: Transnordestina tem mais um avanço no CE, com liberação de R$ 811 mi