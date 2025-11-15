A- A+

Coluna Movimento Econômico Transnordestina coloca potencial de Suape em jogo A Transnordestina é considerada um projeto logístico vital para a consolidação de Suape como hub de exportação de grãos, minérios e cargas do interior

O presidente do Complexo de Suape, Armando Monteiro Bisneto, classificou como um dos maiores erros estratégicos recentes de Pernambuco a perda do trecho da ferrovia Transnordestina para o Ceará. Ele falava para uma plateia de jornalistas na última sexta-feira (14), no Recife. “Talvez tenha sido o momento em que mais sentimos a ausência de uma ação política coesa e proativa”, afirmou.

A Transnordestina é considerada um projeto logístico vital para a consolidação de Suape como hub de exportação de grãos, minérios e outras cargas do interior. A ferrovia encurtaria distâncias e reduziria custos logísticos, ampliando a competitividade do porto no cenário nacional. Com a decisão da TLSA de levar o ramal só até o Ceará, deixando Pernambuco de fora do projeto, o estado perdeu um diferencial logístico fundamental para atrair investimentos no setor de infraestrutura e escoamento da produção do Sertão e do Agreste.

Segundo Armando Bisneto, a ferrovia seria o elo estruturador para viabilizar plenamente os projetos do terminal de minérios e da movimentação de grãos via Suape. A conexão com o interior por trilhos permitiria consolidar o porto como rota estratégica de exportação da produção agroindustrial e mineral do Nordeste. Sem a Transnordestina, esses empreendimentos seguirão com soluções rodoviárias, menos eficientes e mais onerosas.

Por essa razão, é tão importante que o setor produtivo participe do seminário Conexões Transnordestina, que acontece justamente em Suape, nesta terça-feira, dia 18, às 16h, para entender os desdobramentos dessa obra em Pernambuco. O encontro reunirá a governadora Raquel Lyra, o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre; o próprio Armando Monteiro Bisneto; o especialista em transporte e professor Maurício Pina; e o consultor de logística e professor da UPE, Guilherme Magalhães, além de André Luiz Ludolfo, diretor de empreendimentos da Infra S.A., estatal responsável pelos projetos de retomada da ferrovia. As inscrições são gratuitas e podem ser feitaspor este link do Sympla.

Sua Granéis

A SUA Granéis, do Grupo Agemar, programa um embarque experimental de grãos para 2026, por Suape. Um passo importante para atrair esse tipo de carga para o porto pernambucano.

Novas unidades do Entre Amigos

O Grupo Entre Amigos investe R$ 12 milhões na abertura de duas novas unidades, no RioMar Recife e no RioMar Fortaleza. A expectativa é gerar 200 empregos diretos.

CME na Boa Vista

A Construtora CME lançará o Ária Boa Vista, novo residencial no centro do Recife. O empreendimento ficará a poucos metros da Avenida Conde da Boa Vista, próximo a comércio, serviços e polos culturais da cidade.

Prêmio Melhores Destinos

A Amarante celebra o reconhecimento nacional dos seus resorts. O Japaratinga Lounge foi eleito o melhor do Brasil pela quarta vez. Salinas Maragogi ficou em segundo lugar e Salinas Maceió, em quarto.

Plantão do setor imobiliário

A Ademi-PE, Sinduscon-PE e SPU-PE promovem plantão exclusivo para agilizar processos da construção civil. O atendimento será na próxima terça (18), das 8h às 15h, na sede da Ademi-PE, no Recife.

Vagas no Santander

O Santander abriu seleções para assessores de investimento nas regiões do Recife, Caruaru e Petrolina. As vagas são CLT, com contratação imediata. Candidatos devem ter perfil empreendedor e foco no cliente.

Amcham discute saúde nas empresas

A Amcham realiza, na terça (18/11), o People Summit – Saúde Social em Foco. O evento será no Moinho Recife e reunirá líderes e especialistas para debater saúde, bem-estar e o papel das empresas no tema.

