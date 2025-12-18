A- A+

Coluna Movimento Econômico Transnordestina entra em operação e muda o mapa da logística de grãos Em entrevista exclusiva ao Movimento Econômico, presidente da TLSA defende a ligação da Transnordestina com a Ferrovia Norte-Sul para colocar os portos de Itaqui, Suape e Pecém em concorrência

O primeiro trecho de Ferrovia Transnordestina, entre Piauí e Ceará, inicia efetivamente sua fase de testes nesta quinta-feira (18), como anunciou em entrevista exclusiva ao Movimento Econômico o presidente da Transnordestina Logística S.A. (TLSA), Tufi Daher Filho. A empresa finalmente conseguiu a licença do Ibama.

Após ter alcançado 100% da mobilização no Ceará, com autorização para as obras dos lotes 9 e 10, etapa final do trecho naquele estado, a ferrovia avança rumo à operação comercial. E como já foi dito aqui antes, entram no rol de carga da ferrovia o gesso do Araripe e os grãos do Centro-Oeste e do Matopiba.

Segundo Daher, não faz sentido escoar a produção do Centro-Oeste para portos do Sudeste para depois seguir em direção oposta. Isso ocorre por falta de opção. Ele analisa que, com a Transnordestina e outras ferrovias em construção, como a FIOL I e II e a Ferrogrão, a logística brasileira de grãos vai mudar significativamente.

Daher defende a ligação da Transnordestina com a Ferrovia Norte-Sul, na região de Guaraí, no Tocantins, para colocar os portos de Itaqui, Suape e Pecém em concorrência. Para o presidente da TLSA, quem decide o porto é o dono da carga, com base em custo e tempo.

Para Pernambuco, a TLSA anuncia um entreposto estratégico no município de Salgueiro. Também admite que já negocia com empresas do polo gesseiro. Daher ressalta que o gesso produzido no Araripe é de altíssima qualidade e que hoje, o principal impeditivo para a exportação é o custo do frete. “Nosso plano de negócios prevê, no futuro, o transporte de pelo menos 1 milhão de toneladas de gesso por ano”, assegurou.

Com investimentos superiores a R$ 15 bilhões, a Transnordestina é considerada uma das maiores obras de infraestrutura ferroviária em execução no mundo, com mais de mil quilômetros de extensão. Ao se conectar aos portos de Itaqui, Pecém e Suape, o projeto muda a geografia econômica do Nordeste. Como o ramal cearense já abocanhou toda verba do FNDE para os próximos anos, resta saber com quais recursos o trecho pernambucano pode contar para poder se tornar realidade.

O presidente da TLSA também disse que embora o Porto do Pecém ainda não esteja preparado para grãos, receberá a partir do próximo ano um terminal ferroviário próprio para essa carga, assim como minérios e fertilizantes. “Com projeções realistas, acreditamos que, em dez anos, a capacidade do Porto do Pecém pode dobrar. E ele estará completamente integrado à Transnordestina”. A entrevista completa você lê no portal Movimento Econômico.

Raquel Lyra

Antes de viajar para Brasília, para a cerimônia de anúncio dos R$ 4 bilhões destinados à reestruturação do metrô do Recife, a governadora Raquel Lyra proferiu palestra no LIDE Mulher, para cerca de 150 lideranças femininas. Na ocasião, ressaltou como é difícil ser mulher à frente de um governo estadual em meio a um machismo estrutural. Apresentado números e ações realizados nos últimos anos, a governadora disse que seu governo deve ser avaliado por suas entregas e avanços, e não por questões de gênero.

Líder em biometano

A Orizon anunciou a maior transação de sua história com a incorporação da empresa Vital, consolidando-se como a maior plataforma de soluções sustentáveis da América Latina. Com a operação, a companhia se torna o principal produtor potencial de biometano a partir de resíduos sólidos no Brasil e assume papel de liderança na agenda de sustentabilidade urbana. A nova empresa será responsável pela gestão e valorização de 14 milhões de toneladas de resíduos gerados por cerca de 40 milhões de pessoas – o equivalente a 18% da população brasileira.

Ecoparques

A capacidade estimada de produção é de 2 milhões de metros cúbicos diários de biometano, volume suficiente para substituir o diesel de toda a frota de ônibus urbanos de São Paulo. A operação integrada contará com 30 EcoParques em 15 estados, gerando 15 mil empregos diretos e 45 mil indiretos. A receita líquida combinada ultrapassa os R$ 3 bilhões, com lucro líquido acima de R$ 350 milhões.

Liderança da Aponti

Ítalo Nogueira foi eleito para a presidência da Aponti, maior associação de TIC da região. A criação do Conselho de Administração e a adoção do Código de Ética posicionam a entidade em sintonia com boas práticas do mercado. Com mais de 500 empresas associadas, Ítalo diz que a APONTI reforça seu papel estratégico na geração de negócios, inovação e competitividade econômica.

