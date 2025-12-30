A- A+

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, está preocupada com a destinação de verbas à ferrovia Transnordestina. Em entrevista ao Movimento Econômico, ela reforçou a importância estratégica da Transnordestina para recolocar o estado na rota dos grandes investimentos logísticos do país. Ela celebrou a retomada da obra, com um primeiro trecho licitado entre Custódia e Arcoverde, mas alertou para a insuficiência dos recursos previstos no Orçamento da União para 2026.

O trecho entre Custódia e Arcoverde, com 73,3 km, já foi licitado pela Infra S.A., com valor referencial de cerca de R$ 415 milhões, mas o orçamento do ano que vem só disponibilizou R$ 50 milhões. Raquel disse que falou com o ministro Renan, com o presidente Lula e com o ministro da Casa Civil. A resposta do ministro foi: à medida que a obra andar, vamos tirando recursos de outras áreas, como estradas, e alocando na ferrovia. A governadora disse que confia no ministro, mas quer ver o orçamento aberto, para que não haja paralisação quando a execução começar.

Raquel lembrou que Pernambuco foi excluído da Transnordestina em 2022, sem reação institucional na época. Ela disse que o Estado de Pernambuco assistiu silente à retirada da Transnordestina do contrato com a empresa privada original, em dezembro de 2022. A governadora afirma que já existe uma Transnordestina, um sonho de 200 anos. E ela é nossa.

A retomada da ferrovia foi uma das três prioridades apresentadas por Raquel ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva no início de 2023, ao lado do Metrô do Recife e da Adutora do Agreste. Esses temas precisavam voltar a ser enxergados como prioritários para Pernambuco, reforçou.

A governadora revelou que enfrentou resistência e ceticismo no início, que participou de reuniões em que nem era esperada, e constatou que certa vez a sigla do estado foi colocada à caneta em uma apresentação impressa que só incluía Piauí e Ceará. Me disseram que era para esquecer o assunto. Mas Pernambuco se mobilizou e conseguiu garantir seu lugar de volta.

Segundo Raquel Lyra, a retomada da Transnordestina atrai atenção de investidores internacionais. Temos a Petrobras interessada, empresas chinesas, árabes... Todos veem Suape como uma nova porta de entrada para o Brasil. É o novo desenho logístico do país — e Pernambuco voltou a fazer parte dele.

A governadora também rebateu críticas sobre a viabilidade do projeto. Chegaram até a ironizar, dizendo: Raquel, você tem a maior fábrica de dormente do mundo. Eu não quero fábrica de dormente aqui. Eu quero a nova economia acontecendo aqui.

Qair

A Qair concluiu a energização do Complexo Solar Bom Jardim, em Icó (CE), consolidando um importante marco técnico para o avanço do projeto, que conta com quatro usinas e capacidade total de 189 MW. A integração ao Sistema Interligado Nacional (SIN) teve início em 11 de dezembro com a energização da linha de transmissão e do bay de conexão, e seguiu com o transformador da subestação coletora em 20 de dezembro — considerada uma das etapas mais relevantes da implantação.

Transparência Pública

Auditoria da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) mostra que o Nordeste apresentou avanços no ciclo 2025 do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP). A média geral das instituições públicas da região atingiu 65,56%, com destaque para estados como Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe e Maranhão, que consolidam uma cultura de transparência mais estruturada. Por outro lado, Piauí, Alagoas e Bahia registraram os piores desempenhos regionais, com índices preocupantes, especialmente no âmbito municipal.

