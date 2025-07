Transnordestina: seminário em Salgueiro discute importância da integração

A- A+

A retomada das obras da Ferrovia Transnordestina em Pernambuco é, mais do que um projeto de infraestrutura, um divisor de águas para o desenvolvimento regional. E é justamente para aprofundar essa discussão que o Movimento Econômico, em parceria com a Sudene, realiza hoje (24), em Salgueiro, o primeiro de sete seminários sob o título Conexões Transnordestina – A Ferrovia que Moverá Pernambuco. O evento inaugural, com inscrições esgotadas, reunirá autoridades, especialistas, empresários, sociedade civil organizada e acadêmicos para colher contribuições e debater o tema.

Na mesa de debates estarão presentes o superintendente da Sudene, Danilo Cabral; o presidente do CREA-PE, Adriano Lucena; a presidente do CDL Salgueiro, Regilane Barros; o professor da UPE e consultor jurídica Guilherme Magalhães e Diego Liberalino, diretor do Sindipetro e da Federação Única dos Petroleiros, com mediação desta colunista.

A proposta da agenda é clara: ouvir o Sertão sobre uma obra que promete mudar sua rota histórica de isolamento. Ao ligar Salgueiro ao Porto de Suape, a Transnordestina será vetor de competitividade não só para Pernambuco, mas para toda a região. Reduzir o custo do frete, atrair indústrias, baratear a chegada de insumos e facilitar a exportação de frutas e minerais são apenas algumas das possibilidades. O impacto positivo será sentido por cadeias como a avicultura, o gesso, o leite e os combustíveis, criando conexões logísticas mais eficientes entre o interior e o litoral.

A série de seminários percorrerá mais seis municípios estratégicos: Petrolina (13/08), Araripina (15/08), Belo Jardim (setembro), São Bento do Una (outubro), Caruaru e Recife (novembro). Em cada local, temas específicos como fruticultura, construção civil, indústrias de base e avicultura serão debatidos a partir de dados técnicos e projeções econômicas. A proposta é consolidar um diagnóstico territorial do potencial logístico e produtivo do estado.

A retomada do trecho Salgueiro-Suape é condição estratégica para evitar a estagnação de setores que hoje perdem competitividade, como o Polo Gesseiro. Como reforça Danilo Cabral, trata-se de um projeto de Estado. A cada vagão que se projeta sobre os trilhos, reaviva-se a esperança de um estado mais integrado, produtivo e viável economicamente.

Liderum

O Recife será palco da primeira edição pública do LIDERUM, um evento de imersão presencial focado no desenvolvimento intensivo de líderes empresariais. Idealizado a partir da metodologia exclusiva da Ciência da Liderança, o encontro acontecerá nos dias 26 e 27 de julho, no Expo Center Recife, reunindo empresários, gestores, CEOs e profissionais de alta performance do mercado. Inscrições abriem.com.br/liderum.

Economia criativa

Com inauguração marcada para o dia 24 de julho, a Loja Pernambuco de Artesanato — projeto do Instituto Pernambuco-Porto Brasil (IPPB), no Porto/Portugal, em parceria com a ADEPE — reforça o papel da economia criativa como vetor de desenvolvimento econômico e diplomacia cultural. Ao conectar o artesanato pernambucano ao público europeu, a iniciativa cria novas possibilidades de negócios sustentáveis e visibilidade global para os criadores locais. O projeto do espaço é assinado pela arquiteta Roberta Borsoi.

Gatua Summit

O Centro de Eventos Recife sedia, nos dias 23 e 24 de julho, o Gatua Summit Nordeste 2025, realizado pela Gatua em parceria com a Usina Petribu e outras instituições do estado. O evento reúne setores estratégicos como agroindústria, tecnologia e infraestrutura para fortalecer o protagonismo da região na agenda nacional de inovação, energia limpa e desenvolvimento sustentável. A programação conta com feira de negócios, painéis, apresentações e debates com líderes empresariais, especialistas, startups, universidades e entidades públicas.

IA no Direito

O uso da Inteligência Artificial no Direito será tema de minicurso gratuito nesta quarta (23), às 19h, no Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), na Imbiribeira. Será conduzido pela professora e mestre em Direito, Tatiana da Hora, que também é Mediadora Judicial pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) e conciliadora do Procon-PE. Inscrições: www.unit.br/prepare-se.

