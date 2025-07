Trump, tarifas e o tabuleiro global que desafia o Brasil

A- A+

A decisão do presidente americano Donald Trump de impor uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros se configura numa ação com forte peso geopolítico, inserida num contexto de reorganização das alianças globais, crescente rivalidade entre blocos econômicos e redefinição das cadeias de valor.

Apesar de classificada como “insana” pelo Prêmio Nobel Paul Krugman — por carecer de justificativa econômica e provocar danos diretos tanto ao Brasil quanto a setores da economia dos EUA — a medida se alinha a uma política externa cada vez mais voltada ao unilateralismo, na qual decisões estratégicas são guiadas por interesses domésticos e agendas eleitorais.

O Brasil, nesse contexto, se vê no centro de um tabuleiro complexo. De um lado, é alvo de uma ação hostil por parte de seu segundo maior parceiro comercial. De outro, encontra nos Brics uma plataforma crescente de cooperação econômica e política que ganha robustez justamente diante da perda de confiança em antigas estruturas multilaterais lideradas pelos EUA.

A ampliação dos Brics — que agora inclui países como Egito, Irã, Argentina, Etiópia e Emirados Árabes Unidos — fortalece o grupo como polo alternativo ao G7, com capacidade de articulação comercial, financeira e diplomática. A busca por transações em moedas locais, a criação de mecanismos de financiamento não atrelados ao dólar e o incentivo à industrialização do Sul Global são sinais dessa transformação.

Para o Brasil, esse movimento abre oportunidades e impõe desafios. A ampliação do comércio com países-membros do bloco, o fortalecimento da cooperação tecnológica e a diversificação de mercados são caminhos viáveis diante de sanções unilaterais. Mas o país também precisa calibrar sua posição para não comprometer relações estratégicas com os EUA e a União Europeia — especialmente em áreas como inovação, defesa e transição energética.

A questão central não é escolher entre Ocidente e Oriente, entre direita e esquerda, mas sim projetar o Brasil como ator relevante num mundo multipolar. Nesse cenário, a resposta à tarifa americana exige firmeza diplomática, mas também inteligência estratégica: preservar o mercado externo, ampliar parcerias e fortalecer cadeias regionais de produção é o que pode garantir maior autonomia econômica.

Em vez de intensificar a polarização interna, a crise pode funcionar como um ponto de inflexão. O governo brasileiro tem condições de dar relevância à sua economia se souber operar com pragmatismo e visão de longo prazo. O reposicionamento geopolítico está em curso — e o Brasil, por seus ativos econômicos e políticos, tem tudo para ser mais do que coadjuvante nesse novo desenho.

Transnordestina em Salgueiro

Tem início no próximo dia 24 de julho, em Salgueiro (PE), a série de seminários Conexões Transnordestina – A Ferrovia que Move Pernambuco, realização do Movimento Econômico com patrocínio da Sudene. O evento inaugural acontece das 9h às 13h, no Espaço Fest, com abertura do superintendente Danilo Cabral. A iniciativa visa debater os impactos econômicos e logísticos do ramal Salgueiro–Suape, apontado como um dos principais vetores de transformação regional.

Evento itinerante

Ao todo, serão sete encontros em cidades estratégicas ao longo da ferrovia: Salgueiro, Petrolina, Araripina, Belo Jardim, Caruaru, São Bento do Una e Recife. Os seminários irão tratar das oportunidades específicas de cada região, reunindo empresários, gestores, operadores logísticos e pesquisadores.

Camará Shopping

De 10 a 31 de julho, o Camará Shopping participa da campanha Julho Black Brasil 2025, promovida pelo Grupo AD em 36 shoppings da rede em todo o país. A cada R$ 300 em compras, os clientes concorrem ao sorteio de três carros elétricos BYD Dolphin Mini – modelo compacto, 100% elétrico e ideal para a mobilidade urbana.

Megafone de Ouro

A PRO Live MKT comemora 10 anos de atuação no Nordeste e a indicação do projeto Somos Uôge ao prêmio Megafone de Ouro, na categoria de eventos ESG. A empresa acumula mais de 2.300 ações de Live Marketing, com clientes como Stellantis, Shopping Recife e Real Hospital Português.

Convention Bureau

O Recife Convention & Visitors Bureau encerrou o primeiro semestre com saldo positivo: 230 eventos trabalhados, impacto econômico de mais de R$ 50 milhões e 61% da meta de captação de eventos para 2025 já atingida. Com nova gestão desde abril, sob direção de Hellen Lopes, a entidade superou a meta de apoio a eventos e intensificou ações de prospecção e promoção do destino.

