A- A+

Turismo do Nordeste Turismo do Nordeste: Recife reage na alta temporada 2023/2024 Recife quer voltar a ser um dos principais destinos do turismo do Nordeste

Leia também

• Raquel celebra crescimento do turismo em 2023 e lança plataforma para acompanhar números do setor

• Turismo espera igualar número de visitantes estrangeiros pré-pandemia

Um dos mais tradicionais destinos do turismo do Nordeste, Recife viu a cadeia do setor abalada nos últimos anos por três problemas principais: falta de investimentos, crescimento de concorrentes agressivas como Fortaleza e a suspensão de atividades econômicas durante a pandemia da covid-19. Mas, nesse início da alta temporada 2023/2024, a prefeitura municipal mostra que a capital pernambucana inicia um ciclo de reação à perda de importância dessa indústria, que está entre as principais vocações da cidade e da região.

O primeiro sinal da ofensiva da administração municipal para injetar ânimo na cidade, e também torná-la mais atrativa para os visitantes, foi a decoração e programação natalina turbinada.

Afinal, quem vai viajar, no ciclo do Natal, para um destino com iluminação modesta e agenda morna, quando existem cidades que investem milhões em eventos e show de luzes nesse período, a exemplo de Gramado (RS), Curitiba (PR) e Salvador (BA)?

Prefeito do Recife, João Campos lança ofensiva para retomar atratividade do Recife, um dos mais tradicionais destinos do turismo do Nordeste/Foto: Hélia Scheppa (PCR Divulgaçao)

Turismo no Nordeste: Recife tem 13 polos de iluminação

No Recife, o tema do ciclo deste ano é "Natal que ilumina". Num dos polos de iluminação mais tradicionais da cidade neste período, a avenida Agamenon Magalhães - que liga a Zona Sul da cidade a Olinda - foi montada uma árvore de Natal, com 40 metros de altura.

No Bairro do Recife, área portuária histórica da capital, foi instalada uma vila cenográfica, com casas, presépio e túnel de iluminação, entre outras intervenções. Os três jardins planejados da Avenida Boa Viagem - região que concentra boa parte da rede hoteleira local - também receberam um capricho especial, com peças mais tradicionais ao lado de estruturas interativas instagramáveis.

Ao todo, o circuito natalino contempla 13 pontos em vários bairros. O Parque das Graças, concluído este ano e localizado às margens do rio Capibaribe, é uma das inovações do roteiro.

A agenda de espetáculos, por sua vez, teve eventos para diversos tipos de público, como shows da Orquestra Sinfônica do Recife na Praça do Arsenal, apresentação de folguedos da cultura pernambucana típicos do período - como pastoris, bois, reisado e cavalo marinho - e o auto Baile do Menino Deus, que comemora 20 anos de realização no Marco Zero.

Este ano, a programação da peça teve de ser alterada de última hora devido às chuvas no período.

Réveillon 2024 é "declaração de intenções" de que Recife volta a ser um dos principais destinos do Ano Novo, diz o secretário Antônio Coelho/Foto: PCR (Divulgação)

Turismo do Nordeste: Natal à altura do Recife

O secretário municipal de Turismo, Antônio Coelho, afirma que "a decoração e programação deste ano foi uma aposta do prefeito João Campos para que o Recife tivesse um Natal à altura da importância da capital e para que os recifenses tenham orgulho da cidade".

Sobre a comparação com outros destinos do período no Brasil, o secretário ressalta: "Queremos fortalecer o calendário como um todo, incluindo nas comemorações do Natal, gerando um círculo virtuoso, mas de forma a que o Recife siga seu próprio caminho no turismo do Nordeste."

Turismo do Nordeste: prefeitura reforçou a decoração natalina do Recife em 2023, com 13 polos em toda a cidade/Foto: PCR (Divulgação)

Réveillon com duração de carnaval

Enquanto o Natal passou por um upgrade mas manteve o perfil tradicional, o réveillon na Zona Sul terá mudanças radicais na realização, formato e programação.

As comemorações - que começam nesta sexta-feira (29) - terão três dias, a mesma duração do carnaval, com 15 atrações principais, entre elas nomes de peso nacional como a rainha Ivete Sangalo, estrela tradicional da virada em Salvador.

Outra alteração importante: o palco, que há decadas era instalado em frente ao edifício Acaiaca, passa a ficar localizado na Praia do Pina.

Mas a maior inovação neste réveillon está na equação financeira. Os investimentos nas festividades, incluindo os sempre polêmicos cachês milionários de artistas, virão, de forma inédita, da iniciativa privada, por meio de parceria com a empresa de eventos Talentos Promecc.

Pelo contrato, a realizadora poderá explorar a venda de publicidade no circuito das comemorações, bebidas e espaços privados. Com isso, pela primeira vez, o polo terá um setor de camarotes, correspondente a 3% da área total do evento. No polo como um todo, são esperadas 350 mil pessoas entre os dias 29 e 31.

"Com esse modelo inovador, de parceria com o empresariado, o Recife dá um passo importante no objetivo de fortalecer a sua estratégia de atração e promoção turística, sem custos para os cofres municipais e com acesso gratuito para a população", afirma João Campos (PSB) que, no próximo ano, disputa a reeleição como candidato favorito.

Já o secretário Antônio Coelho ressalta que "o primeiro réveillon no novo formato é uma declaração de intenções, de que o Recife volta a se posicionar entre os principais destinos do Ano Novo, no turismo do Nordeste e do Brasil".

A prefeitura estima que o réveillon extendido deste ano vai contribuir para que a cidade atinja a previsão de receber 700 mil turistas ao longo do mês de dezembro e para que a ocupação da rede hoteleira atinja 90%, na virada do ano e início da alta estação. A movimentação financeira estimada durante essas festividades é de R$ 250 milhões.

Turismo no Nordeste: Recife reduz ISS para hotéis

Na área de infraestrutura, a grande aposta da gestão municipal é o recém-lançado programa de incentivos fiscais para modernização da rede hoteleira. A redução no Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) pode chegar a 60% e o objetivo é estimular investimentos em melhorias físicas e de serviços.

O programa, que vai implicar numa renúncia estimada em R$ 30 milhões, é um esforço da prefeitura para reativar, no mercado local, um dos segmentos que registrou maior prejuízo em Pernambuco na pandemia da covid-19 e ainda não se recuperou do baque.

A iniciativa é voltada para os 96 estabelecimentos hoteleiros, pousadas e hospedagens licenciadas e em funcionamento na cidade. Esse empreendimentos poderão ter a alíquota do tributo, de 5%, reduzida para 2,05%, 3% ou 4%, dependendo do tamanho do projeto e valor do investimento.

O secretário de Turismo revela que os empresários do setor já estão iniciando processos de consulta junto à prefeitura visando a apresentação de projetos que poderão ter acesso aos incentivos.

"Nos próximos dia, devemos publicar o decreto regulamentando a lei municipal 48/2023, que rege o programa, e isso vai acelerar essas tratativas. Esperamos que os primeiros impactos na hotelaria aconteçam ao longo desta temporada", sustenta.

Ampliação do aeroporto reforça hub aeroportuário

O timming das ações da prefeitura do Recife está em sintonia não apenas com o início da alta estação no turismo do Nordeste, mas também com uma iniciativa de peso do setor privado na infraestrutura de transportes: a nova expansão do Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre, inaugurada semana passada.

A concessionária espanhola Aena ampliou em 60% a capacidade do terminal de passageiros, que passa a ser de 15 milhões de usuários por ano. A operadora também aumentou a pista do aeroporto e adquiriu equipamentos com tecnologia de última geração para a melhoria dos serviços, incluindo um pier reversível para voos internacionais e quatro novas pontes de embarque (fingers).

O diretor-presidente da Aena Brasil, Santiago Yus, afirma que a iniciativa vai contribuir para que o Gilberto Freyre volte aos níveis de movimentação anteriores à pandemia, já que a emergência sanitária global e seus efeitos continuados levaram o aeroporto a regredir aos números de quatro a cinco anos atrás.

Segundo ele, a ampliação garante condições para que o aeroporto reforçe a sua posição como um dos principais hubs aeroportuários do Brasil.

Ele frisa ainda a importância do projeto para que a operadora possa não apenas apoiar, como capitalizar os programas lançados este ano pelo Governo Federal - “Voa Brasil“, “Conheça o Brasil: Voando” e “Conheça Brasil: Realiza“, entre outros - para reativação do turismo do Nordeste e do país.

Leia mais sobre turismo do Nordeste no Movimento Econômico:

Aeroportos do Nordeste: Aena acelera investimento de R$ 2 bi

Hotéis: Recife reduz ISS em 60% para reativação

Veja também

Ceará Usina de dessalinização em Fortaleza, de R$ 3 bi, pode derrubar internet no Brasil?