Turismo em Fortaleza: PPP de R$ 23,1 mi vai transformar espigões em píeres

Para incrementar o turismo em Fortaleza, um grupo de investidores liderado pela Beach Park Entretenimento vai investir R$ 23,1 milhões na transformação de dois espigões da Beira-Mar (Praia de Iracema) em píeres multiuso, com experiências nos segmentos de entretenimento, lazer, arte, cultura e gastronomia, entre outros.

Ao todo, a Praia de Iracema tem três espigões (cada um com cerca de 3 quilômetros de extensão), que estão entre os pontos turísticos mais visitados da cidade, mas vinham enfrentando um processo de degradação há vários anos.

Por meio de Parceria Público Privada (PPP) cujo resultado foi anunciado esta semana, a prefeitura decidiu conceder essas estruturas ao setor empresarial. O grupo liderado pelo Beach Park vai operar os espigões localizados próximo das avenidas Rui Barbosa e Desembargador Moreira, que serão transformados nos píeres Náutico e Ideal.

De acordo com o CEO do Grupo Beach Park, Murilo Pascoal, o objetivo da concessão é “requalificar os espigões litorâneos, com projetos nas áreas do desenvolvimento econômico, turismo e cultura”. “Vamos proporcionar experiências de lazer e conhecimento, como exposições ao ar livre, shows musicais e atividades para crianças”, detalha.

Turismo em Fortaleza: o que o visitante vai encontrar nos dois primeiros píeres da Beira-Mar?

No Píer Náutico, será criada a Experiência Submerso (uma exposição para mostrar aos visitantes a história do mar do Ceará, mesclando tecnologia e realidade), um Carrossel ilustrado com imagens novas e antigas de Fortaleza, além de um Drop’n Twist (brinquedo em torre fixa mais cadeiras, que ficará localizado bem próximo à ponta do píer). Também farão parte do mix uma fonte de água interativa e lojas, além de quiosques de alimentação e bebidas.

Já o Píer Ideal terá como foco principal a gastronomia. Estão previstos três restaurantes: dois de praia (para 150 e 200 pessoas) e um principal, com 400 lugares, cujo conceito visa proporcionar aos visitantes a sensação de estar a bordo de um cruzeiro marítimo. O Ideal contará ainda com lojas, quiosques e espaço de entretenimento infantil.

Turismo em Fortaleza: como vai funcionar a PPP da Beira-mar?

A Prefeitura de Fortaleza e o Consórcio Píer-Beira Mar - formado pelo Grupo Beach Park Entretenimento e Píer Ideal Entretenimento/Grupo Social Clube – firmaram um contrato de concessão, com validade de 16 anos. O acordo prevê investimentos de R$ 17,2 milhões em melhorias urbanísticas e o pagamento de uma outorga à administração municipal, no valor de R$ 5,9 milhões.

O cronograma de implantação do projeto prevê um prazo de obras de 12 meses, após autorização de todas as licenças exigidas e estima o número de empregos nesta fase em 300 postos de trabalho diretos.

“Esperamos que as licenças sejam emitidas ao longo deste semestre e, com isso, as obras poderão ser iniciadas em janeiro de 2024 e a primeira etapa do projeto, entregue já em agosto do ano que vem”, estima Murilo Pascoal.

O CEO ressalta que o acesso aos píeres será gratuito, como acontece atualmente nos espigões. No Pier Náutico, a geração de receita será por meio da cobrança de ingressos nas atrações como a Experiência Submerso. No Pier Ideal, a principal fonte de remuneração do negócio será a operação dos restaurantes do Grupo Social Clube. Nos dois empreendimentos, também está prevista a locação de espaços a outras empresas.

“Com essa PPP, integramos a iniciativa privada a um esforço para incrementar a indústria do turismo numa região que é cartão postal da cidade”, afirma o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Nogueira, destacando os investimentos públicos recentes realizados na Beira-Mar. Os recursos foram voltados para projetos de adequação de espaços e acessos.

Turismo em Fortaleza: previsão dos investidores é de começar a obra dos píeres em janeiro de 2024 e ativar a primeira etapa em agosto do próximo ano/Simulação: Beach Park Entretenimento (Divulgação)

Turismo em Fortaleza: quem são os investidores dos píeres Náutico e Ideal?

Líder do Consórcio Pier Beira-Mar, o Beach Park Entretenimento é um grupo cearense que atua há 37 anos em diversas áreas do lazer e entretenimento. O principal empreendimento do grupo é o complexo turístico Beach Park, localizado na praia de Porto das Dunas, a 17 km de Fortaleza.

O complexo é um dos mais visitados do gênero em todo o país. Ocupa mais de 200 mil m² e reúne o Aqua Park, quatro resorts, o Restaurante de Praia, a Vila Azul do Mar (espaço de convivência e serviços), a rádio FM Beach Park e um estúdio de animação próprio. Um dos maiores destaques da estrutura é o Aqua Park, com 30 atrações. É considerado o 2º melhor parque aquático do mundo e o melhor das Américas, segundo o ranking TripAdvisor/Travellers’ Choice 2023.

A Píer Ideal Entretenimento, por sua vez, foi criada em 2023, com o objetivo de desenvolver projetos turísticos, ancorados na oferta de gastronomia de excelência, garantida pela expertise do Grupo Social Clube.

A empresa tem três investidores - a Píer Investimentos Imobiliários LTDA, Saboia Moreira Participações Societárias LTDA e Avant Participações Societárias LTDA. Os parceiros possuem know how sólido na gastronomia, já que são sócios também no Grupo Social Clube, proprietário de cinco marcas bem-sucedidas de restaurantes: Santa Grelha, Ryori, La Pasta Gialla, Carbone Steakhouse e Super Grill. O grupo recebe mensalmente 150 mil clientes em suas 16 operações, localizadas nas regiões Norte e Nordeste.

Turismo em Fortaleza: o que você vai acontecer com o terceiro espigão da Beira-Mar?

A Prefeitura de Fortaleza já iniciou os estudos para a concessão à iniciativa privada do espigão localizado nas proximidades da Rua João Cordeiro, na orla da Praia de Iracema. O secretário Rodrigo Nogueira afirma que as análises para modelagem da PPP estão numa fase muito preliminar e que, portanto, ainda não há prazo para o lançamento do edital.

Essas PPPs estão sendo implementadas num momento em que a indústria do turismo no estado, consolidada há algumas décadas, passa por um ciclo sustentado de recuperação pós-pandemia. O setor registrou expansão de 36,7% em 2022 - superando com folga a média nacional (29,9%) - de acordo com o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece). O salto foi ainda maior que os 19,5% de 2021.

