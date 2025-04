Um novo impulso para Suape

A- A+

A posse de Armando Monteiro Bisneto como presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape foi marcada por um forte apoio político. Com o auditório do Centro Administrativo de Suape lotado por autoridades e empresários, a solenidade refletiu o peso da missão que ele assume: ativar, de forma mais eficaz, a máquina de atração de investimentos para Suape. Filho do ex-senador Armando Monteiro Neto, atual presidente do Conselho Nacional da Indústria (CNI), Armando Bisneto carrega consigo a missão de abrir portas em Brasília e no meio empresarial nacional para atrair novos negócios para o complexo portuário.

Sua chegada ao comando de Suape ocorre num momento em que o meio empresarial se ressente da falta de velocidade na atração de investimentos. Empreendimentos anunciados nos últimos anos ainda não saíram do papel, entre eles a planta de hidrogênio verde da Qair Brasil, que previa R$ 22,5 bilhões em investimentos, e o terminal de granéis sólidos minerais da Bemisa, orçado em R$ 1,5 bilhão. Este último, atrelado à ferrovia Transnordestina, cuja obra foi retomada, mas o terminal acabou caindo no esquecimento, assim como os investimentos anunciados pela Blau para o polo farmacoquímico, da ordem de R$ 3 bilhões.

O próprio presidente do Conselho de Administração do Complexo de Suape, Paulo Sales, disse no evento que “a gente tem que mudar de patamar. A gente tem que buscar coisas mais em cima. A gente tem que dar um salto e tem que resolver problemas estratégicos, antigos de Suape, que têm que ser resolvidos para que a gente consiga colocar o Suape no lugar que ele merece”.

A força política demonstrada na posse de Armando Bisneto e a bagagem que ele traz para o cargo podem ser o sinal de uma nova fase. Seu desafio é convertê-las em articulação institucional, segurança regulatória e ambiente de negócios mais atrativo.

Visão estratégica

No evento, a governadora Raquel Lyra celebrou a dragagem do porto e os investimentos no segundo trem da refinaria. “Acreditamos no potencial de Pernambuco e não é por acaso que estamos realizando o maior investimento em infraestrutura viária dos últimos 15 anos. Já são mais de 1.200 quilômetros de novas estradas. Somente ontem (quinta-feira, 24), levamos à Assembleia Legislativa um projeto que prevê mais R$ 300 milhões para obras, que se somam aos R$ 400 milhões já disponíveis em caixa para investimentos em Suape. E aí estão os deputados que, certamente, aprovarão muito em breve R$ 1,5 bilhão para investimento em infraestrutura”, provocou Raquel Lyra.

Olhar social

Representando a Alepe, a deputada Simone Santana fez um alerta sobre os impactos sociais das obras de Suape durante a posse de Bisneto: “A última expansão de Suape deixou a malha social desestruturada em seu entorno”. A deputada lembrou dos “órfãos de Suape”, crianças nascidas das relações relâmpago que proliferaram no momento em que o complexo empregava mais de 50 mil pessoas (hoje são 28.400). E completou: “Precisamos garantir que o Trem 2 da refinaria tenha um saldo social melhor do que das outras vezes, com mais responsabilidade social no entorno”.

