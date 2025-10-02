A- A+

Coluna Movimento Econômico ZPE pública reposiciona Suape como polo da nova indústria verde O equipamento já nasce com empresas âncora definidas e projetos estruturados, o que garante robustez à proposta e atratividade ao polo

A recém-anunciada Zona de Processamento de Exportação (ZPE) pública do Complexo de Suape já nasce com empresas âncora definidas e projetos estruturados, o que garante robustez à proposta e atratividade ao polo. A informação é do presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto, em entrevista ao portal Movimento Econômico. A European Energy e a Go Verde estão entre os primeiros empreendimentos voltados à produção de e-metanol e, em breve, devem ser anunciados outros projetos com foco na produção de SAF (combustível sustentável de aviação), consolidando o cluster de combustíveis do futuro em Pernambuco.

A assinatura do protocolo de intenções para a criação da ZPE foi realizada na última segunda-feira (29) pela governadora Raquel Lyra, ao lado do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. O projeto reposiciona Pernambuco como destino estratégico para indústrias com perfil exportador e baixa pegada de carbono, em sintonia com a política nacional de transição energética.

Já era tempo. Ou melhor, “já passou do tempo”, como destacou à coluna o secretário da Casa Civil, do governo do estado, Tulio Vilaça. Basta lembrar que a primeira ZPE do Brasil, instalada no Porto do Pecém, no Ceará, completou 12 anos no mês passado e, desde então, passou a responder por mais de 50% das exportações do estado.

Mas a experiência do Pecém traz lições importantes, como ressalta Armando Monteiro Bisneto. O modelo cearense foi eficiente na atração de investimentos, sobretudo na área siderúrgica, mas ficou vulnerável por depender de um único setor. Com as tarifas comerciais impostas recentemente pelos Estados Unidos, o estado viu seu principal mercado ser afetado. Para Pernambuco, a lição é clara: diversificar a base produtiva é essencial para construir uma zona economicamente resiliente.

Com a documentação já em análise no Ministério do Desenvolvimento, a expectativa do governo é obter a autorização federal ainda este ano. A urgência se justifica pela existência de investimentos em curso e pela necessidade de segurança jurídica para os empreendedores já comprometidos com o projeto.

A implantação da ZPE sinaliza um novo ciclo para Suape. Além das indústrias voltadas à produção de combustíveis verdes, o complexo também abriga a ampliação da Refinaria Abreu e Lima, um novo terminal da APM Terminals, a expansão da Blau Farmacêutica, um terminal de regaseificação, a ampliação da Ultracargo e a expansão da Achem. Pernambuco retoma sua vocação exportadora com uma base produtiva inovadora, ambientalmente comprometida e conectada às demandas globais. A entrevista completa com Armando Monteiro Bisneto está disponível no portal Movimento Econômico.

BlackRock Brasil no Recife

O CEO Breakfast, liderado por André Farias, do Experience Club Nordeste, recebe Bruno Barino, o líder da BlackRock Brasil, que discutirá megatendências globais e o panorama macroeconômico brasileiro.

Compromisso social

De 13 a 17 de outubro, a Pernambuco Construtora promove curso gratuito para formação de camareiras, desenvolvido em parceria com o Sebrae. A iniciativa abre portas para novos profissionais e reforça o papel da capacitação na transformação social e econômica.

Centro em transformação

A área central do Recife segue atraindo investimentos imobiliários. Começaram as obras do Boa Vista Boulevard, novo empreendimento da ACLF na Ilha do Leite. A torre de 39 pavimentos conta com 288 unidades residenciais e mais de 20 opções de lazer e serviços.

Boa Vista

Já na Boa Vista, o Grupo Baptista Leal lança a segunda torre do Like Boa Vista, com 128 unidades. O empreendimento está localizado entre as ruas Gervásio Pires e do Príncipe e integra a linha Econômica Premium da construtora.

Feira no Guararapes

De 2 a 5 de outubro, o Shopping Guararapes recebe a Feira de Imóveis de Jaboatão dos Guararapes, reunindo mais de quatro mil unidades entre casas e apartamentos, com preços a partir de R$ 190 mil. Os visitantes terão acesso a subsídios de até R$ 75 mil, somando programas habitacionais estaduais e federais.



Leia também no portal Movimento Econômico.

Raquel anuncia ZPE pública em Suape para destravar operação aguardada desde 2010

Especialistas apontam potencial da ZPE de Suape para energias limpas e aço verde

Veja também