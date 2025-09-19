A- A+

cursos gratuitos Movimento oferece mais de 60 mil bolsas de estudos para profissionais negros em todo o Brasil Inscrições para cursos online são gratuitas e vão até 15 de outubro

Com oportunidades exclusivas para profissionais negros, o Movimento pela Equidade Racial (Mover), associação sem fins lucrativos, lança campanha que oferece mais de 60 mil bolsas de estudos para todos os níveis de carreira, sendo a maior iniciativa para formação de pessoas negras já realizada pela instituição.

O projeto, batizado de "Mover o seu Futuro", têm vagas limitadas, e as inscrições ficarão abertas até o dia 15 de outubro. É permitida a inscrição em mais de um curso de maneira simultânea. (Veja como se inscrever ao final do texto)

Apoios institucionais

A ação, que conta com o apoio institucional do Ministério da Igualdade Racial (MIR), visa a ampliar o acesso à educação e ao desenvolvimeto profissional da população negra e integra o objetivo estratégico do Mover de gerar 3 milhões de oportunidades de capacitação, conexão com emprego e empreendedorismo para pessoas negras até 2030.

“Juntamos diversos parceiros para oferecer oportunidades voltadas para cada momento de carreira das pessoas negras, desde aqueles que estão iniciando no mercado de trabalho, até aqueles que já estão ou almejam posições de liderança. Nossa meta é fortalecer trajetórias individuais e impulsionar mudanças estruturais no mercado de trabalho”, conta Luciene Malta, head de Comunicação e Relações Institucionais do Mover.



Além do MIR, outras instituições se unem à campanha, garantindo que as oportunidades alcancem o maior número possível de pessoas. São elas: Educafro, Instituto Four, ID_BR, Instituto Coca-Cola Brasil, Todxs, Future in Black, CEERT, Grupo Espaço Negro, Instituto Guetto, Empodera e Universidade Zumbi dos Palmares.

Confira, abaixo, as opções de cursos disponíveis na iniciativa:

Afreektech

Para os interessados em tecnologia e carreiras digitais, o programa Afreektech, realizado pelo Movimento Black Money com apoio do Mover, oferece trilhas em áreas como marketing digital com IA, ciência de dados, vendas B2B e transformação digital. O objetivo é democratizar o acesso ao mercado de tecnologia e reconhecer trajetórias por meio de certificações e uma comunidade de apoio.

Lideranças do Futuro

Destinado a profissionais negros que almejam cargos de liderança, é um programa online gratuito, desenvolvido em parceria com o Instituto Four. Tem como meta desenvolver competências de gestão de carreira, liderança de alta performance e protagonismo, por meio de masterclasses com líderes renomados, além de conteúdos de autoestudo com atividades práticas e certificação.

Anhanguera Cursos Livres

Com bolsas exclusivas para pessoas negras, o programa oferece cursos livres em áreas como negócios, tecnologia e marketing. O objetivo é promover inclusão acadêmica e profissional, oferecendo formação contínua para impulsionar trajetórias de carreira.

A grade contempla cinco eixos: Tecnologia e Inovação; Liderança e Gestão de Pessoas; Comunicação e Marketing Digital; Gestão Empresarial; e Sustentabilidade e Inclusão.

Todos os cursos possuem duração de 40 horas e dão direito a certificado.

Estácio Cursos Livres

Serão oferecidas bolsas para cursos livres e destinados exclusivamente a pessoas negras. A iniciativa busca expandir oportunidades de formação acadêmica e profissional em áreas estratégicas para o mercado de trabalho.

Todos os cursos possuem duração de 40 horas e dão direito a certificado.

Mover Mundo

Voltado aos que desejam aprender idiomas para ampliar suas oportunidades profissionais, o programa oferece curso online gratuito em parceria com a EF.

Com duração de seis meses, serão oferecidas trilhas personalizadas de aprendizagem em quatro idiomas (alemão, espanhol, francês e sueco) com foco no conteúdo geral, profissional e de negócios.

Ao se inscrever, fica liberado o acesso ao curso dos quatro idiomas de uma única vez, e o usuário poderá navegar pela plataforma online na formação que preferir, alternando entre eles. Os cursos contam com certificado internacional.

Mover Mais Negócios

Realizado em parceria com o Sebrae, a iniciativa é destinada a empreendedores negros (MEI, ME e EPP), que buscam fortalecer negócios já existentes e ampliar as oportunidades de integração com grandes empresas. O foco está em capacitação sobre temas relevantes.

Ao todo, são 30 mil vagas disponíveis. Uma outra iniciativa importante, são as rodadas de negócios e networking dos empreendedores com empresas associadas ao Mover, ao longo do ano alguns participantes são contemplados com um convite para participar desta ação.

Plataforma Proa

Curso online desenvolvido pelo Instituto, que tem como objetivo preparar jovens entre 17 e 22 anos, vindos de escolas públicas, a se capacitarem para o mercado de trabalho; o curso foca no desenvolvimento de habilidades socioemocionais e competências técnicas, além de oferecer apoio para a conquista do tão sonhado primeiro emprego.

Coletivo Coca-Cola Jovem

Curso 100% online, gratuito e ofertado em diferentes plataformas, como o WhatsApp e aplicativo, é feito para jovens em situação de vulnerabilidade social entre 16 e 29 anos.

O programa capacita e conecta jovens a vagas de emprego que estejam alinhadas com os seus perfis, considerando uma base de mais de 400 empresas parceiras.

O programa oferece 12 videoaulas criadas com base no conceito de nanolearning (pílulas de conteúdo) para capacitar jovens sobre o mundo do trabalho, com dicas de elaboração de plano de vida e preparação para entrevistas de emprego.

Após a formação, os jovens recebem um certificado e podem se cadastrar em uma comunidade que oferece vagas exclusivas para os formandos.



Como se inscrever

Para participar de alguma das opções ofertadas pelo programa "Mover o seu Futuro", é preciso realizar a inscrição no site do movimento.

Na página, os participantes terão acesso a um rápido teste online, e, a partir de suas respostas sobre interesses pessoais e profissionais, receberão indicações personalizadas pela plataforma.

