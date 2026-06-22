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Mudanças climáticas Movimento União BR defende coalizão do setor privado e do governo para lidar com mudanças climáticas Organização realizou um encontro em São Paulo onde discutiu caminhos concretos de prevenção, resposta e reconstrução diante dos desastres ambientais no Brasil

Em meio à confirmação da chegada do Super El Niño no segundo semestre deste ano, o debate sobre como lidar com as mudanças climáticas ganha um caráter ainda mais urgente entre lideranças do setor público e privado. Diante deste cenário, o Movimento União BR, uma Organização Não Governamental (ONG) apartidária que realiza campanhas em emergências e catástrofes, realizou, neste mês, o encontro “Inspiração, Ação & Inovação”, em São Paulo.

O evento discutiu caminhos concretos de prevenção, resposta e reconstrução diante dos desastres ambientais no Brasil. Para a co-fundadora do Movimento União BR e colunista da Folha de Pernambuco, Marcella Balthar, a coalização entre o setor privado, o poder público e a sociedade é uma das chaves na adaptação ao fenômeno.

“A gente tem um desafio muito grande enquanto sociedade e país, porque não estamos preparados para grandes emergências (climáticas), e quando a gente depara com um fenômeno climático como Super El Niño, a gente precisa colocar a discussão sobre resiliência climática e adaptação das cidades na pauta. Eu acredito que uma grande coalizão entre empresas privadas, governo e sociedade civil vai ser a grande chave para que a gente possa superar esse grande desafio”, avaliou Marcella.

A empreendedora social destacou ainda que a iniciativa privada está demonstrando preocupação com o tema e que já investiu cerca de R$ 500 milhões no movimento para a atuar em ações humanitárias. Para ela, apesar de não ser possível evitar a mudança climática, os impactos do fenômeno para a população e as cidades podem ser minimizados.

“As cidades precisam se adaptar para esse novo momento do planeta de aquecimento global, com fenômenos muito mais extremos, e a gente é muito despreparado para isso. A gente não tem como evitar que essas emergências (climáticas) aconteçam, mas a gente tem como evitar que pessoas morram, que pessoas não entendam o fenômeno. Existem vários recursos que a gente pode atuar para minimizar esses impactos nas cidades brasileiras”, analisou.

O encontro “Inspiração, Ação & Inovação” reuniu nomes do setor público, da iniciativa privada, da Defesa Civil, da sustentabilidade, da inovação e do impacto social. O evento contou com uma programação de paineis que discutiram pautas relacionadas à emergência climática, prevenção de desastres, reconstrução de territórios, inovação, inteligência artificial, financiamento humanitário, sustentabilidade e responsabilidade social corporativa.

União BR

Fundado em 2020 para fortalecer o combate aos efeitos da pandemia do coronavírus no Brasil, o Movimento União BR apoiou mais de 30 milhões de pessoas e 4 mil ONGs – com o fornecimento de equipamentos para 500 hospitais em todo o país, 11 milhões de EPIs, 41 mil toneladas de alimentos doados, a construção do maior centro de reabilitação pós covid da América Latina, entre outras entregas.

O movimento também atua de forma forte em Pernambuco. Neste ano, mais de 50 mil pessoas já foram beneficiadas pela iniciativa com o recebimento de kits de higiene e limpeza, refeições desidratadas, água potável, brinquedos e aparelhos de ginástica.

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